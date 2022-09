CONCURSUL INTERNAŢIONAL GEORGE ENESCU Câştigători din întreaga lume

Prestigiosul Concurs Internaţional George Enescu a ajuns la final. Ediţia a XVIII-a a avut loc la Bucureşti între 4 şi 18 septembrie şi a marcat revenirea în sala de spectacol, după doi ani în care evenimentele culturale au fost nevoite să se reinventeze şi să se mute parţial sau total în online. Mesajul pe care Concursul Enescu l-a transmis anul acesta este acela al redobândirii speranţei: Muzica speranţei / Music of Hope. La etapa online a Concursului s-au înscris peste 100 de tineri muzicieni din toată lumea pentru secţiunile interpretative, la care s-au adăugat 22 de lucrări camerale şi orchestrale la Secţiunea Compoziţie. Alexandra Segal (Israel) a câştigat premiul I la Secţiunea Pian a Concursului Internaţional George Enescu 2022. Cele mai interesante compoziţii au fost premiate în gala ce marchează finalul unei ediţii memorabile a Concursului. Alexandra Segal, reprezentând Israelul, a câştigat Concursul Internaţional George Enescu 2022, Secţiunea Pian, după o Finală în care a interpretat Concertul nr. 3 în do major pentru pian şi orchestră op. 26 de Serghei Prokofiev. Premiile II şi III au fost acordate pianiştilor George Todică (România) şi Chun Lam U (Hong Kong, China). Tot în ultima seară a concursului au fost aflaţi şi câştigătorii Secţiunii Compoziţie, la categoriile Muzică Simfonică, Muzică de Cameră şi Originalitate (premiu acordat în premieră anul acesta). Câştigătorii au fost Shin Kim, cu lucrarea "Symphony nr. 1 - Consolations", Leonardo Marino, cu lucrarea "Il deserto del senza tempo" şi Bartosz Jawor, cu lucrarea "Prayers". Fundaţia Culturală Erbiceanu a acordat de asemenea un premiu în valoare de 2500 de Euro, "Premiul Constanţa Erbiceanu" celui mai bine clasat pianist român, ce a revenit pianistului George Todică. Juriul Secţiunii de Pian la ediţia 2022 a Concursului Enescu a fost format din: Nelson Goerner (preşedinte), Luiza Borac, Dana Borşan, Philippe Dinkel, Peter Jablonski, Andrea Lucchesini, Andrei Pisarev, Matti Raekallio şi Josu de Solaun. Premiul I al Concursului Internaţional George Enescu 2022 este în valoare de 15.000 de euro, premiul al doilea de 10.000 de euro, iar premiul al treilea de 5.000 de euro. De asemenea, câştigătorul Concursului Enescu 2022 are posibilitatea de a concerta în cadrul ediţiilor 2023 şi 2024 ale Festivalului şi Concursului Internaţional George Enescu, precum şi în concerte organizate în cadrul stagiunilor filarmonicilor din România. Trofeele Concursului Enescu 2022, oferite celor trei tineri violonişti, sunt realizate din sticlă şi poartă semnătura artistei Iulia Năstase.

Alexandra Segal reprezintă Israelul şi s-a născut la Kiev, în Ucraina, în 1995. A început să studieze pianul la vârsta de şase ani cu prof. Natalie Tolpygo. În prezent, studiază la Universitatea de Muzică şi Artele spectacolului din Graz cu prof. Milana Chernyavska. Alexandra Segal a susţinut concerte în Israel, Statele Unite ale Americii, Spania, Italia, Franţa, Germania, Austria, Polonia, Letonia, Croaţia şi Ucraina, unele dintre ele fiind transmise în direct la radio şi televiziune. A câştigat premiul al III-lea la Concursul Internaţional de Muzică Medici (2021), premiul al III-lea la Concursul Internaţional de Muzică de la Chicago (2020), premiul I la Concursul Piano Forever (2017, Israel), premiul I la Concursul de Pian Arianne Katcz (2017), premiul I la Concursul Pnina Salzman pentru Tineri Pianişti (2017), premiul al III-lea la Concursul Internaţional de Pian de la Riga (2012), premiul I la Concursul Internaţional de Pian Crimean Spring (2010). A concertat ca solistă alături de Orchestra Simfonică din Ierusalim, Orchestra Simfonică din Haifa, Orchestra de Cameră din Kiev, Orchestra Filarmonicii din Doneţk, Raanana Symphonette şi Orchestra Simfonică a Şcolii de Muzică Buchmann-Mehta, sub conducerea unor dirijori precum Vag Papian, Avi Ostrowsky, Yoav Talmi şi Guy Feder. George Todică este din România şi a obţinut Diploma de Artist la Colegiul Regal de Muzică din Londra în 2019, sub îndrumarea Normei Fisher, după ce a absolvit masterul la Conservatorul Regal din Scoţia în 2017. Şi-a făcut debutul la Wigmore Hall în octombrie 2018, în calitate de Tillett Trust Young Artist. A obţinut premiul I la Royal Over-Seas League Keyboard Prize (2022), Norah Sande Award în Anglia, Concursul de Pian Stefano Marizza în Italia, Concursul de Pian din Moray, Scoţia, Festivalul Internaţional de la Llangollen; premiul al II-lea la Concursul Internaţional Piano Campus în Franţa şi premiul al III-lea la Concursul Internaţional de Pian de la Istanbul. În domeniul muzicii de cameră, George colaborează frecvent cu soprana Charlotte Hoather, alături de care a înregistrat 4 albume, şi face parte din Chloe Piano Trio, alături de violonista Maria Gîlicel şi de violoncelista Jobine Siekman. George Todică şi-a făcut debutul cu orchestra la vârsta de 14 ani, alături de Filarmonica Moldova din Iaşi şi a concertat ca solist cu Orchestra din New Edinburgh, Istanbul Orchestra'Sion, Orchestra Absolvenţilor de la Cambridge, Orchestra de Cameră a Conservatorului Regal din Scoţia, Orchestra din Cergy-Pontoise, Paris, Orchestra Learig şi Orchestra Stewart's Melville College.