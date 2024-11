Consolidarea parteneriatului strategic - principalul mesaj transmis de liderii politici de la Bucureşti către Donald Trump

English Version

În urma victoriei lui Donald Trump în alegerile prezidenţiale din Statele Unite ale Americii, liderii politici din România au subliniat în mesajele de felicitare transmise viitorului preşedinte american importanţa continuării parteneriatului strategic dintre cele două ţări. În mesajul postat pe reţeaua X, preşedintele Klaus Iohannis a arătat: "România este un aliat strategic puternic şi angajat al SUA. Prin eforturile noastre comune, vom aduce pace şi prosperitate pentru ambele noastre ţări şi dincolo de acestea, apărând interesele noastre comune".

• Ciolacu: "Aşteptăm cu nerăbdare o colaborare fructuoasă"

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a transmis şi el un mesaj în aceeaşi reţea: "România este pregătită să lucreze împreună pentru a consolida parteneriatul nostru strategic. Sub noua dumneavoastră conducere, sperăm la pace şi prosperitate pentru toţi cetăţenii noştri! Aşteptăm cu nerăbdare o colaborare fructuoasă".

Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, a afirmat, într-o postare pe pagina oficială de Facebook, că va face tot ce îi stă în putinţă pentru consolidarea parteneriatul strategic cu SUA, în actualele vremuri de criză, în care lumea liberă se confruntă cu multiple ameninţări şi în care siguranţa şi securitatea României sunt prioritare.

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a menţionat tot pe reţeaua Facebook că ţara noastră va rămâne partenerul de încredere al SUA şi că este pregătită, dacă va câştiga alegerile prezidenţiale din 24 noiembrie şi 8 decembrie, să lucreze împreună cu Donald Trump pentru prosperitate şi securitate.

• Simion: "E o victorie a patrioţilor în faţa globaliştilor"

Liderul AUR, George Simion, a spus: "E o victorie a patrioţilor în faţa globaliştilor. Mă aştept ca toată ideologia marxistă, woke să se oprească acolo şi să fim lăsaţi în pace. Avem alegeri importante în România, putem şi în România".

Diana Şoşoacă, liderul SOS, i-a trimis o scrisoare preşedintelui ales, Donald Trump, în care arată că prin revenirea acestuia la Casa Albă "începe o nouă epocă pentru întreaga lume, una în care patriotismul să nu mai fie interzis, iar naţiunile să aibă dreptul la propria identitate; una în care pacea să prevaleze asupra războiului, cooperarea asupra conflictului şi în care drepturile şi libertăţile individuale, grav atacate în ultimii patru ani, să fie restaurate şi repuse în făgaşul lor firesc şi democratic". Mai mult, la începutul documentului citat, Şoşoacă îi cere lui Trump să ne eliberaeze "de chingile globalismului şi ale corectitudinii politice, de războaiele pornite în ultimii ani".

• Popescu, ANCOM: "Am aşteptat atât de mult ziua în care să pot purta şapca semnată personal de preşedintele Donald Trump"

Pe lângă liderii politici de mai sus, unii membrii marcanţi ai partidelor politice sau foşti vicepreşedinţi ai formaţiunilor respective nu au pierdut ocazia de a ieşi din nou în atenţia alegătorilor din ţara noastră. Printre aceştia se numără şi liberalul Pavel Popescu, vicepreşedintele ANCOM, care anterior numirii în această funcţie a fost preşedinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor, nu a scăpat ocazia de a se declara a fi fan Donald Trump, deşi pe parcursul acestui an nu a dat nicio dovadă de sprijin pentru candidatul republican la funcţia de preşedinte al SUA. Popescu a postat pe pagina oficială de Facebook o fotografie de-a sa purtând o şapcă semnată de Donald Trump cu următorul text în limba engleză: "I waited so much the day when i can wear my MAGA cap, personally signed by President Donald Trump. That day is today. My only wish: let's make Romania also great! Again and again and again" (n.red. - în limba română: "Am aşteptat atât de mult ziua în care să pot purta şapca MAGA, semnată personal de preşedintele Donald Trump. Acea zi este azi. Singura mea dorinţă: să facem şi România mare! Din nou şi din nou şi din nou".).

În schimb, deputatul Claudiu Năsui, USR, a făcut o analiză a ceea ce înseamnă pentru ţara noastră victoria lui Donald Trump. Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, domnul Năsui arată că reforma economică a UE devine urgentă şi precizează: "Nu e clar cât de mult va putea administraţia Trump să taie cheltuieli şi taxe în SUA. Este puţin probabil să poată scădea semnificativ cheltuielile cu sănătatea de la stat (Medicare şi Medicaid), care sunt enorme, sau cu ceea ce numesc ei securitatea socială (pilonul 1 de pensii din SUA). Astea fiind cele mai mari cheltuieli ale guvernului federal american. Este însă foarte probabil ca noua conducere să taie birocraţie şi reglementări. Asta a făcut administraţia Trump şi ultima oară, asta a promis că va face şi acum. Planul este o reducere procentuală a datoriei şi a cheltuielilor în PIB obţinută prin creşterea economiei. Nu e o idee rea. Pentru Uniunea Europeană asta înseamnă că devine şi mai urgent să înceapă dereglementarea de care se vorbeşte în raportul Draghi. Există o concurenţă între continente pentru dezvoltare, tehnologie şi prosperitate, iar aici UE stă deja destul de prost. Este în urma SUA şi China în multiple domenii care ţin de tehnologie, iar decalajul creşte. România poate influenţa prea puţin ce se întâmplă în Europa, dar ar putea influenţa ce se întâmplă în ţară. Iar acolo mergem fix în direcţia opusă. În ultimii ani guvernul României a inventat multiple noi monstruozităţi birocratice, unice în lume şi neimpuse de nicio reglementare europeană, cum ar fi E-Factura, E-Transport, toate în numele digitalizării. Iar în viitorul apropiat pare că demenţa nu se va opri, pentru că şi PSD şi PNL par decişi să continue pe direcţia asta".

Claudiu Năsui mai afirmă că autorităţile din ţara noastră ar trebui să prioritizeze investiţiile în armament, să mărească salariile militarilor, să desfiinţeze pensionarea acestora la 45 de ani, deoarece în SUA soldaţii se pensionează la 62 de ani, şi să reformeze cu adevărat sectorul apărării naţionale pentru a avea cu adevărat o armată funcţională.