Conexiunea, din ce în ce mai importantă în vremea pandemiei

(Interviu cu Simona Nijnic, Head of Sales TP-Link România)

Reporter: Care sunt efectele crizei Covid asupra activităţii companiei?

Simona Nijnic: La peste şase luni de la confirmarea primul caz de infectare cu virusul Covid-19 din România, putem spune că perioada pandemiei a adus cu sine şi schimbări, aşa cum s-a întâmplat, de altfel, în absolut toate domeniile. Cred că în acest context nu putem vorbi despre avantaje care decurg din această criză generalizată la nivelul societăţii, ci mai degrabă despre momentele în care a fost necesară o adaptare rapidă continuă, pentru că acesta este un aspect fundamental.

Din punctul de vedere al TP-Link, putem spune că efectele pandemiei Covid-19 şi ale restricţiilor impuse şi-au făcut simţită prezenţa în primul rând în ceea ce priveşte nevoia de conexiune, care şi în acest moment se află în continuă creştere. Şi nu doar necesitatea unei simple conexiuni, cât cea a unei experienţe armonioase, fluide, care să nu constituie un factor suplimentar de stres atunci când vine vorba de work from home sau de şcoala online, de exemplu. Din această perspectivă, activitatea s-a intensificat, pentru că încercăm să răspundem cât mai bine atât nevoilor pieţei pentru echipamente de calitate, cât şi necesităţilor clienţilor, ale fiecăruia, referitoare la asistenţă tehnică, de exemplu, sau alte tipuri de consultanţă.

Reporter: Ce strategie a adoptat compania pentru a profita de oportunităţile crizei şi pentru a traversa cât mai uşor aceasta perioadă?

Simona Nijnic: Pentru perioada pe care o traversăm, practic, strategia noastră s-a bazat pe aceiaşi piloni centrali după care ne ghidăm activitatea - inovaţie, performanţă, calitate - cu motoarele turate mult peste 100%, dar şi pe proiecţiile gândite pentru acest an şi pe reconfigurarea lor, pentru a se potrivi realităţii cu care ne confruntăm. Putem spune că, în general, a fost vorba despre o reconfigurare pozitivă a perspectivelor, atât ca vânzări, cât şi din punctul de vedere al interacţiunii cu partenerii şi clienţii noştri, de care am fost şi mai aproape în această perioadă.

Iar o parte importantă a adaptării a fost intensificarea activităţii în ceea ce priveşte prezenţa noastră în online, o componentă cheie a strategiei noastre la nivel general. Restricţiile impuse şi responsabilitatea de care trebuie să dăm dovadă cu toţii în această perioadă au sporit importanţa online-ului, mai ales în domeniul vânzărilor, lăsând în planul secund ceea ce ţine de prezenţa fizică în magazine, cu produsele noastre. Ne-am intensificat prezenţa în mediul virtual, am direcţionat în această zonă cele mai multe dintre resurse, am analizat şi am evidenţiat cele mai bune soluţii pentru clienţii noştri, iar acest lucru rămâne prioritar pentru noi şi în perioada următoare.

Reporter: Cu ce produse este prezentă pe piaţă compania?

Simona Nijnic: Pe piaţa din România, compania TP-Link oferă soluţii de conectivitate pentru reţeaua de acasă (de la routere performante la preţuri accesibile, până la sistemele mesh Deco extrem de complexe, dar foarte uşor de utilizat, care pot acoperi cu Wi-Fi suprafeţe impresionante), soluţii smart home, care includ şi produse de buget, precum cele din gama Tapo, soluţii de business - prin gamele Omada, JetStream, SafeStream, şi Pharos, dar şi soluţii de securitate (HomeShield) dezvoltate în parteneriat cu Avira. Unele dintre produsele noastre sunt deja compatibile cu tehnologii ale viitorului precum standardul Wi-Fi 6 sau 5G şi vom continua să ne pregătim pentru viitor. De-a lungul timpului, am dezvoltat un ecosistem complex şi complet, pentru nevoile oricărui tip de utilizator, pentru orice tip de locuinţă sau business, iar alături de servicii precum asistenţa tehnică în limba română şi instalare cu ajutorul aplicaţiilor dedicate, tot în limba română, am reuşit să devenim un partener de încredere.

