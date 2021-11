Reporter: Cum a început po­ves­tea Consolight şi care este parcursul ei?

Reprezentanţii Consolight: Ca aproape orice companie deschisă în anii '90, Consolight a început cu o etapă de comerţ. De la o investiţie de câteva zeci de mii de euro la deschiderea a patru magazine de produse electrice, bine poziţionate şi distribuite în toată capitala, drumul a presupus multă determinare şi entuziasm. Într-o perioadă în care nu exis­tau lanţurile DIY ca să acopere cererea susţinută a pieţei, mai ales cea legată de sectorul construcţiilor, magazinele noastre au convins consumatorul şi au adus notorietate brandului Consolight.

Etapa a doua de dezvoltare este cea în care am renunţat la magazine şi am început distribuţia la nivel de jucător strategic pe piaţa naţională a soluţiilor electrice, către clienţi B2B, magazine partenere sau instalatori. În 2012 am deschis propriul nostru depozit, după ani de zile cu depozite închiriate, urmat de alte depozite în proximitatea principalilor noştri clienţi. Iar acum am ajuns la peste 15.000 mp de spaţii de depozitare în întreaga ţară, cu focus pe achiziţia şi modernizarea celor două hub-uri logistice de la Bucureşti şi Constanţa. Investiţia în hub-uri logistice, în consolidarea stocurilor şi pregătirea personalului este, în acest moment, de aproximativ 3 milioane de euro.

În prezent reuşim să acoperim solicitările a aproximaiv 8.000 de clienţi la nivel naţional, prin cele 12 filiale şi 4 puncte de lucru. De la cinci angajaţi în primii ani am ajuns la aproape 300 de persoane, la nivel de grup de firme (Consolight, Mercury Lighting, Tablomet). Cât priveşte cifra de afaceri, am ajuns de la câteva zeci de mii de euro în primul an la peste 50 de milioane de euro în acest an aniversar, după un sfert de secol pe piaţă.

Reporter: În cei 25 de ani de activitate pe piaţa de profil, deja sunteţi cel puţin la a două criză importantă pe care o traversaţi. Cum abordaţi situaţiile dificile din economie şi ce strategii aveţi ca să le depăşiţi cât mai uşor?

Reprezentanţii Consolight: Criza financiară din 2009-2010 ne-a găsit deja capitalizati. În cei doi ani de criză am reuşit chiar să deschidem patru filiale. Restrângerea activităţii a fost una redusă (de aproximativ 8%) comparativ cu alte domenii, rezultat al restricţiilor financiare şi reducerilor de costuri auto-impuse de companiile client. Criza a avut, totuşi, ca rezultat dispariţia unor jucători din piaţă, care nu au putut sus­ţine scăderile de volume vândute, iar cotele lor de piaţă s-au redistribuit între cei care au rezistat acestei perioade.

A doua criză, cea "pandemică", resimţită în plan economic de peste un an şi jumătate, a reprezentat, însă, pentru sectorul produselor electrice, o oportunitate de creştere. Aceasta s-a datorat boom-ului înregistrat în domeniul contructiilor, care ne-a permis creşteri ale cifrei de afaceri de peste 15% anual.

Reporter: Ce experienţă aţi repeta din cei 25 de ani de activitate şi la ce aţi renunţa?

Reprezentanţii Consolight: Satis­facţia de a construi sustenabil este fără egal. Din acest motiv, fiecare nouă etapă a reprezentat pentru noi nu un sfârşit, ci o provocare pentru a continua la alt nivel. În acest spirit, Consolight a evoluat în permanenţă, până la nivelul jucător strategic la nivel naţional.

Pe de altă parte, în cei 25 de ani, evident au fost şi provocări, din care însă am învăţat şi ne-au ajutat să apreciem şi mai mult oportunităţile. Nu am renunţa la nimic, am aplica acelaşi echilibru între dezvoltare strategică şi management financiar responsabil.

Reporter: Cum trataţi competiţia din sector?

