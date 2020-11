FLORIN CÎŢU:"În fiecare lună a acestui an PNL s-a împrumutat mai iefttin decât se împrumuta, în perioadă de creştere economică PSD-ul anul trecut"

Florin Cîţu, ministrul finanţelor publice, a susţinut astăzi o declaraţie de presă în care a asigurat românii că un nou lockdown nu va exista deoarece nu este fezabil din punct de vedere economic, iar momentan, planul de guvernare al PNL urmăreşte stabilirea independenţei financiare a ţării noastre. Totodată, el a declarat că agenţiile de rating susţin revenirea economiei în trimestrul al treilea, revenire în V, pe care ministrul a susţinut-o de la început.

Cîţu a declrat: " Foarte important, asigurarea independenţei financiare a României. Bineînţeles că aceste scenarii cu aceste priorităţi sunt legate de Programul de guvernare, dar în acelaşi timp sunt parte integrantă din Planul de Reconstrucţie şi Rezilienţă, plan care va fi aprobat împreună cu Comisia Euriopeană. Viitorul României este strict legat de Uniunea Europeană şi de aceea aş vrea să atrag atenţia, în mod foarte serios, preşedintelui Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, că programul prezentat de aceştia, programul de guvernare, este un program care scoate România din afara UE. Aş avea şi o întrebare pentru el şi i-aş cere să fie foarte onest cu românii, să ne spună dacă a primit aprobare de la finanţatorii de la est pentru acest program. Vreau să îi asigur pe toţi românii, şi am spus asta în toată această perioadă, că la Ministerul de Finanţe, şi eu personal, nu iau în calcul niciun scenariu în care va exista un lockdown în economie. Am demonstrat că putem să mergem în paralel şi avem nevoie ca economia să fie deschisă, toată economia, avem nevoie de o economie care să poată să funcţioneze în condiţiile acestea dificile, pentru că doar aşa putem să avem surse de finanţare pentru toate proiectele pe care le luăm în calcul.

Dar să ştiţi că am văzut săptămâna trecută a doua agenţie de rating, Fitch, care a reconfirmat ratingul României. Soluţia pe care am folosit-o în tot acest an, soluţia pentru dezvoltarea României, soluţia care ne va trece peste această perioadă, este doar o soluţie liberală. Şi ceea ce au spus şi Moody"s, ceea ce au spus Fitch, este foarte simplu: ceea ce am făcut noi a funcţionat, este a doua oară când reconfirmă ratingul României în acest an, iar modul în care am gestionat această economie, a dat încredere investitorilor că mergem în direcţia corectă.

Aş vrea să vă spun doar câteva lucruri pe care le-am văzut în rapoartele celor două agenţii, pentru că ambele au venit la o săptămână distanţă una de alta. În primul rând, ambele agenţii spun acelaşi lucru, dar am văzut acest lucru şi la alte instituţii internaţionale, revenirea economică este certă din trimestrul al treilea. Deci, scenariul cu care am mers de la început, în care v-am spus să aveţi încredere că este scenariul pe care vom merge, scenariul de bază. Revenirrea economiei din trimestrul trei, revenire în V, este scenariul de bază pentru toată lumea şi pentru agenţiile de rating."

Domnia sa a continuat să vorbească despre planul de guvernare liberal de anul acesta, care a fost mai avantajos pentru România decât planul de guvernare PSD de anul trecut. Pentru a-şi susţine opinia, el a făcut o paralelă între împrumuturile PSD care au avut o medie a dobânzii mai mare decât împrumuturile PNL:" Guvernul PNL a fost unul responsabil, un guvern care a păstrat finanţele publice transparent, a arătat modul în care sunt cheltuiţi banii şi, bineinţeles, a ţinut şi cheltuielile sub control.

Încrederea pe care am câştigat-o s-a văzut în fiecare lună în dobânzile pe care le-am plătit pentru împrumuturile pe care le-am făcut de pe piaţa naţională.

Şi aş vrea aici să vă dau două exemple de fapt. La împrumuturi. În primul rând, în luna septembrie ne-am împrumutat mai ieftin decât în luna septembrie anul trecut. 3,9 era media anul trecut a dobânzii la care s-a împrumutat PSD-ul. Anul acesta ne-am împrumutat la o dobândă de 3,2. În luna octombrie, a continuat această distanţare se împrumutau anul trecut tot în jur de 3,9 şi noi ne împrumutam în jur de 3,23. Deci în fiecare lună a acestui an ne-am împrumutat mai iefttin decât se împrumuta, în perioadă de creştere economică PSD-ul anul trecut. Deci ceea ce am facut, soluţia liberală este o soluţie care funcţionează şi pe care o vom folosi şi în perioada următoare. Rezultatul a ceea ce am făcut se vede şi în veniturile pe care le-am încasat la buget şi în luna octombrie. Şi în luna octombrie veniturile sunt mai mari decât luna octombrie în 2019 deci trndul care a început în luna august, venituri mai mari la buget, s-a văzut în august, septembrie şi octombrie. Cam acestea erau lucrurile pe care voiam să vi le spun Urmează discuţia despre rectificarea bugetară şi vă voi prezenta lucrurile în câteva zile. Avem execuţia pentru luna octombrie pentru fiecare ordonator de credite în parte. Am primit nevoile de finanţare pentru fiecare ordonator de credite în parte şi vom pregăti rectificarea bugetară care o să fie gata în a doua săptămână a lunii noiembrie. Obiectivele, bineînţeles sunt menţinerea deficitului, anunţat în luna august, cu tendinţa de consolidare pentru anii următori. Veniturile la buget ne dau încredere că putem face acest lucru în această perioadă.

El a notat câteva dintre planurile PNL pentru perioada următoare şi faptul că investiţiile din România în luna octombrie au văzut cea mai mare creştere din ultimii 10 ani:

"Repet, priorităţile au fost în acest an şi rămân şi în perioada următoare: sănătate, investiţii, asigurarea independenţei financiare a României. De aici pornim, în tot acest an acestea au fost priorităţile, de aici pornim şi rectificarea bugetară şi de aici pornesc toate scenariile pentru 2021 şi până în 2023. Este important să ştiţi acest lucru.

Încă o informaţie: şi investiţiile au continuat să crească şi în luna octombrie, ne menţinem acea situaţie în care avem investiţiile cele mai mari din ultimii 10 ani de zile, investiţii mai mari decât au fost în tot anul 2016, 2017 şi cred că în curând o să avem şi mai mari decât în 2018 tot anul. Deci, cred că luna octombrie sau luna noiembrie.

Ratingul UK a fost redus acum câteva zile de Moody´s, impactul se vede imediat în dobânzi, se vede în inflaţie etc.

Vă daţi seama că în România impactul ar fi fost mult mai mare. De aceea este important să rămânem responsabili şi în această perioadă, până la finalul anului.

Mulţumesc mult! Ne vedem săptămâna viitoare."