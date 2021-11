PeliPartners a fost implicată în proiecte în valoare de peste 750 milioane de euro de la începutul pandemiei, informează compania într-un comunicat de presă. Tranzacţiile în care a asistat casa de avocatură sunt printre cele mai importante ale pieţei în această perioadă.

Proiectele se încadrează în cele cinci arii de practică principale ale casei de avocatură: Corporate M&A, Banking & Finance, Real Estate, Competition/Commercial, Dispute Resolution.

"În ultimul an, am demonstrat o dată în plus că suntem pregătiţi să fim alături de partenerii noştri chiar şi în cele mai dificile situaţii. Am trecut cu toţii printr-o perioadă marcată de o mulţime de necunoscute, căreia am reuşit să-i facem faţă cu rezultate remarcabile, pe toate ariile de expertiză ale PeliPartners. În situaţii complicate, clienţii par să ne considere o opţiune preferabilă. Preocuparea noastră principală este să ne actualizăm permanent competenţele şi să ne valorificăm cei 20 de ani de experienţă, astfel încat să răspundem corect acestei provocări. Până acum se pare că am facut-o foarte bine", declară Francisc Peli, Managing Partner la PeliPartners.

• Top 10 proiecte în care PeliPartners a fost implicată în ultimul an, în funcţie de valoarea proiectelor este:

1. Asistenţa acordată unui mare grup de infrastractură european cu proiecte în România estimate la 1 miliard de euro in definitivarea strategiei de raportare la partenerii contractuali esenţiali

2. Asistenţa acodată grupului Saint Gobain pentru achiziţia Duraziv

3. Asistenţa acordată grupului Banca Transilvania pentru achiziţia Certinvest

4. Asistenţa acordată fondului Oresa la vânzarea Kiwi Finance

5. Asistenţa acordată Portland Trust la vânzarea celui mai mare proiect fotovoltaic în dezvoltare în România

6. Asistenţa acordată Adventum în procesul de achiziţie a Hermes Business Campus

7. Asistenţa acordată grupului Mitiska REIM în procesul de refinanţare a întregului său portofoliu din România

8. Asistenţa acordată Macquarie Group în procesul de vânzare a complexului de clădiri de birouri Floreasca Park

9. Asistenţa acordată Skanska în procesul de vânzare a clădirilor 6.2 şi 6.3 din Campus 6 Bucureşti

10. Asistenţa acordată unei bancă de top într-un proces de restructurare pentru un pachet de facilităţi acordat unui client strategic