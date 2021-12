GEORGE NICULESCU, SECRETAR DE STAT ÎN MINISTERUL ENERGIEI:"Sper să nu fie nevoie de prelungirea perioadei de aplicare pentru plafonarea preţurilor energiei electrice şi gazelor naturale"

Perioada de aplicare pentru legea 259/2021 privind plafonarea preţurilor energiei electrice şi gazelor naturale şi compensarea facturilor este limitată şi speranţa este să nu fie nevoie de prelungirea acestei perioade, a declarat, ieri, George Niculescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, în cadrul unei conferinţe pe teme energetice organizată de publicaţia InvesTenergy. Acesta a mai spus că anul 2021 a fost într-adevăr un an plin de provocări pentru sectorul energetic, cea mai mare provocare fiind creşterea preţului energiei electrice.

Niculescu a afirmat: "Începând cu finalul verii, începutul toamnei, preţurile la energie electrică şi gaze naturale au început să înregistreze valori ridicate. Cel mai rău lucru pe care Ministerul putea să-l facă era să nu facă nimic. Ne-am repliat rapid şi am ieşit cu ordonanţa 118 care s-a transformat în lege în Parlament. În ceea ce priveşte setarea unui plafon la energie electrică şi gaze naturaie şi oferirea unei compensaţii consumatorilor casnici precum şi compensaţii pentru agenţii economici, perioada de aplicare este limitată, sper să nu fie nevoie să se prelungească această perioadă în sensul în care preţurile la nivel european să cunoască un trend descendent şi să nu fie nevoie să mai intervenim în piaţă cu astfel de modificări. Eu sunt adeptul predictibilităţii în ceea ce priveşte cadrul legislativ şi cel secundar. (...) Văd în mass-media tot felul de opinii care arată că în februarie vom avea situaţii dificile privind aprovizionarea cu gaze naturale. Sunt preşedintele Comandamentului de Iarnă (...). Nu vom avea niciun fel de probleme în ceea ce priveşte aprovizionarea. (...) Pe datele pe care le am astăzi, 15 decembrie. Ne pregătim, suntem în alertă maximă. Important este să fim flexibili, să ne putem adapta rapid la orice nevoie pe care piaţa o înregistrează. (...) Nu au fost semnalate în Comandament situaţii care să arate probleme cu aprovizionarea în iarnă. Vineri avem o nouă şedinţă a Comandamentului de Iarnă pentru a vedea exact care este situaţia în perioada imediat următoare. În funcţie de analizele colegilor din Comandament vom lua măsurile care se impun pentru a nu avea un sezon rece cu probleme".

• Anca Dragu: "Sperăm ca în prima parte a anului viitor să avem legea Offshore finalizată"

Anca Dragu, fosta preşedintă a Senatului din partea USR, a declarat că legea offshore este întârziată de mult timp în condiţiile în care ar fi trebuit să fie finalizată în acest an.

"Era pe agenda fostei coaliţii de guvernare PNL-USR-UDMR. Sunt clar întârzieri acolo şi ar trebui ca exploatarea aceasta din Marea Neagră să înceapă cât mai repede. Aceste investiţii vor avea un rol extraordinar pentru sectorul energetic, pentru economie în general. Sperăm ca în prima parte a anului să avem legea finalizată", a spus Dragu.

• Volker Raffel, CEO E.ON România: "Am putea rezista câteva săptămâni în cazul nedecontării lunare a banilor de compensare"

Întrebat cât vor rezista furnizorii mari până să intre pe pierdere în cazul în care autorităţile statului nu decontează lunar banii pentru compensarea facturilor la energie electrică şi gaze naturale, ci la finalul iernii, Volker Raffel, directorul general al E.ON România, a afirmat că societatea sa ar putea rezista câteva săptămâni până să intre pe pierdere, în niciun caz câteva luni.

"Luna noiembrie a fost prima lună în care a trebuit să reducem facturile, ceea ce am şi făcut. Acum suntem gata cu documentaţia necesară (pentru a ne recupera banii de la stat - n.r.). Legea spune că în 30 de zile ar trebui să avem banii în cont. Este adevărat că, dacă (schema de recuperare a banilor - n.r.) nu funcţionează cum trebuie, putem rezista câteva săptămâni, nu luni. Cred că situaţia este la fel pentru toate companiile mari. Este nevoie de acţiune ca să clarificăm (mecanismul). Discutăm acum ce trebuie să facem şi suntem optimişti că lucrurile se vor întâmpla", a spus Raffel.

Raffel a arătat că acest lucru nu este valabil pentru toată piaţa, ci doar pentru o companie mare precum E.ON.

