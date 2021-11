• (Interviu cu Jean Dumitrescu, Director de Investor Relations în cadrul Aquila)

Reporter: Care a fost raţionamentul pentru care v-aţi listat la bursă şi ce aşteptări aveţi în urma acestei listări?

Jean Dumitrescu: Ca lider al pieţei de distribuţie, Aquila îşi dezvoltă acum strategia pentru următorul capitol al dezvoltării sale, pentru a putea beneficia din plin de oportunităţile oferite de piaţă şi noile trenduri de consum. Am decis să accelerăm această evoluţie şi să ne listăm la BVB pentru a păstra un ritm consistent de creştere şi pentru a intra sau a ne întări poziţia pe segmente cu valoare adăugată mare. Misiunea noastră este să fim prima alegere a clienţilor noştri, iar viziunea pe termen lung este să avem cel puţin un produs distribuit de noi în fiecare casă.

Noi vindem bunuri de larg consum în peste 67.000 de puncte de vânzare, adică asigurăm românilor produse din categorii de bază precum produse pentru curăţenie şi îngrijirea casei, îngrijire personală, detergenţi şi baze pentru mâncăruri gătite, ciocolată si alte dulciuri, cafea sau mancare pentru animale de companie de la branduri renumite în toata lumea, precum Dero, Cif, Rexona, Kinder, Rafaello, Mars, Snickers, Lavazza sau Zewa şi altele. În urma listării vom pune în practică planurile noastre de expansiune, atât prin lărgirea portofoliului de produse, cât şi prin achiziţii de companii, care vizează mărirea cotei de piaţă (inclusiv a brandurilor proprii Gradena şi Yachtis), a vânzărilor şi economii de scală. Coroborate cu automatizări şi digitalizări, aceste direcţii de dezvoltare sunt de natură să crească marjele de profitabilitate şi, implicit, să genereze valoare pentru acţionari.

Reporter: Potrivit celor prezentate în prospectul de listare, cea mai mare parte a banilor pe care doriţi să-i strângeţi din piaţă va fi folosită pentru achiziţionarea de companii. Puteţi să ne daţi mai multe detalii despre motivele care au stat la baza acestei strategii de dezvoltare? Aveţi în vedere şi companii din alte ţări?

Jean Dumitrescu: Piaţa de distribuţie este una fragmentată şi are nevoie de consolidare, iar Aquila este într-o pozitie foarte bună ca lider de piaţă şi cu experienţă în achiziţii. Noi suntem obişnuiţi să creştem prin achiziţii şi credem că vom putea oferi investitorilor noştri randamente atractive prin continuarea acestei strategii. Cele mai recente exemple sunt companiile Agrirom şi Trigor, care ne-au consolidat poziţia de lider pe piaţa distribuţiei din România şi Republica Moldova.

Avem o reţea de distribuţie în 67.000 de puncte de vânzare, o infrastructură de depozitare de 120.000 mp şi o forţă de vânzare de circa 800 de oameni. Vrem să folosim aceste resurse pentru a creşte accelerat vânzările şi a mări profitabilitatea prin achiziţionarea de branduri naţionale de produse de larg consum şi alţi distribuitori de bunuri de larg consum cu cotă de piaţă semnificativă în categorii complementare, cu sinergii la nivelul cifrei de afaceri şi a marjei operaţionale.

Reporter: Conform mai multor opinii din piaţă, intervalul de preţ din ofertă face din Aquila Part Prod Com o acţiune/companie relativ scumpă (raportul Price to Earnings Ratio este situat între între 17,5 şi 20,7, mai mare decât raportul PER al celor mai multe companii incluse în indicele BET). Cum comentaţi aceste opinii?

Jean Dumitrescu: Noi efectuăm o majorare de capital, ceea ce înseamnă că fondurile atrase rămân în companie şi arată angajamentul nostru de a face investiţii în creşterea business-ului, iar intervalul PER menţionat în întrebare nu ia în calcul efectul majorării capitalului în profitabilitate, efect care se va vedea în viitor. PER calculat prin raportare la numărul de acţiuni existente anterior IPO este cuprins între 12,2 şi 14,4 (interval determinat de intervalul de preţ), în condiţiile în care sunt, acum, pe BVB acţiuni lichide care au un PER de peste 30.

