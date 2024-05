CONFERINŢA "PIAŢA FINANCIAR-BANCARĂ" Alexandru Nazare, senator: "Ar trebui să avem o dezbatere privind ţinerea sub control a deficitului bugetar"

În condiţiile în care deficitul bugetar a ajuns la 3,3% din Produsul Intern Brut după primele patru luni ale anului curent, este necesară organizarea unei dezbateri între factorii de decizie şi partenerii sociali privind ţinerea sub control a acestui deficit pentru a se încadra la finalul lui 2024 în ţinta de 5%, prevăzută de legea bugetului de stat, afirmă liberalul Alexandru Nazare, membru al Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din cadrul Senatului României, fost ministru al Finanţelor Publice în guvernul Cîţu.

Alexandru Nazare a spus: "Dacă ne uităm la cum arată primele execuţii bugetare din acest an, avem şi lucruri pozitive, şi lucruri negative. Pozitiv e că avem creşteri importante în privinţa sumelor absorbite din PNRR şi a celor din fondurile europene. La PNRR, avem creşteri de absorbţie de 800% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, iar la fondurile de coeziune e de 400%. Avem o uşoară scădere a inflaţiei. Sunt totuşi semne că există un reviriment în această zonă. Dacă privim din perspectivă macro, în raport cu ce vrem să obţinem, sumele absorbite net sunt relativ mici, adică vorbim de 1,5 miliarde euro absorbiţi în raport cu 9,6 miliarde euro primiţi, fără a vorbi despre celelalte cereri de plată. E nevoie de eforturi pentru a reduce decalajul între sumele absorbite şi sumele primite. Dacă ne uităm la zona de deficit, comparând cu anul trecut, la luna aprilie ajungem la un 3,3%, pe când anul trecut acest procent era atins abia în luna septembrie. În 2024, am atins mult mai repede acest procent, având o ţintă de deficit bugetar mult mai mică, iar dacă ne uităm nominal vorbim despre un deficit de 30 miliarde lei, o sumă importantă, care va impacta economia. (...) E foarte greu de apreciat cum vor evolua lucrurile până la finalul anului. Ne uităm la zona de deficit unde era greu de anticipat că deficitul nu va ajunge la 3,3%. E adevărat că perspectivele asupra acestui an erau laxe, dar contează cum vor evolua indicatorii macro şi zona cheltuielilor publice în acest an. Ar fi important să avem o dezbatere - aşa cum a fost anul trecut în toamnă când deficitul era de 3,65% din PIB, pentru că orice fel de ajustare nu poate fi făcută de azi pe mâine. Ai nevoie de o perioadă de tranziţie, de adaptabilitate, de flexibilitate, pentru ca agenţii economici să se conformeze".

Domnia sa a spus că este un lucru bun că avem creştere economică pe primul trimestru, chiar dacă este foarte mică, dar trebuie să fim atenţi la atitudinile agenţiilor de rating şi la semnalele primite din partea Comisiei Europene.

Domnul Nazare a arătat: "E adevărat că în luna mai, deficitul bugetar nu ar creşte foarte mult datorită încasărilor, dar la nivel anual trebuie eliminată orice fel de mărire a cheltuielilor. Per total beneficiem de o perioadă foarte importantă în modul în care se face supravegherea. Regulile de supraveghere se schimbă de către Comisia Europeană, vor apărea noi reglementări, care vor intra în noul cadru de supraveghre, iar în a doua parte a lunii iunie vom avea deja primele orientări cu privire la acest cadru. Vom avea recomandări legate de ajustarea acestui deficit pe următorii ani care reclamă şi măsurile aferente, ce ar trebui să ţină cont de starea reală a economiei în context local şi în context european. Trebuie să ţinem cont de capacitatea de adaptare a mediului privat. Aceste măsuri trebuie bine dozate astfel încât să nu afecteze în vreun fel creşterea economică".

Referitor la măsurile care se discută în zona politică pentru reducerea deficitului bugetar, fostul ministru de finanţe s-a referit la disputa din cadrul coaliţiei de guvernare PSD-PNL privind introducerea impozitului progresiv.

Alexandru Nazare a precizat: "La Comisie (n.red. - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din cadrul Senatului României), avem în dezbatere în această perioadă un proiect legat de menţinerea cotei unice de impozitare. Noi (n.red. - PNL) vrem să menţinem actualul sistem fiscal aşa cum este şi să diminuăm posibilitatea introducerii iminente a impozitului progresiv. Ştim că am revenit la cota unică pentru că am avut un impozit progresiv ineficient prin care nu strângeam mai multe venituri la bugetul de stat, iar după ce am introdus cota unică am avut venituri mai mari la bugetul de stat. De aceea, prin prisma acestei lecţii, trebuie să menţinem cota unică".

Domnia sa a atras atenţia şi cu privire la faptul că, după anul 2027, fondurile europene alocate României pentru investiţii se vor diminua.

Domnul Nazare a afirmat: "Din punct de vedere strategic, tranziţia la o economie în care asistenţa fondurilor europene se diminuează şi ar trebui să vorbim mult mai atent despre cum va arăta economia României în următorii 15 ani, deoarece intensitatea fondurilor europene va scădea din următorul exerciţiu financiar european multianual, şi să fim atenţi să nu scădem sprijinul acordat mediului economic naţional. Vom vedea că intensitatea fondurilor va scădea, iar jumătate din finanţarea europeană pentru investiţii va trebui suplimentată de mediul bancar, suplimentare ce ar trebuie începută mai devreme pentru ca economia României să fie rezilientă".

El a concluzionat că această tranziţie de la fondurile europene către alte surse de finanţare trebuie făcută de autorităţi împreună cu mediul bancar, către fonduri rambursabile, către parteneriatul public-privat, către un sistem bancar permeabil pentru susţinerea investiţiilor.