De ce ascund autorităţile şi companiile producătoare instabilitatea vaccinurilor pe bază de ARN mesager?

Într-o comparaţie recentă a vaccinurilor anti-Covid de pe site-ul BioSpace, "Comparing COVID-19 Vaccines: Timelines, Types and Prices" (8 februarie 2021), se arată că doar cele produse de Pfizer-BioNTech şi Moderna au la bază tehnologia ARN mesager (mARN).

Conform explicaţiilor de pe site-ul guvernamental dedicat vaccinării (RoVaccinare), "ARN-ul mesager pătrunde în celulele umane, unde transmite informaţia necesară producerii proteinelor proprii virale, faţă de care, ulterior, se vor dezvolta anticorpii. Fragmentele de ARN mesager sunt deteriorate de enzimele proprii celulelor umane într-un interval de până la 5-7 zile şi nu influenţează în vreun fel ADN-ul celular, având în vedere că nu pătrund în nucleu".

Dar ce se întâmplă când fragmentele ARN sunt deja deteriorate? Mai au vaccinurile aceeaşi eficienţă?Şi cum vor fi influenţate efectele secundare pe termen lung?

Subiectul a fost abordat într-un articol apărut pe site-ul British Medical Journal (BMJ) în 10 martie 2021 sub titlul "The EMA covid-19 data leak, and what it tells us about mRNA instability".

Mai bine de 40 MB de documente secrete au fost descărcate de pe calculatoarele Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA) în urma unui atac cibernetic. Documentele au fost publicate pe Dark Web şi au fost trimise unor jurnalişti şi unui număr mare de membri ai mediului academic.

"BMJ a evaluat documentele, care arată că autorităţile responsabile cu autorizarea au avut îngrijorări majore legate de cantităţile neaşteptat de scăzute de mARN intact din dozele de vaccin destinate producţiei comerciale", se arată în articol, unde se mai subliniază că "cercetătorii de la EMA şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la prezenţa în produsul finit a specimenelor mARN trunchiate şi modificate".

Articolul din revista britanică mai precizează că un înalt oficial de la EMA a prezentat principalele deficienţe ale vaccinurilor mARN într-un email din 23 noiembrie 2020.

Concluzia a fost că "producţia comercială a vaccinurilor nu era în conformitate cu specificaţiile aşteptate, iar autorităţile nu au fost sigure de implicaţii".

Cum poate fi, atunci, justificată graba autorizării acestor tratamente genetice şi de ce s-au făcut şi se fac atâtea eforturi pentru a induce un fals sentiment al siguranţei la nivelul populaţiei?

În acelaşi email se mai arată că "au fost identificate diferenţe semnificative de integritate între loturile din testele clinice şi loturile comerciale, între 78% şi 55%".

O altă afirmaţie din email-ul trimis de oficialul EMA în noiembrie 2020, "cauza de bază a diferenţelor nu este cunoscută şi impactul acestei pierderi a integrităţii ARN asupra siguranţei şi eficienţei vaccinului rămâne să fie determinată", a fost făcută probabil cu scopul creşterii încrederii în "ştiinţă".

"Calitatea acestui produs medicinal este considerată suficient de consistentă şi acceptabilă", se arăta în raportul de evaluare al EMA pentru vaccinul produs de Pfizer-BioNTech la autorizarea acestuia din 21 decembrie 2020.

BMJ scrie că "nu este clar dacă au fost rezolvate problemele care au determinat îngrijorările agenţiei", în condiţiile în care un email ulterior, cu sursa în SUA, preciza că "ultimele loturi arată revenirea cotei procentuale a ARN-ului intact la 70-75%".

După cum mai scrie British Medical Journal, "instabilitatea ARN este una dintre cele mai mari obstacole pentru cercetătorii care dezvoltă vaccinuri pe baza acestei tehnologii", iar autoarea articolului, Serena Tinari, aminteşte ce a scris profesorul de biofarmaceutică Daan J.A. Crommelin într-un articol din Journal of Pharmaceutical Sciences: "Chiar şi degradări minore, oriunde de-a lungul secvenţei mARN, pot determina o încetinire severă sau chiar stoparea performanţei de translaţie a secvenţei, iar rezultatul va fi exprimarea incompletă a antigenului ţintă" ("Addressing the coldreality of mRNA vaccine stability", Journal of Pharmaceutical Sciences 110 (2021) 997-1001).

"O moleculă mARN completă şi intactă este esenţială pentru potenţa unui vaccin", a subliniat în continuare profesorul Crommelin, care mai aminteşte că încă nu există un ghid de autorizare pentru vaccinurile pe baza tehnologiei mARN.

Nici încercările BMJ de a clarifica standardele actuale nu au avut succes, după cum arată autoarea articolului.

"Pentru produsele cu greutate moleculară mică, integritatea ingredientului farmaceutic activ este, de obicei, apropiată de 100%", a mai declarat profesorul Crommelin pentru BMJ, în timp ce "experienţa cu integritatea mARN este limitată".

În urma evaluării informaţiilor confidenţiale primite de BMJ, revista britanică a solicitat Pfizer, Moderna şi CureVac, precum şi unor autorităţi de reglementare, să precizeze care ar fi nivelul acceptabil de integritate pentru vaccinurile împotriva Covid-19. Nimeni nu a oferit răspunsuri.

Cum este posibil aşa ceva? Chiar nu există niciun răspuns de la "ştiinţa prin consens" de astăzi? Sau răspunsul, oricât de vag ar fi, ar putea fi probă incriminatorie în justiţie?

"În corespondenţă ulterioară, FDA, EMA şi Health Canada au precizat că toate informaţiile specifice legate de criteriile de acceptabilitate sunt confidenţiale", după cum mai scrie BMJ.

Compania Pfizer-BioNTech a refuzat să precizeze ce ţintă urmăreşte pentru integritatea procentuală a vaccinului său, însă a subliniat că "fiecare lot de vaccinuri este testat în cadrul laboratorului oficial, Institutul Paul Ehrilch din Germania, iar calitatea dozelor de vaccin pentru piaţa europeană este testată de două ori pentru asigurarea conformităţii cu specificaţiile de reglementare".

Un oficial Moderna nu a răspuns deloc întrebărilor de la BMJ, în timp ce oficialii companiei germane CureVac, al cărei vaccin este evaluat din 10 februarie 2021 de către EMA, au precizat doar că "este prea devreme pentru detalii".

Având în vedere competenţa, integritatea, inteligenţa, spiritul de sacrificiu, patriotismul şi toate celelalte calităţi extraordinare ale autorităţilor "noastre", nu trebuie să ne îndoim că implicaţiile instabilităţii vaccinurilor pe bază de ARN mesager vor fi lămurite cât mai curând, indiferent de numărul obstacolelor care se ridică în calea cunoaşterii sau de originea acestora.

Cetăţenii României, bineînţeles cu excepţia celor care fac parte din categoria teroriştilor, merită măcar să ştie pentru ce sunt gata să facă sacrificiul suprem şi ar fi păcat să afle că răspunsul este "pentru nimic".