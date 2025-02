FIJET România anunţă cele mai atractive destinaţii pentru 2025

România este o ţară care merită pe deplin să fie promovată turistic, astfel că membrii Clubului Presei de Turism - FIJET România continuă proiectul intitulat "Destinaţiile FIJET România", ajuns la cea de-a treia ediţie, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Pentru al treilea an consecutiv, FIJET România a selectat zece destinaţii deosebite din ţară, cu scopul de a le face cunoscute atât în România, cât şi la nivel internaţional, prin reţeaua FIJET World. Această iniţiativă evidenţiază dezvoltarea turismului în zonele respective şi recunoaşte eforturile celor care contribuie la promovarea acestora.

Acest proiect îşi propune să aducă în prim-plan locuri din România care se remarcă prin autenticitate şi valoare turistică.

Dintr-o listă extinsă de propuneri, jurnaliştii FIJET România au vizitat, documentat şi votat 10 destinaţii care reflectă tendinţele turistice ale anului 2025.

Pentru un turist străin aflat pentru prima dată în România, ţara poate fi o surpriză plăcută. În ultimii ani, implicarea localnicilor în dezvoltarea turismului a devenit tot mai vizibilă, iar rezultatele sunt remarcabile. Din acest motiv, FIJET România a decis să adune într-un clasament 10 destinaţii deosebite, promovându-le atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

Festivitatea de premiere a celor mai votate "Destinaţii FIJET România" va avea loc joi, 20 februarie, la ora 11:00, pe Scena de Evenimente Conexe din Pavilionul B2 al Centrului Expoziţional ROMEXPO, se menţionează în comunicat.

Jurnaliştii FIJET România au vizitat aceste destinaţii, le-au documentat şi votat, iar acum le prezintă publicului pe site-ul oficial şi pe pagina de Facebook.

Top 10 destinaţii România 2025

1.Cazanele Dunării

2.Iaşi

3.Braşov

4.Rânca

5.Târgu Jiu

6.Oltenia de sub Munte

7.Arieşeni

8.Băile Herculane

9.Timişoara

10.Sfântu Gheorghe (Tulcea)

Ştefan Baciu, preşedintele Clubului Presei de Turism FIJET România şi membru în Comitetul Executiv al Federaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism declară:

"Propunem 10 destinaţii din România, cele care au adunat cele mai multe voturi din partea membrilor Clubului. Mulţi dintre noi am ajuns în aceste locuri pe care le-am prezentat deoarece produc emoţii şi de unde plecăm cu amintirea unei vacanţe frumoase. Cel mai important lucru este că le aducem în atenţia publicului prin simpla lor includere în acest top, indiferent de ordinea din clasamentul pe care l-am anunţat. Sunt tot atâtea destinaţii pe care le recomandăm pentru acest an, oferind totodată garanţia dată de jurnalişti care ştiu ce înseamnă turismul din România. Pe de altă parte, consider că premierea acestor destinaţii la Târgul de Turism al României este nu numai momentul final al unui proiect jurnalistic, ci şi o modalitate de promovare a unor atracţii din ţara noastră."

Fiecare dintre aceste destinaţii merită locul 1, însă clasamentul reflectă o selecţie echilibrată, în funcţie de specificul fiecărei regiuni.

Patru categorii turistice sunt reprezentate la superlativ în acest an:

• Marile oraşe: Iaşi, Braşov, Târgu Jiu, Timişoara

• Turism rural, cultural şi ecologic: Cazanele Dunării, Oltenia de sub Munte, Arieşeni, Sfântu Gheorghe (Tulcea)

• Staţiuni balneoclimaterice: Băile Herculane