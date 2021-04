Cushman & Wakefield Echinox a consiliat River Development în vânzarea clădirii The Light One din Bucureşti către Uniqa Group

Compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox a asistat River Development, unul dintre cei mai experimentaţi dezvoltatori imobiliari din piaţa locală, în procesul de vânzare a clădirii The Light One din Bucureşti către grupul austriac Uniqa în cea mai mare tranzacţie imobiliară a începutului de an, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Finalizată în 2019, cu o suprafaţă închiriabilă de 21.653 de metri pătraţi şi certificată BREEAM Excellent, The Light One este una dintre cele mai importante clădiri de birouri din zona Centru - Vest a Capitalei, cu un portofoliu divers de chiriaşi locali şi internaţionali şi parte a unui amplu proiect mixt de regenerare urbană, The Light - care va mai include alte două clădiri de birouri şi un ansamblu rezidenţial de calitate. Clădirea are o suprafaţă construită totală de peste 150.000 de metri pătraţi, din care aproape 100.000 de metri pătraţi reprezintă spaţiul de birouri închiriat.

The Light One este al doilea proiect de birouri vândut de River Development în Bucureşti, după vânzarea complexului Riverplace - din cadrul proiectului Sema Parc, către un alt grup austriac, Europolis (în prezent CA Immo), în urmă cu peste un deceniu, tranzacţie intermediată la momentul respectiv de Tim Wilkinon şi echipa de capital markets a DTZ Echinox (actualul Cushman & Wakefield Echinox), notează sursa citată.

Tim Wilkinson, Partner, Capital Markets, Cushman & Wakefield Echinox, a declarat: "Această tranzacţie reflectă cererea continuă pe care o observăm din partea unor investitori reputaţi pentru a achiziţiona active premium în Bucureşti, în pofida provocărilor generate de pandemie. Procesul de extindere a portofoliul investiţional de la nivelul Europei Centrale şi de Est înspre România nu a fost niciodată mai evident şi mai atractiv."

Bogdan Gubandru, Director Investment Agency, Cushman & Wakefield Echinox, a declarat: "Vânzarea clădirii The Light One, într-o perioadă care încă este marcată de incertitudini, reprezintă o reconfirmare a faptului că cele mai bune active, închiriate corect către companii puternice, atrag interes din partea investitorilor de calibru, aşa cum este şi Uniqa REM. Ne onorează încrederea cu care am fost mandataţi de către River Development pentru vânzarea clădirii şi ne bucurăm că am putut depăşi provocările anului 2020 ducând această tranzacţie pe făgaşul câştigător."

Potrivit comunicatului, piaţa investiţiilor a închis anul 2020 dovedind că poate fi privită ca o alternativă stabilă şi atractivă la pieţele principale din CEE. Pe măsură ce incertitudinea a cuprins sectorul imobiliar anul trecut, din cauza pandemiei, România a oferit o alternativă de investiţii cu un raport bun între nivelul riscului şi cel al randamentelor, susţinut de număr în creştere de chiriaşi cu anvergură globală care au încredere în continuare în piaţa locală. Randamentele pieţei de birouri au rămas destul de stabile, iar sectorul industrial a devenit cea mai căutată clasă de active. Sectoarele de retail alimentar şi de bricolaj şi-au arătat forţa în faţa pandemiei, iar retailul de modă este previzionat să revină puternic în 2021.