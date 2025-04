Gabriela Nistor, CEO, Salt Bank: Vrem să avem un milion de clienţi la finalul anului 2026

Salt Bank, prima neobancă din ţara noastră, are, la un an de la lansare, jumătate de milion de clienţi şi estimează că va încheia anul 2025 cu 800.000 de clienţi, urmând să ajungă la un milion până la finalul anului viitor, potrivit declaraţiilor făcute astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă, de Gabriela Nistor, CEO-ul băncii.

"Când am modelat planul de business am estimat foarte mute cifre. L-am făcut pe cinci ani şi am lucrat foarte serios la el, astfel încât atunci când îl ajustăm, să vedem care este tendinţa. După un an, la aboslut la toate, la numărul de clienţi, rata clienţilor activi, etc., suntem peste estimări. Veniturile sunt încă mici, dar nu cred că sunt relevante pentru că ne-am propus ca la început să ne construim baza de clienţi. Anul acesta începem să ne uităm la venituri", a spus Gabriela Nistor.

Conform CEO-ului Salt Bank, banca îşi propunsese ca în primul an să aibă 250.000 de clienţi, dar are circa 500.000. Veniturile sunt cu 30-40% mai mari decât estimările.

Gabriela Nistor a adăugat: "Noi ne-am programat ca la finalul anului viitor sau la începutul următorului an să intrăm pe break-even (n.r. pragul de rentabilitate). Faţă de alte neobănci, care ce-i drept au pornit mai devreme şi care au ajuns pe break-even după opt-zece ani, noi vrem să ajungem în acest punct la finele celui de-al treilea an de activitate sau la începutul celui de-al patrulea".

Legat de estimările privind numărul clienţilor, CEO-ul Salt Bank a punctat că, în planul iniţial banca voia să ajungă la un milion de clienţi la finalul anului 2026 şi la 1,5 milioane de clienţi la finalul anului 2028. "Mai voiam încă 100.000 de freelanceri, pe lângă persoanele fizice. Avem deja jumătate de milion de clienţi după un an, iar în acest an cred că vom ajunge cam la 800.000 de clienţi, conform estimărilor şi după cum merge planul. Cam acesta este obiectivul nostru de business", a spus Gabriela Nistor.

Conform CEO-ului Salt Bank, circa 60% dintre clienţii băncii sunt activi. "Benchmark-ul la nivel mondial este undeva la 50-60%, iar best in class (n.r. liderul domeniului) la nivel mondial este undeva la 70% clienţi activaţi în primele patru luni. Suntem la benchmark, dar în business plan avem o ţintă de 70% ca utilizare", a spus directorul băncii.

În ceea ce priveşte listarea la bursă, Gabriela Nistor a menţionat că cel mai probabil aceasta va avea loc peste patru ani. "În planul nostru iniţial, listarea era prevăzută pentru anul 2029, dar undeva în 2028 urma să ne dăm seama dacă putem să facem acest lucru. După cum arată lucrurile în acest moment, probabil că da, ar trebui să se întâmple asta", a afirmat CEO-ul Salt Bank.

Conform Gabrielei Nistor, unul dintre segmentele de clienţi spre care este posibil ca banca să se îndrepte este diaspora. "După ce ne aşezăm bine aici acasă, cred că ne-am putea uita cu mai mare îndrăzneală spre alte pieţe. De ce nu către diaspora; să nu uităm că sunt cinci milioane de oameni care trăiesc afară, muncesc acolo, ţin legătura cu cei de acasă, pe care poate vor să-i protejeze, au de plătit facturi acasă, etc. Ne uităm spre zona aceea şi ulterior poate ne vom extinde şi către alte pieţe", a spus Gabriela Nistor.

Salt Bank, lansată în aprilie 2024, este deţinută integral de Grupul Financiar Banca Transilvania. Prin aplicaţia sa digitală, banca oferă utilizatorilor o alternativă modernă la serviciile financiare tradiţionale.