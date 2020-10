Dictatura trăncănelii

Fără comunicare publică, democraţie politică nu există. Nu poate exista! Alte regimuri de guvernare de tip autoritar-dictatoriale pot. Democraţia, nu! Comunicarea publică este cheia de boltă a structurii sale de rezistenţă. Istoric atestată şi solid argumentată teoretic. De aceea, clasica şi riguroasa listă a duşmanilor democraţiei întocmită de Karl Popper (The Open Society and its Ennemies, Routledge, 1945) se cere completată. Experienţa politică şi socială a sfîrşitului de secol XX şi a celor două decenii care i-au urmat impune acest lucru. Iar elementul, fenomenul, condiţia noii realităţi care se detaşează în capul listei este, de departe, trăncăneala; dominaţia ei autoritară asupra spaţiului public. Asasinul rece, eficient, al comunicării publice în general, a celei politice, în special. Două elemente fac diferenţa radicală. Comunicarea are un vector de sens, clar, evident şi bine pus în relief în cadrul discursului. Finalitatea ei este să asigure accesul critic al receptorului la un conţinut bine precizat, cît mai puţin erodat de ambiguităţi şi distorsiuni, la recepţie. Al doilea element constitutiv al comunicării publice are o încărcătură etică şi juridică deopotrivă: răspunderea socială pe care o poartă emitentul pentru afirmaţiile, susţinerile, conţinutul discursului, ba chiar şi pentru efectele sale asupra publicului, fie acestea intenţionate sau neintenţionate. Trăncăneala aboleşte ambele aspecte esenţiale ale comunicării. În măsura în care are un scop prestabilit, trăncăneala vizează doar amorţirea sau totala ablatizare a receptării critice a componentelor disparate de mesaj care, eventual, ar putea fi decelate în discurs. La fel şi răspunderea pentru actul comunicării: dispare, este dizolvată, devine irelevantă în raport cu natura dezlînată, haotică, adesea lipsită de orice sens a pseudo-comunicării instituite. Şi acum, înapoi la sfînta noastră realitate, de zi cu zi!

Actorii principali ai scenei noastre politice nu mai comunică cu noi, de mult. Trăncănesc în schimb către noi şi asupra noastră, aproape incontinent. De la Caragiale încoace, cel puţin. Nu mă mai refer la "ieşirile publice" ale Preşedintelui nostru pentru că nu are nici un rost. Nici el şi nici cei din jurul său nu par capabili de acces la elementele fundamentale ale comunicării publice verbale. Poate că omul poate comunica prin alte mijloace şi instrumente comportamentale, dar cu vorbele... cu siguranţă... nu! Nici ale lui, nici ale altora. Indiferent de situaţie şi subiect, încercarea sa chiar sinceră de comunicare se dizolvă într-o simplă trăncăneală livrată alternativ în două tonuri, parternalist-binevoitor şi paternalist-dojenitor, la limită acuzator. Primul ministru nici măcar nu se mai osteneşte să trăncănească cu noi, cetăţenii, darămite să comunice. El trăncăneşte doar cu adversarii politici şi cei care îl deranjează în exercitarea bunului plac cu care se crede îndrituit, odată ce deţine portofoliul prim-ministerial. Tonul trăncănelii prim-ministeriale este de regulă răţoit şi tracasat. Doar cînd trăncăneşte ceva care are legătură cu Preşedintele, tonul se schimbă radical şi devine slugarnic-împăciuitor.

Dintre miniştrii care trăncănesc asupra noastră mai cu spor, în ultima vreme, datorită şi în legătură cu ciuma cea nouă, se detaşează desigur cei de la sănătate şi interne, la care se adaugă nou împuternicitul cu puteri depline asupra boalelor publice şi molimelor, numitul Arafat. Îi ţin isonul, după caz, pe glasul cinci şi şapte, diferiţi doftori cu sau fără proptele, dar sigur cu interese la înalta poartă. Trăncăneala lor trimite totuşi la unele finalităţi, de aceea poate fi bănuită din cînd în cînd chiar şi de comunicare. Finalităţile descriu un evantai care merge de la "voi sunteţi de vină pentru că vă îmbolnăviţi, iar dacă v-aţi îmbolnăvit, atunci nu veniţi la noi cu pretenţii că tot nu putem face mare lucru" pînă la "noi facem totul şi ceva pe deasupra ca să vă ferim de iad, în timp ce voi nu vă mai opriţi din călcatul prin străchini", respectiv de la "înfricoşaţi-vă cu înfricoşarea cea mare... că de... frica păzeşte pepenii" pînă la "şi cine nu pleacă al său cap întru ascultarea cea deplină a poruncilor puterii lovit va fi fără cruţare de buzduganul necruţătoarelor sale pedepse"!!! Preşedinţii de partide şi alte figuri proeminente ale vieţii noastre politice trăncănesc mai ales unii spre alţii, mă rog, de-ale lor: cine se pupă cu cine şi cine cu cine îşi scoate ochii, cum şi cît l-a furat pe care şi cu cît, cine e pe lista albă şi cine pe cea neagră şi pe ce loc anume etc. Nici cea mai mică intenţie de a comunica cu cetăţeanul pe care îl fugăresc de voie în perioadele dinainte stabilite pentru "nobiliara" vînătoare de vulpi şi de voturi. Nu o să vă mai împui capul cu descrierea peisajului trăncănelii din spaţiul artificial creat şi întreţinut cu atîta cheltuială al mijloacelor de comunicare în masă. În aspectele lor cele mai apropiate de perfecţiune, aici pot fi găsite exemplarele cele mai alese, mai pure şi strălucitoare de trăncăneală menită nu doar să acopere timpul de emisie atît de abuziv extins la 24/7, cît golul din cultura şi puterea de judecată politică care domnesc în spaţiul carpato-danubiano-pontico-mioritic. Cît despre eseul nostru democratic post decembrist, încă tînăr şi necopt, el se ofileşte pe zi de trece sub neîndurătoarea asuprire a mulţilor săi duşmani, între care trăncăneală ca erzaţ de comunicare publică este doar unul.