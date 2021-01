Free Now a avut peste 8 milioane de curse în România anul trecut

FREE NOW anunţă atingerea unor cifre record în 2020. Cursele generate de companie în toate ţările în care operează au echivalat ca distanţă cu ocolul Pământului de 6.000 de ori. 15 noi metropole europene au fost integrate în platformă şi beneficiază acum de o soluţie integrată şi modernă de transport, potrivit unui comunicat de presă al CP.

În România, peste 1 milion de pasageri au călătorit cu FREE NOW. Aplicaţia este singura care integrează serviciile de taxi şi ridesharing, oferind clienţilor cele mai bune opţiuni de transport în cele mai mari 9 oraşe. Aplicaţia s-a dezvoltat şi extins continuu în primul an de prezenţă locală, în ciuda efectelor pandemiei de Covid-19 asupra pieţei de transport. Lansat iniţial în Bucureşti la finalul anului 2019, serviciul FREE NOW este astăzi disponibil şi în alte opt oraşe din ţară - Cluj, Braşov, Iaşi, Constanţa, Sibiu, Oradea, Timişoara şi Târgu Mureş.

. În total, cursele FREE NOW au parcurs o distanţă de 231 de milioane de kilometri pe continent, echivalentul unui zbor tur-retur către Marte sau al înconjurului Pământului de 6.000 de ori. La ore de vârf, FREE NOW a înregistrat în medie peste 700.000 de cereri zilnic.

"Este remarcabil şi impresionant să vedem că milioane de clienţi utilizează în mod constant serviciile noastre. Şi ne bucură că am extins oferta de mobilitate în 2020 integrând în platformă servicii de taxi, ridesharing şi micro mobilitate în majoritatea ţărilor în care activăm. Reacţia utilizatorilor este entuziasmată chiar şi în aceste vremuri dificile în care distanţarea reprezintă un element cheie pentru sănătatea tuturor", a declarat Marc Berg, CEO FREE NOW.

În aceasta toamnă, FREE NOW şi-a extins serviciile prin lansarea flotei Confort, România fiind singura ţară din cadrul grupului care oferă în prezent acest serviciu prin care pasagerii pot comanda maşini premium direct din aplicaţie. Opţiunea este afişată alături de Ride şi Taxi după selectarea destinaţiei de călătorie.

Tot ca parte din strategia grupului FREE NOW de a extinde permanent serviciile, în România a fost lansat la începutul anului 2020 şi serviciul FREE NOW Business. Peste jumătate de milion de angajaţi din peste 300 de companii care au cont de business pe FREE NOW au beneficiat de curse plătite de angajator pentru a se deplasa între casă şi birou, cu riscuri minime pentru sănătate în contextul epidemiologic actual.

FREE NOW s-a implicat activ şi în comunitate după izbucnirea epidemiei de coronavirus şi a sprijinit medicii implicaţi direct în gestionarea cazurilor de Covid-19. În perioada stării de urgenţă, compania a creat o secţiune specială în aplicaţie, dedicată acestor eroi din spitale, prin care au putut comanda curse şi s-au putut deplasa gratuit de la şi către unităţile medicale. Românii au donat peste 3.000 de curse gratuite cu FREE NOW pentru medici şi personal auxiliar din Bucureşti şi Cluj-Napoca, iar pentru desfăşurarea în siguranţă a curselor, FREE NOW a echipat 500 de maşini ale şoferilor voluntari cu panouri care despart scaunele din faţă de bancheta din spate.