Reporter: Ce investiţii urmează să realizaţi şi cu ce servicii/produse se pregăteşte compania pentru următoarea perioadă?

Simona Nijnic: TP-Link a lansat de curând la IFA o serie de produse extrem de interesante care vor constitui o direcţie importantă a companiei pentru perioada următoare, inclusiv în România. Vorbim atât despre soluţii pentru utilizatorii individuali, cât şi pentru partenerii de business, adaptate perioadei pe care o traversăm şi evoluţiilor accelerate de pe piaţa de tehnologie. Unul dintre angajamentele luate faţă de clienţii noştri este inovaţia continuă, iar la IFA 2020 am lansat primul sistem mesh 5G Wi-Fi 6 Gateway, Deco X80 5G, un nou produs smart home din gama Tapo - valva termostatică Tapo E100, noua soluţie de securitate dezvoltată alături de Avira - HomeShield - acestea doar în zona de consumer.

Pentru business-uri am lansat, de asemenea, soluţiile viitorului, inclusiv un nou brand care să-i ajute pe partenerii noştri să îşi păstreze companiile în siguranţă, numit VIGI. Tot aici, am mers mai departe cu dezvoltarea gamei Omada şi am lansat o nouă soluţie cu management în cloud, platforma Omada SDN depăşind limitele a ceea ce ştiam până acum despre acest tip de soluţie şi aducând eficienţă sporită, fiabilitate crescută şi securitate extinsă.

Toate acestea, alături de Access Point-urile Omada Wi-Fi 6, switch-urile JetStream, routerele SafeStream şi controlerele Omada, sunt soluţii pe care ne vom concentra în viitor şi care vor pătrunde şi pe piaţa din România, consolidând prezenţa TP-Link pe piaţă din multiple perspective.

Reporter: Cum caracterizaţi competiţia din piaţă?

Simona Nijnic: Piaţa din România are câteva caracteristici particulare, pe care le avem ca repere pentru consolidarea strategiei noastre pe termen lung. În primul rând, vorbim despre o piaţă diversă şi eterogenă, lucru care ne poziţionează în avantaj faţă de competitorii noştri, din perspectiva faptului că produsele noastre sunt dezvoltate pentru a răspunde nevoilor de conectivitate pentru categorii extrem de variate de utilizatori.

Fie că vorbim despre gaming şi streaming, acolo unde şi la noi standardele sunt foarte ridicate, de sisteme mesh pentru familii, cu funcţii care să vină în sprijinul părinţilor şi să-i ajute să gestioneze cât mai bine relaţia celor mici cu tehnologia, sau de gadgeturi cool pentru case inteligente, portofoliul nostru oferă o gamă variată de produse de top, iar această versatilitate este unul dintre criteriile care ne poziţionează pe primul loc în topul preferinţelor utilizatorilor din România. Un altul ar fi calitatea, pentru că utilizatorii români sunt exigenţi din acest punct de vedere şi cred că merită să menţionăm şi uşurinţa de utilizare şi instalare care, în domeniul reţelisticii, poate face diferenţa.

Ca în orice domeniu, competiţia este constructivă, iar piaţa din România nu face excepţie, pentru că, la nivel general, producătorii încearcă să ţină pasul cu evoluţiile de peste hotare, iar asta aduce un beneficiu direct clienţilor. Pentru noi, competiţia este un factor la care ne uităm cu atenţie, încercând să găsim cele mai bune soluţii adaptate stilului şi principiilor noastre. În acelaşi timp suntem conştienţi că din poziţia de lider al acestei pieţe, suntem un reper pentru ceilalţi producători de echipamente, lucru care ne motivează şi ne responsabilizează, deopotrivă.

