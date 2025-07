Fondul ETF BET Patria - Tradeville depaseste 500 milioane lei in active totale si 28 de mii de investitori

Infiintat in 2012, fondul ETF BET Patria - Tradeville este administrat de SAI Patria Asset Management SA, companie membra a Grupului Patria Bank, si este primul fond de tip Exchange Traded Fund din Romania, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Acesta este in prezent unul dintre cele mai mari ETF-uri infiintate in regiunea Europei Centrale si de Est.

Fondul investeste in cele mai importante 20 de actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), avand ca strategie replicarea structurii si performantei indicelui principal al bursei, BET. Prin strategia sa, ETF BET Patria - Tradeville ofera publicului o alternativa simpla si moderna de a investi la bursa si de a beneficia de performantele celor mai importante companii romanesti listate.

Activele nete totale ale fondului (reprezentand dimensiunea acestuia) au crescut cu 30,3% in ultimele 12 luni, de la 385,6 milioane lei la 11 iulie 2024 pana la 502,6 milioane lei la 11 iulie 2025. In ultimii trei ani incheiati la data de 11 iulie 2025, activele nete totale ale ETF BET Patria - Tradeville au crescut cu 690,4% (reprezentand o crestere de aproape 8 ori).

Numarul de investitori in fondul ETF BET Patria - Tradeville era de 28.849 la finalul lunii iunie 2025, in crestere cu 23,4% in ultimele 12 luni si cu 366,2% in ultimii trei ani incheiati la 30 iunie 2025.

„Fondul ETF BET Patria - Tradeville continua sa fie un instrument de referinta pentru persoanele care vor sa beneficieze de performantele bursei, si de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti. Atingerea unui activ de 500 milioane lei reprezinta un moment semnificativ in istoria fondului si demonstreaza importanta investitiilor administrate pasiv pentru publicul investitor din Romania.”, a declarat Razvan Pasol, director general al SAI Patria Asset Management.

Performanta adusa de fond investitorilor, masurata ca si variatie a valorii unitatii de fond, a fost de +6,7% in ultimele 12 luni incheiate la 11 iulie 2025, intr-o perioada dificila pentru economie si societate in Romania. Investitia la bursa este recomandata pe termene lungi. Fondul a generat un castig pentru investitori de +75,4% in ultimii trei ani si de +304,4% in ultimii zece ani incheiati la 11 iulie 2025.

Potrivit sursei, dividendele incasate de fond de la emitentii actiunilor din portofoliu sunt reinvestite de catre acesta si contribuie la cresterea performantelor sale. Fondul nu plateste impozit pe dividende, fiind in masura sa reinvesteasca integral valoarea dividendelor brute incasate. Acest avantaj fiscal important nu se aplica persoanelor fizice care investesc direct in actiuni tranzactionate la bursa sau fondurilor de investitii nerezidente.

Fondul ETF BET Patria - Tradeville este listat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) din anul 2012 si se tranzactioneaza la bursa cu simbolul TVBETETF. Investitia in fond sau iesirea din acesta se realizeaza prin orice intermediar autorizat sa tranzactioneze la BVB, prin cumpararea sau vanzarea de unitati de fond la bursa, dupa o procedura similara cu investitia in orice actiune sau alt instrument listat. Investitia minima in fond reprezinta pretul unei unitati de fond la bursa (o valoare de aproximativ 31,5 lei la data de 11 iulie 2025). Investitorii care utilizeaza serviciile SSIF Tradeville de tranzactionare la bursa pot realiza investitii recurente in ETF BET Patria - Tradeville prin achizitii automate in fiecare luna, de exemplu.

Conform comunicatului, investitorii in fond nu platesc niciun cost direct catre fond sau administratorul acestuia, acestia platind doar comisioanele de tranzactionare catre intermediarul prin care realizeaza tranzactii la bursa.

Fondul beneficiaza de serviciile de furnizor de lichiditate ale SSIF Tradeville SA, care asigura lichiditatea pentru investitorii care vor sa cumpere sau sa vanda unitatile de fond la bursa. Depozitarul fondului este BRD - Groupe Societe Generale.