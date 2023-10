COSMETIC PLANT relansează gama Vitamin C Plus - 3 produse noi şi un design reînnoit

COSMETIC PLANT, unul dintre principalii producători locali de cosmetice, introduce 3 produse noi în gama Vitamin C Plus, gamă care are la bază vitamina C Tetra şi uleiul esenţial de portocale, se arată într-un comunicat al COSMETIC PLANT, remis redacţiei. În plus, gama a trecut printr-un proces de rebranding şi îşi schimbă înfăţişarea, având acum un design nou, modern, menit să evidenţieze şi mai mult proprietăţile produselor, potrivit sursei menţionate. Vitamina C Tetra este un ingredient inovativ, foarte stabil şi mai eficient, comparativ cu vitamina C clasică, se mai arată în comunicat.

Potrivit sursei, "Produsele gamei Vitamin C Plus sunt foarte apreciate de către consumatori datorită efectelor şi calităţii lor remarcabile, care au trecut testul timpului. Pentru că fiecare vârstă are particularităţile ei, nevoi ale tenului specifice, este necesară o abordare personalizată. Astfel, ne-am dorit să întregim gama cu un nou produs pentru îngrijirea tenului, destinat segmentului 60+, care oferă un efect restructurant pentru tenul matur. De asemenea, pentru că pielea poate să aibă un aspect obosit şi fără vitalitate nu doar la nivelul feţei, ci la nivelul întregului corp, inclusiv al mâinilor, am extins gama Vitamin C Plus şi cu produse de body care. Totodată, am făcut un pas înainte şi în privinţa ambalajelor, oferind un design nou, mai vizibil la raft, care să evidenţieze şi mai bine proprietăţile inovatoare şi eficienţa produselor Vitamin C Plus. Prin tot acest proces, ne dorim să fim şi mai aproape de clienţii noştri şi să răspundem prompt nevoilor lor.", a declarat Margareta Carp, Marketing Manager COSMETIC PLANT.

Gama Vitamin C Plus, din familia de produse Essential Plus, conţine acum 14 produse pentru o îngrijire completă, face care şi body care, precum şi seturi cadou, informează sursa precizată. Pe lângă Serul antirid forte, Crema antirid hidratantă 30+, Crema antirid pentru fermitate 40+, Crema antirid regeneratoare 50+, Fiolele Skin Boost şi Apa micelară, COSMETIC PLANT a adăugat acum în gamă şi o Cremă antirid restructurantă 60+, o Loţiune de corp revigorantă şi o Cremă de mâini, prin care completează zona de body care, se mai arată în comunicat.

Când vine vorba de vânzări, "vedeta" gamei Vitamin C Plus este Serul antirid Forte (30 ml) care, în contextul creşterii categoriei seruri la nivel de piaţă, a înregistrat un avans de 8% ca pondere în gamă, faţă de primele 9 luni din 2022, ajungând să deţină o treime din vânzările gamei Vitamin C Plus, conform datelor comunicatului. De asemenea, categoria seruri a înregistrat o evoluţie foarte bună la nivelul întregului portofoliu COSMETIC PLANT, în primele 9 luni ale anului avansul raportat de seruri fiind de 25% faţă de perioada similară a anului trecut, menţionează sursa indicată.

Ingredientul de bază al gamei Vitamin C Plus - Vitamina C Tetra -, este o formă inovativă, extrem de stabilă şi eficientă a vitaminei C clasice, cu un spectru larg de beneficii pentru piele, potrivit sursei citate. Vitamina C Tetra stimulează cu 50% sinteza colagenului, faţă de 25% în cazul vitaminei C clasice, activează metabolismul celular şi reduce cu 80% sinteza de melanină, se mai arată în comunicat. Este mult mai stabilă la oxidare, lumină puternică şi temperaturi înalte, are un puternic efect antioxidant, contracarează efectele radicalilor liberi până la 40 de ore şi are o rata de pătrundere în dermă de 3 ori mai mare, comparativ cu vitamina C clasică, arată datele comunicatului. Astfel, se uniformizează nuanţa pielii, se diminuează petele pigmentare şi este prevenită îmbătrânirea prematură a pielii, cauzată de radicalii liberi şi de razele UV, pielea devenind hidratată, luminoasă şi fermă, conform sursei. În plus, uleiul esenţial de portocale are efect antiinflamator, detoxifiant şi tonic pentru piele, adaugă sursa.