DEZVOLTATORII IMOBILIARI:"Creşterea costurilor cu materialele de construcţii are un impact global de 15-20%"

Impactul global, pe proiect, al tuturor creşterilor de preţuri ale materialelor de construcţii, este de circa 15-20%, au afirmat, ieri, reprezentanţii dezvoltatorilor imobiliari prezenţi la evenimentul Real Estate & Construction Forum organizat de BusinessMark. Întrebaţi cu privire la impactul crizei materialelor de construcţii, oficialii dezvoltatorilor au mai arătat că aceste costuri în creştere şi întârzierile în livrarea materialelor nu au provocat totuşi întârzieri în execuţia proiectelor.

Anne Becheru, head of communications la dezvoltatorul Global Vision, a precizat: "Inevitabil au fost întârzieri în livrarea materialelor, dar am reuşit să respectăm graficele de execuţie, nu am avut întreruperi majore în proiectele noastre. A fost o aşteptare dată de de costurile materialelor de construcţii. Cred că am fost cu toţii afectaţi de aceste situaţii. Am văzut chiar aprecieri de 80% pentru piaţa oţelului din noiembrie 2020 şi până acum, dar per total impactul pe proiect a fost de 15-20%, impactul global al tuturor scumpirilor. Dar graficele au fost respectate. Proiectele se livrează, cum am promis chiriaşilor noştri".

La rândul său, Lucian Bularca de la constructorul Grup ICCO Braşov a precizat că "la unele materiale sunt nişte creşteri de preţ absolute nebune". Potrivit acestuia, au trebuit căutate soluţii pentru aceste costuri din ce în ce mai mari, un exemplu fiind înlocuirea structurii de oţel cu una de beton.

"Facem parte dintr-un grup de companii al cărui principal obiect de activitate sunt construcţiile. Am organizat de aşa natură aprovizionarea şi construcţia efectivă a clădirilor şi nu am avut întârzieri în graficele de execuţie. (...) Şi forţa de muncă este o problemă, nu numai materialele. Clienţii noştri bineînţeles că nu trebuie să sufere în niciun fel din aceste motive şi cred că experienţa de 20 de ani pe care o are grupul nostru a făcut posibilă încadrarea atât în termeni cât şi în costuri. Privind la ce urmează să construim, noi avem un furnizor strategic cu care am făcut discuţii înainte de a semna contractele cu noii noştri chiriaşi. Evident a trebuit să acceptăm noile preţuri pe care piaţa ni le-a impus şi da, într-adevăr, la unele materiale de construcţi sunt nişte creşteri (de preţ) absolute nebune. Dar şi aici am găsit varianta de a înlocui pe cât s-a putut structura de oţel cu una din beton, care sigur că are şi alte avantaje şi mă refer la rezistenţa la foc. Dar nu s-a putut înlocui în întregime oţelul, ceea ce a condus şi la creşteri de 15-20% (pe proiect). Dar pentru viitor ne aşteptăm să ajungem chiar la bugete mai mari cu 30% faţă de 2019 sau perioada relativ constantă care a fost reprezentată de acest interval de 5-6 ani de dinainte de 2020", a spus Bularca.

Loredana Oprisa, leasing şi development manager la Olympian Parks, a precizat că prin discuţii cu clienţii s-a ajuns la rezultate favorabile pentru toate părţile implicate în proiecte.

"Aşa a fost şi pentru noi. Suntem şi constructor in-house, (...) ne menţinem cuvântul în faţa clienţilor şi cred că am reuşit să ajungem la rezultate favorabile pentru toate părţile implicate. Simţim o creştere a preţurilor, am văzut şi eu evoluţii între 20% şi 50%. Spre norocul nostru am avut destul de multe contracte semnate anterior acestor creşteri, ceea ce ne-a ajutat să ne menţinem la nivelul pieţei de până acum", a spus Oprisa.

Laurenţiu Duică, moderatorul dezbaterii, a afirmat că mulţi dezvoltatori, inclusiv cei mari, construiesc şi speculativ, iar părerile par să fie împărţite în piaţă cu privire la transmiterea acestor majorări de costuri în chirii.