Reporter: Ce este ecosistemul Omada oferit de TP-Link şi cui se adresează?

Simona Nijnic: În primul rând, numele ecosistemului "OMADA" este inspirat din cuvântul grecesc pentru "echipă" şi surprinde foarte bine felul în care ne raportăm la clienţii noştri de business, dar şi dorinţa noastră de a dezvolta o soluţie de reţea integrată. Omada încorporează, printre altele, echipamente Wi-Fi, switch-uri şi gateway-uri de securitate, fiecare echipament fiind controlat printr-o platformă centralizată de management. Dispozitivele Omada conlucrează pentru a oferi o soluţie de reţea care să corespundă cerinţelor de business ale clienţilor noştri, clienţi care activează în diverse domenii - de la educaţie, la HoReCa, ISP, retail, sănătate, office, entertainment şi multe altele.

Pentru toate tipurile de echipamente pe care le oferim, punem la dispoziţia partenerilor noştri şi expertiza specialiştilor TP-Link pe parcursul întregului proces. De la servicii pre-sales - prospecţie, configurarea unei soluţii personalizate de reţea, până la oferirea echipamentelor necesare pentru implementarea acesteia, ca demo, asistenţă la instalare, pe tot parcursul procesului, suport tehnic gratuit şi post-vânzare, acces gratuit la traininguri de specialitate şi studii de caz utile, dar şi preţuri competitive.

Reporter: Cum se realizează implementarea, instalarea produselor? Ce proces presupune şi cât durează, efectiv, până când întreaga companie este conectată la Internet în condiţii optime?

Simona Nijnic: Procesul efectiv începe cu o analiză a necesităţilor potenţialului beneficiar, ţinând cont şi de specificul său de business. Pentru că fiecare are particularităţile şi necesităţile proprii de reţea, iar aici devine foarte importantă personalizarea soluţiilor pentru fiecare în parte. Diferenţa o face, iniţial, industria în care activează partenerul, dar o diferenţiere se face şi în funcţie de scenariul de utilizare, de structura şi ramificaţiile viitoarei reţele.

O structură tipică a unei soluţii complete pentru o unitate de învăţământ, de exemplu, este ca un fagure, în care pornim de la alegerea tipului de controller Omada, fie Hardware, fie Software asociat serverului. De aici, se trece la alegerea unui router din gama SafeStream şi/sau a switch-urilor JetStream în diferite configuraţii, urmând ca apoi să fie montate Access Point-urile specifice în punctele cheie ale reţelei, acestea fiind completate şi de soluţii de supraveghere - cum sunt cele oferite de brandul VIGI, acolo unde este cazul.

Aici depinde foarte mult dacă discutăm despre proiecte din sectorul privat sau public. Pentru un proiect în zona privată, bazându-ne pe experienţele anterioare în care faza de proiectare durează de la câteva zile, până la 1-2 săptămâni, şi ţinând cont de faptul că majoritatea echipamentelor se află în depozitul nostru local, putem afirma că oferim un avantaj major din punctul de vedere al timpului de implementare al unei reţele. Pe tot parcursul fazei de proiectare, echipa noastră tehnică este permanent în contact cu partenerul sau beneficiarul, în timp real, ceea ce reduce semnificativ timpul de aşteptare, atunci când este necesar acest suport din partea producătorului de echipamente.

Dacă, în schimb, discutăm despre proiecte din sectorul public, atunci evident durata de implementare depinde de diverşi factori, şi de particularităţile proiectului, deci ar fi dificil de estimat timpul de implementare în acest caz.

Reporter: Cu ce sunt diferite soluţiile de business oferite de TP-Link, faţă de soluţiile furnizate de alte companii de reţelistică?

