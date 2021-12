DACIAN CIOLOŞ:''Încheiem un an cu multe decizii complicate, avem datoria de a continua lucrurile începute''

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, afirmă că partidul pe care îl conduce încheie un an cu "multe decizii complicate", subliniind că actualul context, marcat de "o nemulţumire profundă faţă de politicieni şi guvernanţi", trebuie să fie unul care să responsabilizeze partidul, pentru a continua lucrurile începute, având ca obiectiv modernizarea României, transmite Agerpres.

"Am început 2021 ca partid la guvernare, energizaţi de suflul dat de alegeri, hotărâţi să facem ceea ce le-am promis oamenilor. Am ţinut cu dinţii de reformele pe care le-am propus, am căutat soluţii care să ducă România pe drumul bun. Am văzut, însă, în plină guvernare, cât de departe sunt celelalte partide de viziunea noastră reformatoare, în ciuda faptului că pe hârtie pusesem împreună acele reforme", afirmă Dacian Cioloş.

Acesta reaminteşte că miniştrii USR au reuşit să negocieze Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, au gestionat pandemia de COVID, au relansat proiectele de infrastructură şi au început să repare "pagubele făcute justiţiei de Dragnea şi ai lui".

"Prin miniştrii noştri, am reuşit să negociem cu Comisia Europeană cel mai ambiţios plan de ţară din ultimii 30 de ani - cu angajamente de reformă şi finanţări excepţionale pentru sănătate şi pentru educaţie, chiar şi pentru a continua construirea de autostrăzi. Am dus o luptă teribilă pentru a evita colapsul sistemului sanitar, în plină pandemie. Am început să reparăm pagubele făcute justiţiei de Dragnea şi ai lui, să relansăm infrastructura ţării - autostrăzi, dar şi marile proiecte digitale, să desţelenim şi să decăpuşăm economia", afirmă Cioloş.

Acesta susţine că, "în ciuda acestor eforturi sau poate chiar datorită lor", USR încheie anul în opoziţie.

"PNL şi UDMR au preferat să se replieze într-o alianţă confortabilă şi binecunoscută, împreună cu PSD, dar - credem noi - profund dăunătoare pentru ţară şi pentru români. Încheiem un an cu multe decizii complicate. Un an în care de multe ori am ales bine, iar în alte situaţii am ales prost. Este normal şi necesar să facem acum, onest, la final de an, propria analiză critică, pentru a putea apoi să ne conturăm o adevărată viziune în noul context social şi politic. Un context greu, marcat de o nemulţumire profundă faţă de politicieni şi guvernanţi, de multă furie din partea unora, de teama pentru viitor din partea altora, cu creşterea curentelor extremiste şi antieuropene la un nivel nemaiîntâlnit în România. Însă tocmai acest moment trebuie să fie unul care să ne responsabilizeze ca partid, ca oameni de cuvânt, cetăţeni activi care am ales să punem umărul la modernizarea României. Avem în continuare o datorie faţă de cei care şi-au pus şi îşi pun speranţele în noi, dar şi faţă de noi înşine. Datoria de a continua lucrurile începute. De a îi asculta pe oameni şi de a identifica împreună cu ei soluţii. Datoria de a-i inspira şi mobiliza prin faptele noastre, prin verticalitatea noastră, prin onestitate, bun-simţ, perseverenţă şi viziune", afirmă Cioloş.

Liderul USR punctează că finalul acestui an îi găseşte pe membrii formaţiunii pe care o conduce şi cu multe întrebări despre "viitorul nostru ca partid, cu multe aşteptări de la USR, cu speranţe despre ceea ce noi putem face pentru ţară".

"Indiferent unde sunteţi, indiferent unde trăiţi, în ţară sau în diaspora, avem datoria să recâştigăm încrederea şi motivarea în ceea ce putem face împreună. Să găsim noi moduri de a ne exprima mesajele şi viziunea, să arătăm că suntem o alternativă reală pentru dezvoltarea României. Vă mulţumesc că sunteţi alături de USR. Vă doresc un An Nou mai bun, mai blând, mai înţelept, mai generos. Un an în care să vă bucuraţi împreună cu cei dragi vouă şi în care să reuşim mai multe împreună. La mulţi ani!", conchide Dacian Cioloş.