În replică, Loredana Oprisa a declarat: "Datorită faptului că avem contracte agreate anterior acestor creşteri, încă mai avem, în perioada imediat următoare, nu vom vedea o creştere semnificativă la nivelul chiriilor. Însă acest lucru nu va putea fi ţinut sub control prea multă vreme. Aşa cum spuneam creşterile sunt între 15% şi 20% pentru anumite produse, la unele chiar mai mult. Toate aceste aspecte se vor reflecta la un moment dat în preţul construcţiilor şi chiriilor. Intenţia noastră este să rămânem la un nivel al pieţei. Dar va fi de urmărit cu mare atenţie în perioada următoare şi sperăm să se deblocheze aceste greutăţi care ne-au adus în situaţia de acum".

Anne Becheru a adăugat că este probabilă menţinerea chiriilor la nivelul din prezent şi pentru prima jumătate a anului viitor.

"Cu siguranţă nu oprim niciun proiect. Considerăm că trebuie să continuăm pentru că altfel, dacă nu facem ceea ce am promis, lucrul acesta ne poate afecta pe termen lung. În privinţa chiriilor, şi consider că este o părere aliniată la noi, că piaţa din România nu poate să absoarbă un cost al materialelor reflectate în chirii. Cred că ne vom menţine la acest nivel al chiriilor şi pentru prima jumătate a anului viitor. Mai putem să avem anumite ajustări, dar piaţa nu e pregătită să absoarbă costurile materialelor în chirii", a spus Becheru.

Lucian Bularca a afirmat că nimeni nu ştie, la ora actuală, în ce direcţie se va îndrepta piaţa materialelor de construcţii pe termen scurt şi mediu.

"Trebuie să înţelegem încotro se îndreaptă piaţa materialelor de construcţii. La ora actuală nimeni nu ştie să spună dacă acestea sunt preţurilor care vor rămâne în continuare sau dacă este doar o bulă speculativă generată de pauza de consum din pandemie sau dacă s-a întâmplat pentru că s-au pompat foarte mulţi bani pe pieţe ca măsură de prevenire a crizei. Mai aşteptăm să vedem încotro se îndreaptă piaţa materialelor de construcţii", a spus reprezentantul Grup ICCO Braşov.

Anne Becheru a adaugat: "Una dintre posibilele cauze (pentru creşterea preţurilor la materialele de construcţii) ar fi, pe lângă blocajele date de mobilitatea din transportul materialelor, concurenţa dintre proiectele guvernamentale şi proiectele private. Vedem foarte multe lucrări de infrastructură, multă lichiditate în piaţă, care se reflectă atât la nivel instituţional, guvernamental, cât şi la nivel privat. Apare un fenomen de scarcity (penurie - n.r.), din cauza aceasta cresc preţurile".

• Zona de retail din mall-uri a revenit extrem de rapid; retailerul britanic Primark ar putea să intre pe piaţa românească în perioada următoare

Totodată, cu privire la evoluţia vânzărilor retail din centrele comerciale de la nivel naţional, experţii din piaţă au afirmat că retail-ul a avut o evoluţie extrem de bună după relaxarea restricţiilor şi o revenire foarte rapidă.

Maria Crăciun, managerul Veranda Mall din Capitală, a afirmat: "2021 nu se compară cu 2020. În fapt niciunul dintre ani nu seamănă cu celălalt, în fiecare an avem provocări diferite. Cum este prima jumătate a lui 2021 comparativ cu 2020: în termeni de numere suntem în aceeaşi zonă, iar asta şi pentru că în primul trimestru din 2021 am avut restricţii. Am ajuns ca o industrie unde ai un buton de pornire şi oprire. (...) Desigur că industria HoReCa pe care o avem în mall a fost cea mai restricţionată şi a avut multe provocări. Dar în termeni de numere, pentru noi, prima jumătate a lui 2021 este cam la fel ca 2020 din moment ce în 2020, la redeschiderea economiei, a doua jumătate a lui 2020 a avut mai mult entusiasm din partea populaţiei. În vară oamenii erau mult mai puţin dornici să călătorească din cauza pandemiei şi au stat mai mult înauntru, dar au reînceput să reviziteze centrele de shopping şi magazi- nele, lucru care nu s-a întâmplat încă în acest an".

