FLORIN CÎŢU:"Oamenii văd cum a evoluat economia"

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a afirmat astăzi că nu a băgat în seamă declaraţiile liderului PSD, Marcel Ciolacu, despre guvernarea din ultimii doi ani, făcute în şedinţa de învestire a noului guvern din Parlament. "Este un discurs politic", a continuat Cîţu, spunând că românii au văzut şi văd în continuare cum a evoluat economia în ultimul an, potrivit Digi24.

"Nu am băgat în seamă acel discurs. Este un discurs politic. Oamenii văd şi au văzut în ultimul an de zile cum a evoluat economia. Am arătat că am crescut veniturile de la buget, chiar dacă am scos taxele puse de PSD. Deci, se poate performanţă şi rolul nostru, al Partidului Naţional Liberal, în această coaliţie este acela de a duce mai departe viziunea liberală şi, aşa cum am arătat, doar economia liberală poate scoate România din criză şi aşa va fi şi în viitor", a spus Cîţu la sediul central al PNL, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă afirmaţiile liderului PSD i se par un gest neelegant, în contextul în care sunt într-o coaliţie, preşedintele PNL a răspuns: "Nu comentez gestul domnului Ciolacu. Ideea este următoarea: economia are, astăzi, o creştere, una dintre cele mai bune din Uniunea Europeană, într-o perioadă de criză în tot restul Europei. Veniturile la buget sunt mai mari decât anul trecut, 40 de miliarde mai mult decât în 2019, când erau taxe introduse. Am arătat că putem să avem venituri la buget fără să creşti taxele. Rectificarea bugetară pe care am lăsat-o noi, la 10 luni, cu un deficit de 4%, deci nu ar trebui să crească deficitul până la sfârşitul anului. Vom vedea cum va arăta rectificarea bugetară, dar noi am lăsat o rectificare bugetară, care reducea deficitul bugetar".

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, astăzi, în plenul reunit al Parlamentului că social-democraţii au fost nevoiţi să ia o decizie clară de a intra la guvernare "după doi ani pierduţi".