• Corina Popescu, CEO Electrica: "Chiar dacă nu a fost un an uşor, Electrica nu a modificat preţurile către consumatorii finali"

Totodată, Corina Popescu, directorul general al grupului Electrica, a afirmat că societatea este în discuţii cu mai multe bănci pentru contractarea de credite pentru capital de lucru în condiţiile în care furnizorii primesc cu întârziere de la stat sumele pentru compensarea facturilor consumatorilor casnici.

"Electrica rămâne un partener de încredere pentru toţi clienţii săi. Chiar dacă nu a fost un an uşor Electrica nu a modificat preţurile către consumatorii finali, indiferent de impactul avut în profitabilitatea companiei. Am înţeles că trebuie să fie un efort la care să participăm şi noi şi vă asigurăm că vom rămâne un partener de încredere care va continua să investească în reţelele de distribuţie. Electrica este cel mai mare investitor în reţelele de distribuţie în ultimii cinci ani de zile şi vom continua cu aceste planuri ambiţioase, vrem să intrăm şi pe zona de producţie, cu întârziere faţă de alţi jucători din piaţă", a spus Popescu.

• Bogdan Badea, preşedintele directoratului Hidroelectrica: "Criza energetică este generată de politici publice decuplate de viaţa reală"

La rândul său, Bogdan Badea, preşedintele directoratului Hidroelectrica, a afirmat că anul 2021 este cel mai bun din istoria companiei, privit din perspectiva cifrelor. Hidroelectrica ar putea înregistra un profit cu mult 1 miliard de euro pentru acest an.

"Totuşi provocările pe care le are sistemul energetic nu ne fac fericiţi, ci mai degrabă ne-au făcut să fim extrem de atenţi cu ce se va întâmpla în viitor în sistemul energetic şi cred că această criză din sectorul energetic este o criză la nivel european şi o criză generată de politici publice, repet, de data aceasta la nivel european, politici publice decuplate de viaţa reală. Trebuie să spunem acest lucru. Cu toţii ne dorim un sector energetic mai verde, să avem o tranziţie la un sistem energetic u emisii de gaze cu efect de seră mai mici, dar trebuie să punem în practică aceste lucruri. Ce se întâmplă în Europa arată că ceva nu merge, iar scăderea capacităţilor pe zona combustibililor fosili nu ţine ritmul cu nevoia (de investiţii). Există o dezbatere cu privire la taxonomie (dacă gazul şi energia nuclear vor fi incluse în taxonomie - n.r.), iar toate acestea întârzie deciziile investiţionale la nivel european. Dacă privim pe termen scurt eu nu cred că vom avea o iarnă dificilă, a spus Badea, adăugând că el consideră că nu avem motive de îngrijorare şi că avem o ancoră prin majorarea interconexiunilor", a spus Badea.

Totodată, cu privire la activitatea de furnizare a companiei, Bogdan Badea a spus că Hidroelectica nu furnizează în pierdere şi îşi permite să ofere cel mai scăzut preţ din piaţă pentru consumatorii casnici.

"Am considerat că trebuie să fim aproape de consumatorul final şi am venit cu aceste oferte. Am avuto suprasolicitare a sistemului (...). Am considerat că e o perioadă grea şi am prelungit oferta Hidroelectrica până în primăvară ca isteria care s-a întâmplat în decembrie anul trecut să nu se mai întâmple în acest an şi am considerat, cu privire la preţurile cu care vindem, că pornim de la premiza că trebuie să vinzi ceva ce ai. Noi avem energia şi ne-am făcut alocarea pentru activitatea de furnizare. Vindem în marjă de profit, nu vindem în pierdere. Dar este o dezbatere interesantă pentru ceea ce înseamnă achiziţia pentru că dacă ai achiziţie cu 1000 de lei şi vinzi cu 500 ai o problemă. Au fost cazuri", a spus Badea.

De asemenea, Badea a spus că legislaţia în România trebuie clarificată pentru că în acest moment este interpretabilă şi durează ani de zile până la obţinerea unui aviz de la hoardele de funcţionari din România.

"Problema este timpul extrem de mare în care trebuie să obţinem avizele de la hoardele de funcţionari pe care le-am creat în România. Trebuie să tragem un semnal de alarmă. Hidroelectrica s-a confruntat cu situaţia în care proiectele verzi pe care vrem să le facem sunt blocate fix de autorităţile de mediu", a precizat Badea.

El a arătat că până şi înlocuirea unui echipament vechi cu unul nou necesită un aviz de mediu, care durează ani de zile.

"Când se schimbă un echipament vechi cu unul nou, trebuie să stăm ani de zile pentru a obţine acel acord de mediu. Nu doar la noi sunt aceste probleme, cine vrea să pună trei stâlpi într-o pădure, ca să mă exprim plastic, trebuie să treacă prin aceleaşi furci caudine. Ştim doar când începem, nu ştim şi când se termină acest proces de avizare, de exemplu la Bumbeşti am început acum patru ani", a continuat şeful Hidroelectrica.