Reprezentanţii Consolight: Piaţa soluţiilor electrice este una extrem de atomizată, cu număr mare de jucători, care ne sunt concurenţi, dar de multe ori şi parteneri în relaţii comerciale. Ne caracterizează un fair- play ridicat şi dorinţa de a construi o piaţă corectă, cu bune practici. De aceea participăm activ în asociaţii sau grupuri reprezentative pentru această industrie, cum ar fi grupul FEGIME (ce cuprinde 19 organizaţii naţionale la nivel mondial, cu peste 260 de companii membre, însumând o cifră de afaceri de peste 6 miliarde de euro) sau Asociaţia Naţională a Distribuitorilor de Echipamente Electrice, aflată la început de drum.

Reporter: Cu ce produse/servicii noi veniţi în piaţă în această perioadă şi care sunt atuurile acestora în faţa concurenţei?

Reprezentanţii Consolight: Divizia Consotech, diferenţiatorul nos­tru strategic pe piaţă, este cea care are misiunea de a creşte acceptanţa pe piaţă a soluţiilor electrice smart & eco. Am încheiat parteneriate cu furnizori de nişă în domeniul iluminatului şi al soluţiilor smart (de tip smart home & smart city, sisteme fotovoltaice, staţii de încărcare vehicule electrice, automatizări rezidenţiale şi industrial, etc), cu produse inovatoare, pe care le dorim adoptate cât mai rapid de piaţă. Însă atu-ul nostru îl reprezintă capitalul uman cu competenţe tehnice ridicate, oferind consultanţă de specialitate.

Adoptarea mai rapidă de către piaţă a acestor soluţii smart & eco va fi susţinută de Consolight prin programe de comunicare şi prezentare a beneficiilor reale în planul eficienţei energetice, a costurilor de funcţionare şi întreţinere, a componenţei ecologice şi sustenabile, precum şi printr-o echipă pregătită tehnic să ofere consultanţă în alegerea unor astfel de soluţii. Astfel, echipa e cea care face ca produsele inovatoare, destul de omogen reprezentate la nivelul pieţei, să fie achiziţionate de la noi într-o măsură din ce în ce mai mare.

Reporter: Ce puteţi spune despre mediul de afaceri autohton, în cotextul în care compania pe care o reprezentaţi este un business românesc de un sfert de veac?

Reprezentanţii Consolight: Mediul de afaceri autohton, în special cel din industria în care activăm, este caracterizat de marje de profit mici şi volume mari de realizat, termene mari de plată, adică finanţarea/creditarea partenerilor, ceea ce presupune expunere la riscuri financiare în derularea activităţii. Am reuşit timp de 25 de ani un bun management financiar, care să permită un cash-flow stabil, pentru susţinerea şi dezvoltarea permanentă a companiei.

Ca toate companiile care activează în economia românească, resimţim acut absenţa forţei de muncă specializate. Eforturile noastre de a suplini acest decalaj între cerere şi oferta de capabilităţi nu sunt suficiente. Aşteptăm cu interes reînfiinţarea şcolilor profesionale şi a programelor de recalificare derulate de statul român.

Reporter: Cum aţi reuşit să va impuneţi într-un sector atât de dinamic?

Reprezentanţii Consolight: Respectul faţă de clienţi, înţelegerea şi satisfacerea nevoilor acestora, dezvoltarea unei reţele solide de parteneri, împreună cu care abordăm proiectele strategice, toate constituie baza pe care clădim.

Consolight acordă o atenţie deosebită relaţiei cu producătorii. Selectarea acestora pe criterii extrem de solide ne-a permis constituirea unui portofoliu complex de peste 60.000 de articole, cu produse ale celor mai cunoscuţi furnizori internaţionali şi regionali.

Am dezvoltat şi un brand propriu - Elmax, pentru soluţii electrice la îndemână, de tip "value for money", accesibile şi uşor de montat. Am dorit, astfel, o acoperire cât mai mare a nevoilor clienţilor, asigurând permanent calitate şi consultanţă din partea echipei noastre de vânzări.

