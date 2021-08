La peste şase ani de la lansarea din februarie 2015, piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a ajuns să se compare, din punctul de vedere al listărilor, cu modelul după care a fost creată, adică piaţa New Connect a bursei din Varşovia.

Paisprezece companii şi-au listat în acest an acţiunile pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare de la BVB, cu doar două mai puţine faţă de cele listate în Polonia, de departe cea mai bună evoluţie din istoria pieţei destinate finanţării şi creşterii întreprinderilor mici şi mijlocii din ţara noastră. Poza este cu atât mai spectaculoasă cu cât, în pieţele similare din Ungaria şi Cehia (Xtend Market şi Start Market), sisteme ce-i drept mai tinere decât AeRO, nu a avut loc nicio listare de acţiuni până acum în 2021.

Dacă în Polonia, din cele şaisprezece companii venite în acest an pe New Connect, zece sunt din industria jocurilor video, sector foarte important pentru bursa din Varşovia, pe AeRO domeniile emitenţilor nou intraţi sunt mai variate, incluzând companii de IT, retaileri, producători de lactate, firme care activează în zona imobiliară etc.

• Adrian Codirlaşu: "Cred că în trecut nu erau atât de mulţi antreprenorii care dezvoltau afaceri de la zero"

Adrian Codirlaşu, vicepreşedinte al CFA România, ne-a declarat: "Cred că este pentru prima dată de la înfiinţare când bursa chiar este folosită de către sectorul privat pentru a atrage finanţare, adică îşi îndeplineşte rolul său principal".

Este o afirmaţie care vine în condiţiile în care, multe din companiile care vin în piaţă apelează la majorări de capital în cadrul plasamentelor private ce preced listările, iar apoi continuă să strângă bani de la investitori, inclusiv prin emisiuni de obligaţiuni.

"În opinia mea, există mai mulţi factori care au dus la această evoluţie. Pe de o parte contextul general, atât intern cât şi internaţional este foarte bun pentru pieţele de capital", spune analistul CFA, făcând trimitere la evoluţia burselor de după şocul Covid-19 din prima parte a anului trecut.

"Pe de altă parte, cred că în trecut nu erau atât de mulţi antreprenori care dezvoltau afaceri de la zero. Poate că era prea devreme. Acum chiar avem o economie capitalistă, sunt antreprenori care dezvoltă business-uri şi care fie vor să îşi facă exitul prin bursă, fie dimpotrivă vor să atragă finanţare suplimentară pentru a-şi creşte afacerile", a mai punctat Adrian Codirlaşu, adăugând: "Cred că s-a făcut şi o publicitatea mai mare investiţiilor, inclusiv BVB a comunicat şi prezentat mult mai bine oportunităţile care sunt la bursă".

Poate cel mai notabil în acest sens este proiectul Made in Romania, la care au participat şi câţiva dintre emitenţii listaţi între timp pe AeRO. Reţeta a fost testată anterior tot în Polonia, însă nu era nicio dovadă că va funcţiona şi în ţara noastră, iar rezulatele au necesitat multă răbdare, după cum scrie Marius Pandele, analist în cadrul Prime Transaction, într-unul din editorialele sale de la finele lunii iunie.

• Aurelian Dochia: "Eşecul unei companii la scurtă vreme după listare poate să aibă un efect negativ asupra atitudinii investitorilor"

Analistul economic Aurelian Dochia crede că piaţa noastră de capital, cu toate că s-a dezvoltat mai puţin decât alte pieţe importante din regiune, a progresat în ultimii ani.

"Numărul de investitori a crescut iar fondurile de pensii, care sunt armătura pieţei bursiere de la noi, au ajuns să aibă disponibilităţi băneşti substanţiale, o parte fiind investită în titluri listate. Iar în perioada pandemiei, evoluţia (n.r. cotaţiilor) a fost chiar surprinzătoare, astfel încât tot mai multe persoane fizice au prins curaj şi au investit la bursă", ne-a spus analistul economic.

Conform datelor Fondului de Compensare a Investitorilor, la finele lunii iunie, numărul maxim de investitori de la BVB se ridica la 70.756, cu 17.200 mai mulţi decât cei de la finalul lui 2019, într-o perioadă în care dinamica numărului de investitori a fost ascendentă în toate trimestrele.

De altfel, existenţa şi creşterea numărului investitorilor este esenţială pentru dezvoltarea pieţei bursei, spune Aurelian Dochia, punctând: "Dacă vor exista investitori se vor lista şi mai multe companii la BVB".

Din punctul său de vedere, piaţa noastră de capital este pe un drum bun din acest punct de vedere, dar există două riscuri. "Pe de o parte trebuie să ţinem cont că multe dintre aceste companii (n.r. din piaţa AeRO) sunt mici şi pot prezenta anumite vulnerabilităţi. Iar un eşec al unei companii la scurtă vreme după listare poate să aibă un efect negativ asupra atitudinii investitorilor. Dar cred că mai important este contextul internaţional. În piaţa bursieră panica se poate instala foarte repede, iar dacă undeva în lume apare un semnal negativ, atunci indiferent de rezultatele companiilor din România, piaţa va reacţiona probabil rapid şi violent. Iar asta ar putea să îndepărteze investitorii, mai ales pe cei de retail", spune Aurelian Dochia.

În afară de listările companiilor private, statul poate contribui la dezvoltarea pieţei noastre de capital, prin listarea unor pachete de acţiuni ale companiilor pe care le deţine, mai spune analistul economic.

"De ani de zile se vorbeşte de Hidroelectrica, care este atât de mare încât chiar dacă ar fi vândută o proporţie mică din companie s-ar produce o schimbare importantă la bursa noastră. Dar vedem că lucrurile merg foarte încet, iar decizia este dificilă din punct de vedere politic", ne-a spus Aurelian Dochia.

• Adrian Codirlaşu: "Guvernul are o oportunitate foarte bună să listeze pachete minoritare din companiile pe care le deţine"

În opinia lui Adrian Codirlaşu, traversăm o perioadă prielnică listărilor de companii, context ce poate fi folosit de stat pentru a vinde pachete minoritare din societăţile pe care le are în portofoliu.

"Vedem o disponibilitate foarte mare din partea investitorilor persoane fizice, ceea ce se reflectă în primul rând în evoluţiile din piaţa AeRO. De asemenea, fondurile de investiţii şi mai ales fondurile de pensii caută în permanenţă oportunităţi de investiţii pe termen lung", ne-a spus analistul CFA, care a conchis: "În aceste condiţii, cred că Guvernul are o oportunitate foarte bună să listeze pachete minoritare din companiile pe care le deţine. Ar găsi uşor investitori, iar listările s-ar realiza la un preţ mare, pentru că piaţa este sus. De asemenea, ar putea face majorări de capital şi să folosească banii obţinuţi pentru dezvoltare. În plus, s-ar îmbunătăţi şi guvernanţa corporativă a acelor companii pentru că fondurile mari de investiţii vor fi atente la cum sunt administrate".

În prezent, proiectul de lege iniţiat de Guvern privind vânzarea participaţiilor şi activelor deţinute de stat în companiile publice este blocat la Camera Deputaţilor, ceea ce practic însemnă o nouă amânare a demersurilor iniţiate pentru listarea la bursă a unor companii din portofoliul statului.