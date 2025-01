Greenvolt Group transformă Enerpower în Greenvolt Next Ireland

Greenvolt Group anunţă că afacerea sa din Irlanda, Enerpower powered by Greenvolt, va opera sub denumirea de Greenvolt Next Ireland. Potrivit comunicatului remis redacţiei, această schimbare face parte din strategia grupului de a întări angajamentele în domeniul energiei regenerabile şi are ca obiectiv livrarea a 1GW de energie regenerabilă până la sfârşitul deceniului.

Greenvolt Next Ireland va continua să furnizeze soluţii de energie regenerabilă, inclusiv fotovoltaice, pompe de căldură şi mobilitate electrică, pentru a sprijini decarbonizarea industriei irlandeze.

În ultimii douăzeci de ani, Enerpower a devenit o companie de top în domeniul energiei regenerabile din Irlanda, ajutând afaceri din întreaga ţară să îşi reducă amprenta de carbon prin proiectarea, instalarea şi întreţinerea soluţiilor de energie regenerabilă, precum instalaţii solare, pompe de căldură, cazane pe biomasă şi sisteme de energie eoliană. Cu un portofoliu de peste 700 de proiecte, o capacitate semnată de 300 MW şi 160 MW deja instalaţi, compania deserveşte o bază de clienţi care include lideri din industrie precum PepsiCo, Lidl, Pfizer şi Virgin Media.

Această decizie vine cu un angajament şi mai ambiţios: livrarea a 1GW de energie regenerabilă până la sfârşitul deceniului, susţinând astfel obiectivul naţional al Irlandei de a obţine 80% din energia sa din surse regenerabile până în 2030. În acest sens, Greenvolt Next Ireland beneficiază de expertiza extinsă a Greenvolt Group în soluţii de energie distribuită, care au devenit din ce în ce mai importante în strategia de creştere a companiei, deja prezente în 12 pieţe din acest segment, în principal în Europa, dar şi în Indonezia.

Joăo Manso Neto, CEO Greenvolt Group, declară: "Suntem foarte mulţumiţi de ceea ce am realizat după achiziţionarea Enerpower, făcând acest pas un pas natural şi decisiv în consolidarea angajamentului Grupului faţă de piaţa irlandeză. Irlanda este crucială pentru strategia noastră de afaceri şi, cu un portofoliu puternic de clienţi şi o echipă de management cu un focus ferm şi obiective ambiţioase de a livra energie regenerabilă afacerilor irlandeze, sunt încrezător în viitorul Greenvolt Next Ireland."

Owen Power, CEO Greenvolt Next Ireland, spune: "Anul acesta marchează douăzeci de ani de la înfiinţarea afacerii şi devenirea Greenvolt Next în acelaşi timp face acest moment deosebit de semnificativ. Sunt extrem de mândru de modul în care afacerea a crescut şi a devenit o companie de energie regenerabilă de top care susţine eforturile Irlandei de a decarboniza industria. Când ne-am alăturat Greenvolt Group, a început un nou capitol interesant, deschizând oportunităţi de colaborare şi inovare cu noii colegi din Europa. Acum, ca Greenvolt Next, aşteptăm cu nerăbdare să ajutăm şi mai multe companii din Irlanda să îşi reducă emisiile de carbon şi să construiască un viitor mai verde."

Greenvolt Next Ireland, parte a Greenvolt Group, oferă soluţii de energie regenerabilă descentralizată, inclusiv sisteme fotovoltaice, eficienţă energetică şi mobilitate electrică, susţinute de opţiuni flexibile de finanţare precum Power Purchase Agreements (PPAs).

Greenvolt Group, un lider în energie regenerabilă, are operaţiuni în 20 de locaţii din Europa, America de Nord şi Asia, şi se concentrează pe biomasa sustenabilă, proiecte de amploare utilitară şi generare distribuită.

Greenvolt Next Ireland, fost Enerpower, este lider în soluţii de energie regenerabilă în Irlanda, susţinând sustenabilitatea pentru afaceri.