Elena Lasconi nu mai are susţinerea USR la alegerile prezidenţiale din luna mai după ce partidul a decis susţinerea unui candidat independent în cursa pentru Cotroceni, decizia fiind luată cu doar două voturi împotrivă în şedinţa conducerii, informează news.ro.

Potrivit liderulor USR, Nicuşor Dan este singurul candidat dintre cei care susţin parcursul pro-european al României care are şanse să ajungă în turul al doilea.

"Nu mai există o cale pentru Lasconi să ajungă în turul doi. Astăzi, în şedinţa de Birou Naţional, am decis să convocăm un Comitet Politic şi să punem pe primul loc responsabilitatea faţă de această ţară, chiar dacă înseamnă o decizie dureroasă pentru partid şi să votăm susţinerea unui independent pentru funcţia de preşedinte al României. Nu este o decizie pe care am luat-o uşor, este o decizie pe care am luat în BN cu două voturi împotrivă", a declarat Dominic Fritz, primarul municipiului Timişoara, vicepreşedinte al USR.

El a explicat că este un moment dificil pentru partid şi pentru Lasconi.

"Este un moment dificil pentru noi ca partid şi pentru Lasconi e dificil. Nu putem să punem pe primul loc orgolii personale sau orgolii de partid pentru că suntem într-o situaţie cu o miză istorică. Va rămâne o rană pentru USR această zi şi cu siguranţă decizia ce va urma în Comitetul Politic, această rană poate fi vindecată cu o victorie a forţelor pro-europene în 4 mai şi în 18 mai", a mai declarat Fritz.

El a făcut apel la PNL şi UDMR să îl susţină pe Nicuşor Dan.

"Fac un apel la PNL şi la UDMR care astăzi lansează candidatura lui Crin Antonescu, nu picaţi în capcana PSD care are un candidat şi ştim că unii din votanţi PSD îl vor vota. Nu repetaţi greşeala de anul trecut de a nu crede în propriile sondaje. Să îl susţină şi ei pe singurul candidat cu şanse în turul doi dintre cei pro-europeni şi acesta este Nicuşor Dan", a mai afirmat Dominic Fritz.

Fritz a declarat că l-a anunţat pe Nicuşor Dan despre această decizie.

"L-am sunat aseară după ce am primit ultimele cifre şi era clar că ne vom întâlni pentru această discuţie, l-am sunat pe Nicuşor Dan. Nu a fost un apel lung, nu am făcut negocieri. Am spus că ne reauzim după discuţia de Birou Naţional. (...) Ieri la telefon mi-am exprimat încrederea că va continua un parteneriat între el şi USR când va fi preşedinte", a transmis Dominic Fritz.

El a precizat că USR nu va putea finanţa campania lui Nicuşor Dan.

"Nu putem finanţa campania lui. Vom aborda inclusiv donatori cu care am colaborat în trecut şi îl rugăm să împrumute bani pentru campania lui Nicuşor Dan. Mai urmează acest Comitet Politic care trebuie să valideze această decizie", a mai explicat Fritz.

El a explicat că s-a ajuns în acest punct deoarece două sondaje realizate de USR au arătat că în finala prezidenţială ar intra candidatul AUR, George Simion şi candidatul independent Victor Ponta, iar Nicuşor Dan s-ar clasa pe locul trei.