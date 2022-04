DAN CĂRBUNARU:''Premierul solicită autorităţilor competente ca orice formă de intimidare a jurnaliştilor să fie investigată''

Premierul Nicolae Ciucă solicită autorităţilor competente ca orice formă de intimidare a jurnaliştilor să fie investigată, iar vinovaţii traşi la răspundere, a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, conform Agerpres.

"Guvernul României susţine total libertatea presei. România este o ţară democratică, în care dreptul la informare şi libertatea de expresie sunt sacre. Premierul Nicolae Ciucă solicită autorităţilor competente ca orice formă de intimidare a jurnaliştilor sa fie investigată, iar vinovaţii traşi la răspundere", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Preşedintele interimar al USR, Cătălin Drulă, i-a solicitat, luni, premierului Ciucă să nu mai blocheze investigarea acuzaţiilor la adresa sa privind plagierea tezei de doctorat, după ce jurnalista Emilia Şercan a susţinut într-o postare pe Facebook că este supusă unor "acţiuni de discreditare şi intimidare" după data de 18 ianuarie, când "a dezvăluit că teza de doctorat a premierului este plagiată".

"Am decis să denunţ public acţiunile de discreditare şi intimidare la care sunt supusă după 18 ianuarie 2022, data la care am dezvăluit că teza premierului României, Nicolae Ciucă, este plagiată. Am decis acest lucru pentru că jucătorul-cheie în această operaţiune este chiar statul român: o probă pe care am furnizat-o Poliţiei Române pentru a identifica autorul unei infracţiuni de violare a vieţii private a fost scursă din dosar în aceeaşi zi, iar ulterior a devenit baza unei ample operaţiuni de kompromat. Am acordat timp organelor de cercetare penală - Parchet şi Poliţie - să ancheteze scurgerea de informaţii pe care am reclamat-o la data de 18 februarie 2022. Vreme de 45 de zile nu am fost nici măcar audiată în dosarul deschis ca urmare a plângerii prin care am reclamat scurgerea de informaţii, iar timp de 19 zile Parchetul şi Poliţia au refuzat să îmi comunice numărul de înregistrare a dosarului penal!", a scris Şercan.