Simina Niculiţă, moderatorul primului panel al conferinţei, a afirmat că retailerul britanic Primark ar putea să intre în următoarea perioadă pe piaţa din România

"Primark este un nume despre care se vehiculează că va intra pe piaţa românească. Concluzia noastră este că nu sunt atât de multe branduri interesante care să mai vină pe piaţă, care este una care performează", a spus Niculiţă.

Totodată, Lucian Bularca a mai afirmat că în principiu asistăm în prezent la o accelerare a procesului de dezvoltare a business-ului în România, în general a firmelor străine.

"În general spaţiile pe care noi le oferim spre închiriere sunt foarte puternic personalizate. Nu construim spaţii generice şi după aceea căutăm potenţiali chiriaşi pentru ele. Avem acest avantaj, că clienţii noştri sunt foarte confortabili în spaţiile pe care le închiriază şi de aceea extinderile pe care le fac - am avut numeroase exemple - vin din faptul că activitatea lor este foarte bine susţinută", a spus reprezen-tantul Grup ICCO Braşov.

Cu privire la piaţa de birouri, Mihai Păduroiu, directorul acestei divizii de la One United Properties (ONE), a afirmat că majoritatea chiriaşilor din clădirile ONE plănuiesc să revină la birouri.

"La începutul anului 2020, majoritatea clădirilor din portofoliu erau în curs de dezvoltare şi închiriere. Am avut un număr redus de chiriaşi care erau sub contract şi au apucat să-şi reia activitatea. În cursul anului trecut am semnat contractele de predare şi am început să predăm. Feed-back-ul chiriaşilor este că vor veni la birou. În Floreasca spre exemplu, cei care şi-au terminat proiectele de amenajare vin la birou, în Cotroceni unde avem chiriaşi cu amprentă mult mai mare, suprafaţa medie este mai mare, companiile încep lucrările în birourile noi la începutul anului viitor. Aş spune că factorul determinant îl reprezintă în continuare vaccinarea şi este extrem de important să promovăm nişte doctrine şi nişte politici sanitare cât mai sănătoase în cadrul clădirilor noastre, toţi, ca dezvoltatori şi proprietari. Avem în curs de certificare toate clădirile după standardele health and safety internaţionale. Deci suntem pregătiţi să primim chiar şi toţi angajaţii înapoi, dar ţine foarte mult şi de politicile companiilor. Companiile cu amprentă mică sunt întotdeauna mai curajose", a spus Păduroiu.

Acesta a mai spus că finalul lui 2021 va aduce finalizarea tranzacţiilor pregătite de ONE în 2020 şi 2021 şi astfel se va condensa toată activitatea companiei în piaţă din ultimii doi ani.

Totodata, Mihai Păduroiu a spus că situaţia din piaţa construcţiilor nu este atât de dramatică precum este prezentată la televizuni, adică nu au existat atât de multe proiecte blocate complet şi nici majorări semnificative ale chiriilor. Asteptarea acestuia este ca 2022 să puna înapoi piaţa de birouri pe tendinţa de dinainte de pandemie.

"Aş vrea totuşi să trag un semnal de alarmă: în 2020, din cauza pandemiei, multe proiecte de birouri din toată ţara s-au oprit. În acest an nu au mai fost reluate. Există sectoare din economie cu creştere foarte puternică, în special sectorul IT. Cererea pentru spaţii de birouri va continua să se apropie de nivelul anului 2019, ceea ce înseamnă că în 2022, 2023 mai ales, companiile nu vor mai avea multe opţiuni şi atunci trebuie să înceapă un proces foarte din timp atunci când îşi redesenează strategia pentru anii care urmează din punctul de vedere al pieţei de birouri. (...) Este posibil ca în 2023 să nu avem atât de multe spaţii de birouri", a conchis Păduroiu.