Simona Nijnic: Soluţiile de business oferite de TP-Link se caracterizează printr-o serie de diferenţiatori derivaţi din principiile noastre în ceea ce priveşte relaţia cu partenerii de business - FARE (Functional, Advanced, Reliable, Easy). Toate acestea înseamnă că relaţia pe care o dezvoltăm încă de la început nu se bazează doar pe simpla vânzare, pe furnizare de servicii şi produse punctuale, ci pe un întreg proces care presupune asistenţă şi susţinere încă dinainte de stabilirea configuraţiei necesare, pe întregul lanţ de planificare, dar şi mult după implementarea efectivă, prin suport constant şi prin oferirea unor garanţii extinse, prin contactul permanent cu fiecare client, pentru a ne asigura constant că beneficiază de cea mai bună alternativă pentru nevoile sale de conexiune.

În plus, acestui proces se adaugă performanţa recunoscută TP-Link în domeniu, inovaţia constantă ce caracterizează felul în care ne raportăm la piaţă, integrarea rapidă a noilor tehnologii şi asigurarea compatibilităţii cu standardele viitorului, toate acestea fiind elemente care ne poziţionează în topul alegerilor pentru cei care îşi doresc produse şi servicii personalizate.

Reporter: Ce companii au ales până acum soluţiile Omada de la TP-Link?

Simona Nijnic: Chiar în acest an am susţinut implementarea unor reţele mai mult sau mai puţin complexe în diverse campusuri, şcoli, instituţii de învăţământ. Este un sector care a înregistrat o creştere în portofoliul nostru, şi datorită contextului actual. Dar sunt multe alte verticale pe care am implementat soluţii, de la hoteluri, sedii administrative, lanţuri de benzinării, sectorul bancar, şi nu numai.

Chiar în acest moment lucrăm la un parteneriat în zona telecom, astfel încât să putem oferi, prin intermediul partenerilor noştri, soluţii pentru diferite tipuri de business-uri pe plan local.

Reporter: Cum funcţionează soluţiile Omada pentru companiile mari, care au nevoie de conexiuni pe suprafeţe extinse şi de conectarea a sute de dispozitive, la nivel de management al reţelei?

Simona Nijnic: Soluţiile Omada sunt potrivite şi pentru companiile mari, întrucât configurarea reţelei şi conlucrarea echipamentelor oferite permit realizarea unor structuri care să suporte sute de clienţi conectaţi, fără probleme atunci când vine vorba de managementul reţelelor.

Un exemplu foarte potrivit este gestionarea reţelei de business în Cloud, soluţie pe care o oferă gama Omada SDN, care integrează routere, switch-uri şi multe alte dispozitive compatibile Wi-Fi 6 în ansamblul soluţiilor oferite de platforma software definită pentru reţea (SDN). Astfel, controlul echipamentelor se face simplu şi rapid, printr-o singură interfaţă dedicată. O astfel de soluţie oferă eficienţă sporită, un grad mai mare de fiabilitate şi securitate extinsă, fiind gândită pentru a simplifica managementul în reţelele complexe.

Accesul în Cloud face mult mai simplă administrarea centralizată a reţelei compuse din locaţii distincte, iar implementarea funcţiei Zero-Touch le permite administratorilor să dezvolte şi să configureze reţele alcătuite din platforme multiple, aşadar nu mai apare nevoia de a apela la un inginer pentru configurare la faţa locului. Interfaţa uşor de utilizat permite afişarea detaliată a statusului reţelei, verificarea încărcării acesteia şi a distribuţiei traficului sau chiar urmărirea unor indicatori cheie pentru a spori productivitatea şi eficienţa oricărei afaceri. Cu tehnologie bazată pe algoritmi de inteligenţă artificială, TP-Link Omada ajută personalul din departamentul IT să analizeze potenţialele probleme de reţea şi să primească sugestii de optimizare.

Reporter: Ce soluţii/funcţii dedicate securităţii datelor companiilor oferă gama Omada de la TP-Link?

