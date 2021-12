Elis Pavaje a început construcţia unei noi fabrici de prefabricate din beton

Elis Pavaje a demarat la Arad lucrările pentru constructia celei de-a cincea fabrici de prefabricate din beton vibropresat. Cea mai mare fabrică Elis Pavaje se va realiza cu o învestiţie de circa 20 de milioane de euro, conform unui comunicat remis redacţiei.

Potrivit reprezentanţilor companiei, noua fabrică va produce atât produse standard - pavele, dale, borduri, elemente prefabricate din beton pentru garduri şi ziduri, elemente de canalizare - cât şi produse speciale cu finisaje noi. Platformele noii fabrici se vor întinde pe o suprafaţă de teren de 110.000 metri pătraţi iar capacitatea tehnologică a liniei de producţie va fi de 7.000 de metri pătraţi de pavele/zi. Se preconizează că fabrica va începe producţia în a doua jumătate a anului viitor.

"Constructia de la Arad a fost o decizie firească, ca urmare a planului de dezvoltare teritorială. În conditiile în care costurile de transport reprezintă o pondere importantă în valoarea finală a mărfii, este important să fim în proximitatea clienţilor noştri. Fabrica de la Arad va deservi judeţele din vestul ţării. Ca urmare a cererii de produse premium din aceasta zonă am decis să investim într-o linie de producţie de ultimă generaţie, fapt ce va permite lansarea unor modele de pavele şi dale cu finisaje superioare. Clienţii vor putea vedea produsele din oferta companiei montate într-un showroom de 6.000 mp care se va amenaja la fabrica de la Arad. Elis Pavaje a început deja angajările pentru noul punct de lucru, unde se vor crea 80 locuri de muncă, în cadrul departamentelor de producţie, vânzări, logistică." a precizat dl Emil Goţa, director general al companiei

Elis Pavaje, o poveste începută în urmă cu peste 30 de ani

În anul 1991, intuind un potenţial de piaţă imens pentru ţara noastră, unde pavelele din beton erau cvasi-necunoscute, dl Elisiu Goţa a pornit o mică afacere de familie cu un utilaj artizanal care producea 6 mp de pavele/zi. Făcând un salt de 30 de ani, compania detine astăzi capacităţi de producţie de peste 20.000 mp de pavele pe zi în patru unităţi de producţie şi a ajuns la afaceri de 287,3 milioane de lei în 2020. În acest interval s-au pavat peste 20 de milioane de metri pătraţi cu pavele Elis Pavaje şi s-au montat peste 18 milioane de metri liniari de borduri. Conform studiului de piaţă realizat de compania Neomar Consult, Elis Pavaje şi-a menţinut poziţia de lider al pieţei, având o cotă de piaţă de 25%. În prezent, în cadrul companiei lucrează peste 590 de angajaţi.

"Parcursul celor 30 de ani nu a fost deloc uşor. Am inovat an de an, am adus produse noi, soluţii noi. Am investit în tehnologie, în produse, în materiale informative pentru a facilita pătrunderea produselor pe piaţă, am urmărit tendinţele şi am căutat să răspundem nevoilor clienţilor. Am vizat permanent excelenţa operaţională, optimizarea fluxurilor şi proceselor folosind la maxim resursele existente şi îmbunătaţirea experienţei clienţilor în procesul de achiziţie şi punere în operă a produselor noastre", a declarat Emil Goţa.

Panourile fotovoltaice, soluţia adoptată de Elis Pavaje pentru reducerea poluării

Unul dintre obiectivele societăţii contemporane este diminuarea amprentei de carbon şi reducerea emisiilor de CO2, în special în unităţile de producţie, mari consumatoare de energie. "În octombrie am finalizat investiţia în panouri fotovoltaice la fabrica de la Vinţu de Jos, iar în 2022 urmează să extindem proiectul şi în celelalte fabrici, inclusiv la cea nouă de la Arad, în vederea reducerii emisiilor de CO2 cu peste 420 tone/an. Energia obţinută astfel urmează să o folosim exclusiv pentru uzul propriu", explică Emil Goţa soluţia folosită de Elis Pavaje pentru reducerea poluării.