În opinia sa, soluţia este o clarificare a legislaţiei, ca să nu mai lase loc interpretărilor din partea anumitor agenţii regionale.

"Sunt micile nimicuri care conduc la situaţii extrem de grave din sistemul energetic. Dacă nu reuşim să clarificăm aceste elemente, dacă nu facem ceva concret, acel 2030 este un orizont extrem de apropiat şi vom avea probleme serioase. Suntem în punctul în care ne-a ajuns cuţitul la os", a subliniat Badea.

El a arătat că este nevoie ca autorităţile să-şi stabilească o strategie, pentru ca investitorii să ştie ce au de făcut.

"Cred că este un moment în care trebuie să ne punem picioarele în apă rece, să ne facem o foaie de parcurs, să ştim dacă vrem realist să mai avem capacităţi, dacă vrem să investim în Marea Neagră, trebuie să ne creăm această foaie de parcurs, degeaba vrea un investitor să facă ceva. Nu putem decupla planurile de investiţii ale producătorilor, distribuitorilor, transportatorului, e un moment în care trebuie să mergem coordonat. Dacă nu ne pregătim astăzi, unde vrem să ajungem nu vom ajunge", a completat oficialul producătorului de energie.

• Ondrej Safar, CEO CEZ Group România: "Ne concentrăm pe serviciile oferite clienţilor"

Ondrej Safar, CEO-ul CEZ Group România, a afirmat că este posibilă amânarea rebranduirii după tranzacţia cu fondul de investiţii australian în condiţiile în care compania încearcă să fie aproape de clienţi în această perioadă dificilă. Operaţiunile CEZ au fost preluate recent de fondul australian de investiţii MIRA, cele două părţi lucrând în prezent la o strategie de dezvoltare pe termen lung.

"Odată ce va fi timpul vom anunţa noul nume. Cu privire la rebranduire: prioritatea pentru noi în acest moment este că suntem într-o perioadă extraordinară şi trebuie să fim aproape de client şi trebuie să ne asigurăm ca totul să meargă bine. Deci s-ar putea să fie posibil să amânăm rebranduirea, dar acum prioritatea este să fim aproape de clienţi şi să ne asigurăm că oferim servicii de calitate", a spus Safar.

• Corneliu Bodea, preşedintele Centrului Român al Energiei: "România se află într-o situaţie critică"

Corneliu Bodea, directorul general al grupului de companii ADREM şi preşedintele Centrului Român al Energiei (CRE) a afirmat că România se află într-o situaţie critică.

"Ne aflăm într-o perioadă critică, din mai multe motive: cel mai general este legat de transformarea care se întâmplă în industria noastră, transformare care înseamnă digitalizare, lupta împotriva schimbărilor climatice, abordarea de noi tehnologii în privinţa tuturor lucrurilor din sectorul energetic, transformare ce ţine şi de globalizare, modificarea comportamentelor de consum. Toate aceste modificări sunt extrem de importante şi nu ne-am întâlnit până acum cu astfel de situaţii", a spus Bodea.

Potrivit lui Bodea, România se află în prezent într-o situaţie de lipsă de investiţii în decursul ultimilor 30 de ani.

"O perioadă în care am investit mult mai puţin decât trebuia s-o facem. (...) Avem un cadru legislativ şi de reglementare confuz şi extrem de schimbător. Asta ne face să fim slab pregătiţi pentru aceste provocări. (...) Cu toate acestea cred că vom depăşi piedicile pe care le avem, dar nu putem să ascundem faptul că ne aflăm într-una dintre cele mai complicate ierni. Nu ne permitem un optimism nebazat pe realitate, nu este un lucru bun pentru că pentru a depăşi această situaţie trebuie să facem cunoştinţă cu caracteristicile sale. Avem această explozie a pieţelor, suntem într-un moment nepotrivit şi modelul de piaţă nu este potrivit. Lipsa competiţiei a făcut ca niciunul să nu investească, inclusiv cei defavorizaţi de mixul energetic, pentru că dacă nu ai competiţie de ce să investeşti?", a arătat preşedintele Centrului Român al Energiei.

Corneliu Bodea a mai spus că este trecem printr-un moment delicat în care trebuie să facem apel la toate competenţele. Potrivit acestuia, un alt lucru defavorabil este că procentul consumatorilor vulnerabili este foarte mare, iar aici Bodea a inclus şi o parte din consumatorii industriali. Bodea a conchis că legea 259 privind plafonarea şi compensarea va fi dificilă de gestionat şi că nu vede motive pentru care preţurile energiei electrice şi gazelor naturale să scadă în 2022.