Am corelat permanent ritmul de dezvoltare şi am modernizat portofoliul în consonanţă cu evoluţia cererii din domeniul construcţiilor.

Reporter: Ce proiecte de investiţii aveţi şi ce buget aţi alocat în acest sens?

Reprezentanţii Consolight: În prezent, nivelul investiţiilor depăşeşte 3 milioane de euro, pentru achiziţii şi dotări pentru hub-urile logistice din Bucureşti şi Constanţa şi modernizarea celor peste 15.000 mp de spaţii de depozitare la nivel naţional, pentru consolidarea stocurilor, dezvoltarea flotei şi pregătirea profesională a angajaţilor.

Reporter: Ce cifră de afaceri a realizat compania în primele trei trimestre din acest an şi care sunt perspectivele pentru întreg anul 2021?

Reprezentanţii Consolight: Am înregistrat, în primele trei trimestre, o creştere cu 20% faţă de anul trecut şi preconizăm încheierea acestui an cu o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro, iar pentru anul 2022 ne aşteptăm la creşterea până la 60 de milioane de euro.

Legat de proiecte de succes ale Consolight cu dezvoltatori sau cu autorităţi locale, putem să amintim o lungă listă doar din 2021, care vin din zona industrială, de birouri, a iluminatului de siguranţă şi securitate, precum şi a iluminatului public. Printre proiectele de referinţă realizate în ultima perioadă cu produse livrate de noi se află iluminatul stradal din Mogoşoaia, Spitalul Judeţean de Urgenţă Sibiu, Altex Clariant, Hala Multico, Honeywell Lugoj, Sala Sporturilor Floreasca, Hala Kastamonu şi Kaufland. De asemenea, printre proiectele de anvergură unde livrăm sisteme electrice de joasă şi medie tensiune se află clădirile Atenor Expo, Emag 2, Dacia One, Opera Residence, Lidl Cernica, ONE Cotroceni, Shopping Park Timişoara, Bazinul de înot Moşniţa Nouă, Centrul Logistic Profi, Complex Novopolis Constanţa, AROBS Cluj, Stadionul Alexandria, CTPark, clădirea Karcher România şi depozitul Jumbo.

Reporter: Cum apreciaţi evoluţia şi perspectivele pieţei?

Reprezentanţii Consolight: Există câteva direcţii clare de evoluţie a pieţei, pe care le-am sesizat din timp şi am acţionat în consecinţă, ca să le implementăm la nivel strategic:

- Dezvoltarea infrastructurii naţionale este un proces care se va prelungi şi în anii următori şi va fi accelerat de implementarea programelor de finanţare europene şi naţionale (PNRR, ElectricUP, Anghel Saligny etc.) - intenţionăm să participăm la proiecte majore de acest tip;

- Ritmul de creştere a sectorului construcţiilor se va păstra, influenţând direct şi piaţa produselor electrice în care activăm;

- Dezvoltarea tehnologică mondială are o componentă solidă în zona energiei verzi, a maşinilor electrice, etc. Industria materialelor electrice susţine această dezvoltare cu produse inexistente în urmă cu câţiva ani: panouri fotovoltaice, iluminat inteligent, staţii de încărcare auto, etc. În consecinţă, evoluţia şi perspectivele pieţei noastre sunt încurajatoare, iar Consolight este pregătită strategic şi operaţional pentru toate aceste premise.

Reporter: Unde vedeţi compania peste următorii 25 de ani?

Reprezentanţii Consolight: Obiectivul pe termen mediu şi lung este acela de consolidare a rolului Consolight de lider pe piaţa distribuitorilor de materiale electrice, iar peste cinci ani să atingem deja pragul de 100 milioane euro cifră de afaceri.

Un alt obiectiv prioritar îl reprezintă întărirea parteneriatelor cu producătorii şi clienţii strategici din domeniul nostru de activitate. Ne dorim să devenim prima lor opţiune în piaţă de profil.

Vrem ca şi în anii care vin eforturile noastre să confirme competenţa antreprenorilor români de a dezvolta afaceri exclusiv cu capital local.

Reporter: Mulţumim!