Considerăm că, în afară de PER, sunt şi alte lucruri care merită luate în considerare, precum poziţia de lider pe piaţa distribuţiei de larg consum, randamentul ridicat al capitalului de lucru investit, reţeaua de distribuţie de 67.000 puncte de vânzare, categoriile de produse vândute şi brandurile distribuite. De asemenea, deşi Aquila este într-o etapă de creştere (inclusiv prin învestirea sumelor atrase din IPO), ne-am propus să recomandăm acţionarilor şi o distribuire regulată de profit sub formă de dividende într-o proporţie de aproximativ 40% din profiturile distribuibile.

Suntem încrezători, în condiţiile în care anul 2020, în mod specific, a adus o creştere de 10,8% a pieţei bunurilor de larg consum comparativ cu 2019, sub influenţa puternică a comportamentelor de consum, schimbate de pandemia COVID-19. Piaţa locală a avut o evoluţie bună, inclusiv în comparaţie cu restul regiunii Europei Centrale şi de Est, înregistrând a treia cea mai mare rată de creştere la nivel regional.

Reporter: Ce impact estimaţi că va avea asupra activităţii Aquila perioada cu inflaţie ridicată prin care trecem, ce se preconizează că va dura mai mult decât se estima iniţial?

Jean Dumitrescu: Inflaţia este un fenomen care influenţează toată economia. Noi distribuim produse de bază pentru români, branduri de top din categorii care s-au dovedit mai mult decât reziliente în perioade de inflaţie sau criză. De asemenea, am dezvoltat de-a lungul timpului mecanisme de ajustare ce ţin cont de preţurile inputurilor precum carburanţii şi care minimizează impactul asupra business-ului. Avem un istoric dovedit de identificare a soluţiilor care ne permit să amortizăm asemenea efecte. În plus, datorită puterii noastre de negociere şi a relaţiilor de lungă durată pe care le avem cu partenerii noştri, putem negocia preţuri mai bune, care în final se reflectă în preţurile de la raft.

Reporter: Ce strategie aveţi ca să depăşiţi cu bine această perioadă de criză sanitară?

Jean Dumitrescu: Cu un număr mediu de peste 2.800 de angajaţi în cadrul Aquila, ne concentram asupra sănătăţii şi bunăstării lor. Am implementat proceduri obligatorii de gestionare a incidentelor şi instruire periodică în domeniul protecţiei şi securităţii muncii.

Încă de la declanşarea pandemiei, am implementat un program de lucru în schimburi prin rotaţie pentru o parte din angajaţii Aquila. Am instruit angajaţii cu privire la respectarea măsurilor de prevenţie sanitară şi a distanţării sociale, coroborat cu implementarea unui program decalat pentru personalul din depozite, am încheiat acorduri cu alte companii pentru a asigura backup pentru distribuţia produselor şi am ajustat operaţiunile pentru a ne adapta la evoluţiile imprevizibile ale pieţei.

În plus, punem accent pe automatizare şi digitalizare, care contribuie la reducerea riscurilor sanitare, respectiv îmbunătăţesc costurile şi trasabilitatea.

Reporter: Ce proiecte de investiţii aveţi în desfăşurare?

Jean Dumitrescu: Investim permanent în automatizarea şi digitalizarea operaţiunilor noastre, în depozitele noastre si în flota auto. De exemplu, suntem în proces de implementare a unui sistem care permite combinarea mai multor comenzi (multi order pickers) de către un singur operator, plus înlocuirea sistemului convenţional de picking (pregătirea mărfurilor) prin terminal RF (frecvenţe radio) cu cel de voice şi vision picking.

Pregătim, de asemenea, investiţii în energia verde, precum panouri fotovoltaice pe depozitele cu consum mare de energie.

Reporter: Ce alte proiecte urmează să derulaţi?

