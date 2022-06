EJOBS:Recomandări pentru o tranziţie lină înspre o altă carieră

Primul pas pentru o schimbare de succes în carieră este să renunţi la ideea că aceasta este imposibilă. Nume cunoscute precum bucătarul Julia Child, fostul preşedinte SUA Ronald Reagan şi designerul Vera Wang au schimbat domeniul în care activau, iar această mutare îndrăzneaţă le-a adus recunoaşterea internaţională.

Iată câteva sfaturi utile dacă-ţi propui să le calci pe urme!

3 persoane faimoase care au făcut cu succes tranziţia spre un nou domeniu

E de înţeles că tinzi să crezi că o schimbare a carierei, mai ales la o vârstă mai înaintată, nu este posibilă, dar acest lucru este fals. De fapt, sunt mai multe poveşti despre astfel de schimbări decât poate realizezi. Iată 3 exemple de persoane care au intrat în noi domenii cu puţină experienţă după ce au lucrat ani de zile în industrii complet diferite.

Julia Child

În universul culinar, puţini oameni sunt mai faimoşi ca Julia Child. Dar înainte ca regretata vedetă să aducă mâncărurile franţuzeşti în Statele Unite şi să găzduiască show-ul culinar The French Chef, ea a fost copywriter şi ofiţer de informaţii. Child nu a devenit un bucătar celebru până în 1961, când avea aproape 50 de ani, după publicarea bestsellerului Mastering the Art of French Cooking.

Ronald Reagan

Actorul Ronald Reagan a intrat în politică la 50 de ani, după ce şi-a anunţat candidatura la postul de guvernator al Californiei în 1966. Acesta a câştigat şi a avut chiar două mandate. El nu a reuşit să obţină nominalizarea republicană pentru preşedenţie în 1968 şi 1976. Cu toate acestea, a primit-o în 1980 şi, în cele din urmă, a devenit al 40-lea preşedinte SUA, în funcţie din ianuarie 1981 până în ianuarie 1989.

Vera Wang

Înainte ca numele ei să se transforme în una dintre cele mai emblematice mărci de rochii de mireasă, Vera Wang a fost patinatoare şi jurnalist. Ea a încercat să facă parte din echipa de la Jocurile Olimpice din SUA la sfârşitul anilor '60 şi apoi a obţinut un job de editor la Vogue. După ce a lucrat acolo timp de 17 ani şi a petrecut încă 2 ani la Ralph Lauren, ea a plecat pentru a lansa labelul Vera Wang la vârsta de 40 de ani.

Ţi-ar plăcea să urmezi şi tu unul dintre aceste modele? Iată câteva sfaturi ce-ţi pot face parcursul ceva mai lin:

E timpul pentru un nou obiectiv în carieră

Mulţi angajaţi aleg să facă schimbări în carieră pentru a face ceva mai semnificativ cu timpul lor. Oamenii vor să fie importanţi şi să facă o diferenţă în această lume. Îşi doresc un job stabil, de viitor, dar, totodată, şi să lase ceva în urmă. Mulţi se gândesc că pot face mai mult în viaţă decât să stea zilnic într-un birou şi să spere că vor obţine următoarea mărire de salariu sau promovare. Un alt motiv major pentru schimbarea carierei? Concedierea. Multe persoanei fac greşeala de a crede că locul lor de muncă va fi veşnic. Ele nu construiesc o reţea personală şi nu ţin pasul cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii. Când sunt disponibilizaţi sau concediaţi, aceşti oameni nu au unde să meargă... Cu toţii ar trebui să fim pregătiţi de o schimbare în orice moment. Indiferent de ceea ce determină o tranziţie profesională, este posibil să rămâi competitiv pe piaţa muncii şi să faci o schimbare de succes în carieră la orice vârstă.

Nu te opri din colecţionat abilităţi relevante

Schimbarea carierei vine şi cu anumite obstacole. Unele abilităţi sunt transferabile, dar s-ar putea să descoperi că persoanele mai tinere sunt mai avansate decât tine, mai ales pe partea de tehnologie. De aceea, e important să-ţi identifici atât punctele forte, cât şi potenţialele provocări în momentul când îţi propui să faci tranziţia spre o nouă companie şi un nou rol. Dacă a ta cariera se bazează în mare măsură pe noile tehnologii, ar putea necesita, de asemenea, o pregătire suplimentară şi ar putea veni cu o curbă de învăţare mai abruptă. Revenirea la şcoală sau înscrierea într-un program de certificare te va ajuta să obţii setul de abilităţi necesare pentru o nouă carieră. Poţi alege să te înscrii în proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanţat din Fondul Social European, parte a programului Operaţional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching). În cadrul acestuia, ai ocazia să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real şi să faci schimb de experienţă cu ceilalţi cursanţi. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îţi va oferi suportul necesar pentru a-ţi găsi job.