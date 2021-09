Guvernul condus de Florin Cîţu, fără miniştrii USR-PLUS, care şi-au înaintat oficial, ieri, demisiile, a adoptat proiectul de rectificare bugetară, principala surpriză din ultima variantă a acestui proiectul fiind o realocare foarte mare pentru Fondul de rezervă, conform hotnews.ro. Sursa citată spune că Fondul de rezervă este folosit, de pe vremea PSD, la alocarea de bani către primării pentru diverse proiecte PNDL. Practic, fondul lui Cîţu a ajuns să fie de 4 ori mai mare faţă de cât s-a alocat iniţial în bugetul de stat, în acest sens.

Cîţu a spus că nu au fost operate decât două modificări, faţă de cifrele de mai jos. Una ar fi la AEP pentru a avea aceeaşi sumă ca anul trecut la subvenţia pentru partide (178 milioane). A mai fost o solicitare pentru Ministerul Economiei pentru o schemă de film şi pentru turism, potrivit premierului.

Autorităţile au modificat, sâmbătă, proiectul rectificării bugetare încă o dată. Conform documentului, bisericile primesc mai mulţi bani decât s-a dorit iniţial, iar, în ceea ce priveşte bugetul de Acţiuni generale al Ministerului Finanţelor, deşi se diminuează puţin, în interior s-a făcut o realocare foarte mare pentru Fondul de rezervă. Pentru a face asta, conform notei de fundamentare, premierul a tăiat banii contribuţiei Româ­niei la bugetul UE şi pentru transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat.

• Două modificări importante în noua variantă a rectificării

Prima modificare importantă este că Secretariatul General al Guvernului (SGG) primeşte acum 98,1 milioane lei (anterior era vorba despre 89,9 milioane lei). De precizat că în nota de fundamentare, conform hotnews.ro, scrie că din această sumă 80 de milioane sunt dedicaţi bisericilor. De precizat că în primele două variante de proiect suma în plus era mai mică: 71,8 milioane lei.

La începutul anului, când s-a realizat bugetul pe 2021, s-au alocat pentru culte 760 milioane lei. Aşadar, după rectificare, bugetul pentru biserici urcă la 858 milioane lei.

A doua modificare este la Ministerul Finanţelor - Acţiuni generale, care primeşte 2,897 miliarde lei. În cea de-a doua variantă a proiectului rectificării, primea 2,905 miliarde lei. Privind mai în spate, în prima variantă avea peste 3 miliarde.

• Pentru ce se alocă cele 2,897 miliarde lei în plus

Din cele 2,897 miliarde de lei, 15 milioane de lei sunt subvenţii, iar 1,895 miliarde sunt pentru Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. De precizat că iniţial se alocau 800 milioane lei aici. Din acest fond se alocă, în general, bani către primării. Se scad, de asemenea, 12,9 milioane lei - fond de premiere pentru loteria bonurilor fiscale - şi se adaugă 1 miliard pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

Amintim că rapoartele Consiliului Fiscal arată că Fondul de Rezervă este gestionat ca pe vremea PSD. Fondul de rezervă ar trebui să fie pentru urgenţe. Totuşi, acesta a fost transformat de pe vremea PSD într-un vehicul prin care banii sunt mai greu de urmărit. O parte importantă din bani au mers, istoric vorbind, către primării. Mai exact către proiecte PNDL, deşi ar fi trebuit să se fi alocat bani prin proiectul de buget.

Aceste cheltuieli nu erau neprevăzute. E greu de crezut că nu se ştia, de exemplu, ce investiţii vor face autorităţile locale la PNDL când s-a realizat iniţial bugetul de stat.

Aşadar, în contextul alegerilor din PNL, acum s-a majorat această sumă.

Cu alte cuvinte, Fondul la dispoziţia lui Florin Cîţu creşte de la 597 milioane lei (cât s-a alocat prin bugetul de stat), la aproape 2,5 miliarde lei după rectificare. Adică va fi de 4 ori mai mare decât la începutul anului.

• Cum arată alocările (rectificarea) pe celelalte instituţii în varianta actuală

Administraţia Prezidenţială primeşte la fel - 12,4 milioane lei, Consiliul Concurenţei primeşte acum 2 milioane lei (anterior se dorea 1,5 milioane lei), Ministerul Dezvoltării primeşte acum 2,39 miliarde lei (anterior era vorba de 2,24 miliarde lei), unde a crescut suma pentru că s-au alocat locuinţelor sociale.

Ministerul Finanţelor primeşte în plus 168,8 milioane lei, Ministerul Justiţiei - plus 13 milioane lei, Ministerul Afacerilor Interne- plus 29 milioane lei, Ministerul Tineretului şi Sportului primeşte acum 51,1 milioane lei (anterior se dădeau 23,1 milioane lei), Ministerul Agriculturii - plus 150 milioane lei, Ministerul Mediului - plus 533,8 milioane lei, Ministerul Transporturilor primeşte acum 660,6 milioane lei (anterior primea 625,6 milioane lei), iar banii în plus ar fi pentru Metrorex.

Ministerul Educaţiei primeşte în plus 210 milioane lei, Ministerul Sănătăţii - plus 3,72 miliarde lei, Ministerul Culturii plus 12,3 milioane lei, Ministerul Public primeşte acum 18,8 milioane lei (anterior suma era de 4,3 milioane lei), Agenţia Naţională de Integritate - plus 8,75 milioane lei, SRI primeşte în plus 116,9 milioane lei, SIE - plus 17,2 milioane lei, iar STS primeşte suplimentar 41,1 milioane lei.

Totodată, Ministerul Economiei primeşte adiţional 40,6 milioane lei, Ministerul Energiei -plus 650,5 milioane lei, Academia Română - plus 22,5 milioane lei, ANSVSA - plus 134,1 milioane lei, Societatea Română de Radiodifuziune - plus 20 milioane lei şi TVR - plus 13 milioane lei.

De asemenea, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene mai primeşte 760,7 milioane lei suplimentari, Autoritatea Electorală Permanentă primeşte acum 1,75 milioane lei (anterior era vorba despre 101,7 milioane lei). Practic au decis să nu mai subvenţioneze cu 100 de milioane partidele politice.

Pe de altă parte, de la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale se taie 2,781 miliarde lei, per sold. Se propune diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 3,319 miliarde lei, în principal ca urmare a creşterii veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii şi majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor pentru şomaj cu suma de 547,1 milioane lei.

De asemenea, Curtea de Conturi pierde 10 milioane lei, iar Senatul pierde 1,9 milioane lei.