Jean Dumitrescu: Vrem să folosim între 50% şi 70% din fondurile atrase din IPO pentru achiziţionarea de companii care deţin branduri importante pe piaţa bunurilor de larg consum şi ale unor companii de distribuţie cu portofolii de produse complementare gamei oferite de Aquila. Apoi, avem în plan să folosim 10%-15% din fonduri pentru capital de lucru, între 10%-15%, pentru proiecte de digitalizare a operaţiunilor, îmbunătăţirea serviciilor pentru clienţi, creşterea trasabilităţii şi productivităţii şi un procent similar pentru dezvoltarea brandurilor proprii şi a unora noi. Vizăm consolidarea poziţiei Aquila în România şi Republica Moldova, fără să avem acum planuri imediate care să vizeze alte pieţe, însă monitorizam contextul politico-economic al ţărilor din jur şi eventuale oportunităţi.

Printre investiţiile de expansiune a Grupului, preconizam investiţii în echipamente depozit cu tehnologie Li-Ion, automatizări Pick by Light, Pick by Voice, Multi Order Picking, rafturi mobile în depozitele de congelate, sisteme de rafturi cu coridoare înguste (VNA -very narrow aisle), investiţii în sistemele IT (Enterprise Resource Planning, Transport Management System), platforma comerţ online pentru clienţii de business HORECA şi top clienţi pe canalul Retail Tradiţional, care va permite automatizarea comenzilor şi accesarea cu uşurinţă de către clienţi a statusului comenzilor, stocurilor, creanţelor şi a promoţiilor dedicate pentru aceştia.

Reporter: Ce cifră de afaceri estimaţi pentru 2021?

Jean Dumitrescu: Cifra de afaceri a Aquila a crescut cu o rată anuală cumulată (CAGR) de 11,6% din 2018 până în 2020, ca rezultat al eficientizării operaţiunilor şi portofoliului de produse. Vizăm creşterea marjelor de profit prin dezvoltarea unui portofoliu extins de branduri proprii achizitionate si dezvoltate. Reţeaua de distribuţie la care are acces Aquila reprezintă aproximativ 90% din universul total al canalelor de Retail Organizat şi Retail Tradiţional, astfel că poate capta cu uşurinţă creşterea rapidă a pieţei prin dezvoltarea brandurilor proprii. În primul semestru al acestui an, am înregistrat o creştere de 15% a cifrei de afaceri faţă de perioada comparabilă a anului trecut şi un avans de 4% al profitului. Suntem optimişti cu privire la o evoluţie favorabilă pentru acest an.

Reporter: Cum apreciaţi că va evolua piaţa de profil?

Jean Dumitrescu: În ultimii trei ani, rata de creştere anuală compusă a vânzărilor pe piaţa bunurilor de larg consum a fost de 8%, înregistrând un nivel de 23,5 miliarde euro în 2020, în creştere cu 10% faţă de 2019. Retailul Modern din cadrul canalului Retail Organizat a înregistrat o pondere de 68%, în timp ce canalul Retail Tradiţional a reprezentat 32% din totalul pieţei bunurilor de larg consum din România în 2020. Rata anuală de creştere pentru piaţa bunurilor de larg consum este prognozată la 5%, până în 2025. Se estimează că retail-ul modern va înregistra o creştere medie anuală de 7%, în timp ce canalul retail tradiţional va rămâne la acelaşi nivel.

Aquila are o poziţie puternică în anumite categorii din industria bunurilor de larg consum, care, conform Euromonitor, sunt aşteptate să crească într-un ritm accelerat în anii imediat următori - de exemplu, piaţa produselor preparate (ready-meals), care are o rată de creştere prognozată de 10% din 2021 până în 2025.

Reporter: În ce sens este piaţa pe care activaţi afectată de pandemie?

Jean Dumitrescu: Aşa cum a dovedit în aproape doi ani, piaţa bunurilor de consum a demonstrat o rezilienţă excepţională, în condiţii de stres. În ciuda incertitudinii, aprovizionarea consumatorilor nu a fost întreruptă, iar afacerile din domeniu şi-au putut continua activitatea. Ca lideri ai pieţei distribuţiei, noi credem că piaţa va creşte rapid în următorii ani, având ca model restul pieţelor mai mature din Europa Centrală şi a celor occidentale, însă vom monitoriza cu atenţie efectele pandemiei.

Reporter: Mulţumesc!