Simona Nijnic: Echipamentele din gama TP-Link Omada sunt compatibile cu cele mai recente şi complexe standarde de securitate IPSec/PPTP/L2TP VPN şi OpenVPN, în aşa fel încât angajaţii pot lucra în deplină siguranţă chiar şi de acasă, mai ales în această perioadă.

În funcţie de domeniul de activitate, şi soluţiile de securitate sunt adaptate pentru a se potrivi business-ului în cauză. De exemplu, atunci când vorbim despre companiile mai mari şi conexiunea dintre HQ şi diferite filiale punem la dispoziţie firewall-uri puternice, servicii de detectare a vulnerabilităţilor în reţea şi pentru protejarea reţelei, IP-MAC-Port-VLAN Binding, identificarea şi filtrarea adreselor URL şi multe altele. Pentru domeniul transporturilor, de pildă, foarte importantă este asigurarea unei securităţi crescute în zonele publice, care să menţină, în acelaşi timp, stabilitatea reţelei. Pentru educaţie, e nevoie de o filtrare sporită şi de blocarea conţinutului nepotrivit, şi aşa mai departe.

Reporter: Din punctul de vedere al costurilor, ce fel de pachete pot accesa companiile?

Simona Nijnic: Unul dintre principiile după care noi ne ghidăm este acela al unui raport echilibrat între performanţă şi investiţii din partea beneficiarului. Ceea ce putem spune este că soluţiile de business TP-Link se diferenţiază de soluţiile tradiţionale prin faptul că aduc beneficiarilor un plus din punctul de vedere al investiţiei, atât al investiţiei financiare, cât şi de personal. Astfel, orice companie poate beneficia de soluţii TP-Link pentru reţea, adaptate necesităţilor proprii, într-un buget echilibrat, având în plus avantajul uşurinţei în implementare şi utilizare, deci se reduce necesitatea existenţei personalului specializat în activităţi complexe de management al unei reţele. Ca să luăm un exemplu, într-o unitate de învăţământ de dimensiuni medii, cu câteva săli de clasă, sala de mese, teren de sport, se poate implementa o reţea cu echipamente TP-Link cu un cost al echipamentelor în valoare de 2000-3000 euro. Cu toate acestea, fiecare beneficiar are particularităţile sale, de aceea fiecare soluţie este customizată, iar costurile diferă.

În această perioadă noi încercăm să venim în ajutorul business-urilor aflate în dificultate din cauza pandemiei şi să le oferim flexibilitate din punctul de vedere al soluţiei şi ofertei. Dorim să fim alături de micile afaceri şi să le oferim consultanţă personalizată, practic să găsim împreună soluţia potrivită pentru continuarea activităţilor economice, dar şi cea mai bună soluţie de conectivitate necesară pentru eficientizarea operaţiunilor de business prin migrarea acestora din offline în online. Este o perioadă foarte grea pentru micile afaceri din HoReCa, educaţie, entertainment şi nu numai şi de aceea îi invităm pe toţi cei care se află în impas să ne contacteze ca să găsim împreună cea mai potrivită şi cea mai eficientă soluţie de conectare, atât de necesară în această perioadă.

Reporter: Cum contribuie specialiştii TP-Link la asigurarea unei experienţe fluide pentru companiile care aleg gama Omada?

Simona Nijnic: Aşa cum am menţionat şi anterior, specialiştii TP-Link sunt gata oricând să ofere asistenţă şi consultanţă pentru partenerii noştri, pentru identificarea soluţiilor potrivite, asistenţă tehnică la instalare, suport gratuit - atât înainte, în timpul, cât şi post-vânzare, oferirea accesului gratuit la traininguri şi studii de caz. Practic, ne poziţionăm aici ca nişte consultanţi care au cele mai bune soluţii pentru orice profil de business şi care sunt gata oricând să discute şi să propună soluţii optime. Acesta este un element important al experienţei de interacţiune cu partenerii noştri şi, credem noi, şi unul dintre motivele pentru care am dezvoltat parteneriate pe termen lung, solide şi lucrative.