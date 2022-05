Excomunicarea lui Putin

Nimeni nu vrea să constate dacă Vladimir Putin vorbeşte serios despre declanşarea războiului nuclear sau dacă doar blufează.

Este ca vrabia din mâinile rabinului: dacă îi spui că este vie, atunci o striveşte între palme şi ţi-o aruncă moartă la picioare, dacă spui că este moartă, atunci îi dă drumul să zboare pe deasupra capului tău.

Singurul lucru cert este că Putin are posibilitatea să declanşeze un război nuclear, pentru că are buton, are rachete şi pentru că pare că niciunul dintre cei 146 de milioane de oameni din ţara numită Rusia nu are puterea să-i oprească degetul.

Şantajul la care el supune planeta este avantajat de ipoteza că preşedintele absolut al Rusiei Vladimir Putin ar fi prost la cap, nebun de balamuc sau bolnav incurabil (pentru că mincinos a constatat tot globul că este).

În 1985, când Sting a lansat "Russians", a inclus în cântec următorul argument contra verosimilităţii declanşării războiului nuclear de către rusi:

"Domnul Hruşciov a spus: «Vă vom îngropa»

Nu sunt de acord cu acest punct de vedere

Ar fi un lucru atât de prostesc de făcut

Dacă şi ruşii îşi iubesc copiii".

Acesta, însă, este un argument logic.

Ei bine, nebunul de aia e nebun, că are reacţii anormale (ilogice, prosteşti), aşa că argumentul lui Sting cade, iar ameninţarea nucleară devine cu atât mai plauzibilă cu cât Putin pare mai scrântit şi mai prost (că mincinos nu pare, ci ştim sigur că este).

Iar dacă sfârşitul îi este aproape, atunci poate avea gustul faraonic să ia cu sine în mormânt cât mai mulţi oameni, mai mulţi decât oricare faraon, pe toţi contemporanii - oameni, girafe, vrăbiuţe, albinuţe şi chiar râmele din pământ.

Şantajul perfect: şi nebun şi prost şi muribund şi mincinos, totodată, dar cu deget şi buton.

Presupenerile care străbat mass-media că Putin ar fi prost/nebun/bolnav (că mincinos este indubitabil) au darul să descurajeze publicul în tentativele de dezlegare a şaradei ameninţării cu războiul nuclear.

Două lucruri devin inexplicabile:

1. De ce Putin este atât de modest în revendicări? Dacă nu există apărare contra rachetelor lui cu încărcături nucleare, aşa cum vehiculează presa, atunci Rusia poate declara independenţa Londrei şi a Washingtonului ca republici separatiste, după care să le ocupe eliberator, ca pe Kaliningrad - oraşul lui Immanuel Kant -, din inima Europei.

Vorba lui Leonard Cohen: " First we take Manhattan, then we take Berlin".

În acest mod paşnic ar putea fi rezolvată şi problema aprovizionării cu gaze a Bruxelles-ului, fără ca tinerii soldaţi ruşi să mai moară degeaba în Donbas, când fiecare infanterist siberian ar putea primi câte şaptezeci şi două de fecioare suedeze.

Deci, de ce atâta modestie?

Când esti nebun, prost şi pe moarte şi ai buton şi ai deget, poţi să pretinzi mai mult, de fapt, orice.

2. De ce CIA, Mossad, MI6 şi toate celelalte ca ele îl ţin în viaţă pe Putin?

Pe Vladimir Putin, da, dar pe Saddam Hussein, nu.

Nici pe Osama bin Laden nu l-au ţinut în viaţă, nici pe Muammar Gaddafi.

Aceştia, pe care nu i-au ţinut în viaţă, nu au ameninţat niciodată cu vreun război nuclear, au dat şi ei cu două avioane în World Trade Center şi alte chestii ca astea.

Pe când Putin?, păi Putin...dar ce, se compară?!

Deci, de ce Occidentul îl ţine în viaţă pe Putin?

Pentru profiturile din comerţul cu armament sau pentru că ne lipseşte ceva în legislaţie?

Distinsul nostru editorialist Cornel Codiţă tocmai a publicat articolul "Învăţămintele războiului", în care semnalează o lacună a organizării omeneşti:

"Cei în răspunderea cărora se află deciziile care hotărăsc soarta a milioane de oameni, în schimb, pot să determine distrugerea unei ţări întregi, să îşi arunce propria ţară şi cetăţenii ei în primejdii de moarte, în sărăcie şi dispreţul unei lumi întregi, pot să încalce cîte legi doresc, să trimită la moarte cîţi cetăţeni poftesc, să prade şi să distrugă în teritoriul altor state cît le dă mîna, să ameninţe pe oricine le stă în cale cu arme de distrugere în masă care ar putea antrena distrugerea întregii planete....pot face cam tot ceea ce nebunia lor le-a vîrît prin cap şi cu toate acestea să nu sufere nici un fel de sancţiuni pentru consecinţele masive şi globale ale acţiunilor lor".

Codiţă se întreabă ce este de făcut şi promite că, săptămâna asta, va da un răspuns "Nu neapărat complet, dar măcar convingător".

Am prins momentul să mă înghesui şi eu cu un răspuns.

Cred că unui individ care ne ameninţă tuturor viaţa - viaţa omenirii - şi care are capacitatea să-şi aplice ameninţarea trebuie să i se retragă calitatea de om şi alungat din rândul omenirii.

Adică, nu are ce să caute în vreo închisoare pentru criminali de război, că închisorile sunt pentru oameni.

Dacă în comunitatea internaţională nu avem o lege pentru asta şi chiar dacă am avea-o, nu avem o instanţă care să guverneze o astfel de lege, atunci putem să cerem sprijinul Papei de la Roma.

Vaticanul este obişnuit cu chestia asta.

Să dea o bulă papală.

Intre alte bule, la 27aprilie 1509, Papa Iulius al II-lea a dat o bulă pentru excomunicarea Veneţiei şi a cetăţenilor veneţieni, prin care autoriza "orice alt stat sau persoană să o atace sau să o jefuiască pe ea [n.m. - Veneţia] sau pe oricare dintre supuşii ei, să-i obstrucţioneze traficul pe uscat sau pe mare, să-i rănească şi să le facă tot răul posibil".

Istoricii sunt de acord că bula este feroce, dar în cazul lui Putin ar fi potrivită - cine-l întâlneşte să-l plesnească, fără teamă de pedeapsă pentru asta.

Cred că Papa Francisc ar trebui să urmeze modelul şi să-l excomunice pe Putin.

Asta ar fi cu atât mai uşor cu cât Putin nu este catolic şi să dai afară pe cineva care nu este înăuntru nu cred că prezintă vreo dificultate.

Sigur că se poate şi fără bulă.