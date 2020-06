COTAR:"Viitorul Presedinte al ASF trebuie sa fie pro-consumator"

Confederatia Operatorilor si Transportatortatorilor Autorizati din Romania - C.O.T.A.R solicita Parlamentului Romaniei destituirea intregului consiliu al Autoritatii de Supraveghere Financiara si numirea unui nou consiliu sub conducerea unui Presedinte care a dovedit ca poate proteja consumatorii de practicile abuzive ale firmelor de asigurari din Romani, potrivit unui comunicat.

COTAR nu va incheia nicio forma de protest pana in momentul destituirii intregului Consiliu al Autoritatii de Supraveghere Financiara, destituirea persoanelor aflate in conflict de interese din cadrul ASF si numirea unui Presedinte al Autoritatii care are experienta, anvergura si determinarea necesara in disciplinarea pietelor financiar nebancare din Romania.

COTAR, alaturi de 7 organizatii partenere care fac parte din Grupul Consultativ pentru Protecţia Consumatorilor de servicii financiare non-bancare, organizat pe lângă Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), isi reafirma sustinerea domnului senator Daniel Zanfir pentru functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, acesta fiind singura persoana cu experienta si rezultate recunoscute in lupta cu abuzurile institutiilor financiare, avand atitudinea pro-consumator absolut necesara pentru reconstruirea increderii prabusite in aceasta institutie.

"Rugam factorii decidenti din Parlamentul Romaniei sa lase jocurile politice de-o parte, sa renunte in a tranzactiona functii atat de importante, pentru ca industriile afectate in anii de nefunctionare a acestei institutii, nu mai pot suporta alte experimente cu persoane numite exclusiv in baza unor negocieri politice. Halul in care a decazut ASF astazi este cauzat de exact aceste trocuri politice, din care au rezultat personajele total nepotrivite care conduc astazi aceasta institutie anti-consumator si carora noi le cerem demisia de 2 luni de zile. Dati dovada de responsabilitate si respect fata de cetatenii care v-au trimis sa le reprezentati interesele, pentru ca in cateva luni urmeaza mai multe randuri de alegeri electorale importante. Confederatia va sprijini doar formatiunile politice care au inteles faptul ca este obligatorie o resetare de sistem a Autoritatii de Supraveghere Financiara." - a declarat Vasile Stefanescu, Presedinte COTAR.

Cele 8 organizatii care sustin resetarea completa a activitatii ASF, in primul rand la nivelul conducerii acesteia pentru ca activitatea pe toate cele trei piete reglementate si supravegheate de catre ASF (piata asigurarilor, piata de capital si piata pensiilor private) sa se imbunatateasca substantial, iar increderea consumatorilor in diversele lor ipostaze (asigurati, investitori de retail, participanti si beneficiari de pensii private) sa revina la un nivel care sa sustina cresterea activitatii pe cele trei piete sunt urmatoarele:

APCONS - Asociatia Pentru Apararea Drepturilor si Intereselor Consumatorilor

AURSF - Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare

ACLIDER - Asociatia Constatatorilor si Lichidatorilor de Daune din Evenimente Rutiere

APRD - Asociatia Profesionistilor in Regularizarea Daunelor

COTAR - Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania

EAI - Asociatia Expert Auto Independent

FSAB - Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci

PRBAR - Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare-Reasigurare

Toate organizatiile mai sus mentionate isi reafirma public sprijinul pentru domnul senator Daniel Zanfir pentru preluarea functiei de Presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara.