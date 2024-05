Grupul Lenovo anunţă rezultatele financiare pentru T4 şi întregul an fiscal 2023/24

Grupul Lenovo a anunţat astăzi rezultatele pentru trimestrul al IV-lea şi pentru întregul an fiscal 2023/24. După ce şi-a reluat creşterea în trimestrul al treilea, Grupul a raportat o creştere de la an la an a veniturilor în toate segmentele de business în trimestrul al patrulea, cu o creştere a veniturilor Grupului de aproape 10% de la an la an până la 13,8 miliarde USD, cu un venit net care s-a dublat de la an la an până la 248 milioane USD, iar mixul de venituri obţinute din activităţi non-PC a atins un maxim istoric de 45%. Performanţa Grupului în T4 şi, în general, în a doua jumătate a anului reflectă modul în care Lenovo a reuşit să traverseze perioada de scădere a industriei de anul trecut, să valorifice oportunităţile extraordinare de creştere oferite de inteligenţa artificială şi să accelereze ritmul la nivelul întregii activităţi. Veniturile pentru întregul an fiscal au fost de 56,9 miliarde USD, iar venitul net a fost de 1 miliard USD. Din a doua jumătate a anului fiscal, Lenovo a obţinut o creştere a veniturilor de la an la an de 6%, iar marja netă şi-a revenit de la o scădere de la an la an în prima jumătate a anului la un nivel stabil în a doua jumătate, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Potrivit comunicatului, de la anunţul strategiei AI în octombrie 2023, în cadrul evenimentului său anual Tech World, Lenovo a lansat primul val de PC-uri AI, precum şi capabilităţi AI care acoperă alte dispozitive inteligente, infrastructura inteligentă şi soluţiile şi serviciile inteligente. Grupul se aşteaptă ca AI PC-ul - care este definit ca un dispozitiv prevăzut cu un agent personal AI care se bazează pe interacţiuni naturale, cu un sistem de calcul eterogen, cu o bază de cunoştinţe cu caracter personal, conectat la un ecosistem deschis de aplicaţii AI şi cu măsuri de protecţie a confidenţialităţii şi securităţii - să evolueze de la poziţia premium actuală la o poziţie mainstream în următorii trei ani, determinând un nou ciclu de împrospătare a industriei. De asemenea, inteligenţa artificială hibridă generează o cerere mai mare de infrastructură AI, iar clienţii cer din ce în ce mai mult soluţii şi servicii AI personalizate, în special consultanţă, proiectare, implementare şi mentenanţă în domeniul AI.

Datorită angajamentului şi investiţiilor continue în inovaţie, care se axează pe tehnologiile sale de bază în materie de inteligenţă artificială şi computing, Lenovo îşi poate materializa viziunea "Smarter AI for All" şi menţine avansul în era AI. În ultimul an fiscal, Grupul a înregistrat un procentaj record atât pentru numărul de angajaţi din domeniul cercetării şi dezvoltării, de 26,2%, cât şi pentru raportul dintre cheltuielile R&D şi venituri care a fost de 3,6%.

În ceea ce priveşte evoluţia viitoare, Grupul este motivat de performanţele şi avântul înregistrate în a doua jumătate a anului fiscal şi este optimist în ceea ce priveşte perspectivele pentru anul următor, în care va continua să deţină o poziţie de lider în domeniul AI, să investească în inovaţie şi să valorifice oportunităţile fără precedent prezentate de inteligenţa artificială hibridă, accelerând în acelaşi timp dezvoltarea şi creşterea sustenabilă a profitabilităţii la nivelul întregii afaceri, se menţionează în comunicat.

Consiliul de administraţie al Lenovo a anunţat un dividend final de 3,8 cenţi US sau 30,0 cenţi HK pe acţiune pentru anul fiscal încheiat la 31 martie 2024.

Yuanqing Yang, preşedinte şi CEO: "Rezultatele Lenovo din al patrulea trimestru demonstrează clar faptul că nu numai că am reluat creşterea în toate segmentele noastre de activitate, dar şi că dinamica business-ului nostru se accelerează, impulsionată de oportunităţile fără precedent aduse de Inteligenţa Artificială Hibridă. Datorită strategiei noastre de transformare inteligentă şi a anilor în care am investit în inovaţie, am construit un pachet complet de capabilităţi AI şi suntem în prima linie de pionierat pe piaţa revoluţionară a PC-urilor AI. Viziunea noastră în era AI este Smarter AI pentru toţi. Susţinuţi de o execuţie solidă, de inovaţiile constante, de excelenţa operaţională şi de parteneriatele din cadrul ecosistemului nostru, suntem convinşi că putem obţine o creştere sustenabilă şi o îmbunătăţire a profitabilităţii în anul următor."

Performanţa T4 şi a întregului an fiscal 23/24:

Consolidarea poziţiei SSG ca motor de creştere şi contribuitor la profit datorită creşterii veniturilor cu peste 10% de la an la an, până la 1,8 miliarde de dolari SUA, şi a unei profitabilităţi ridicate, cu o marjă operaţională de peste 21% - creştere de două cifre a veniturilor şi a marjei operaţionale timp de 12 trimestre consecutive. Veniturile pentru întregul an fiscal au fost de 7,5 miliarde de dolari SUA, cu o creştere de 12% de la an la an şi o marjă operaţională de aproape 21%.

Mixul de venituri din segmentul de managed services şi serviciile în zona de proiecte şi soluţii a crescut cu cinci puncte de la an la an, reprezentând acum 55% din veniturile totale ale SSG pentru acest trimestru, se precizează în comunicat.

Ofertele Hero, cum ar fi Digital Workplace Solutions şi TruScale for Hybrid Cloud, au înregistrat o creştere rapidă.

Oportunităţi şi creştere sustenabilă:

Privind în viitor, SSG va continua să răspundă cererii în creştere a clienţilor, acţionând rapid pentru a construi soluţii şi servicii native şi integrate AI.

Platforma Care of One, Cyber Resiliency as a Service şi instrumentul pentru luarea deciziilor Lenovo Intelligent Sustainability Solutions Advisor (LISSA) se bazează pe puterea inteligenţei artificiale pentru a oferi experienţe hiper-personalizate pentru angajaţi, productivitate sporită, securitate îmbunătăţită şi opţiuni IT sustenabile.

Grupul de soluţii de infrastructură (ISG): Reluarea ritmului de creştere

Performanţa T4 şi a întregului an fiscal 23/24:

Veniturile din al patrulea trimestru şi-au reluat creşterea, cu o creştere de două cifre de la an la an de 15%, ducând veniturile ISG pentru acest trimestru la 2,5 miliarde de dolari - un nou record pentru un trimestru patru.

Segmentele de stocare, software şi servicii au înregistrat toate o creştere foarte mare, veniturile combinate crescând cu peste 50% de la an la an. Veniturile din High Performance Computing au atins un nivel record.

Pentru întregul an, ISG a înregistrat o creştere a veniturilor de la trimestru la trimestru pentru trei trimestre consecutive şi a obţinut al doilea cel mai mare venit din istorie într-un an fiscal.

Oportunităţi şi creştere sustenabilă:

Zona de servere AI este estimată să crească de aproape două ori mai repede decât piaţa totală a serverelor, pe măsură ce piaţa migrează către infrastructura AI.

ISG îşi va lărgi portofoliul şi îşi va adapta oferta pentru a valorifica noi oportunităţi, precum şi pentru a-şi consolida atuurile în domeniul serverelor tradiţionale, segmentului edge, stocării, software-ului şi serviciilor, pentru a obţine creştere şi a reveni la profitabilitate.

Intelligent Devices Group (IDG): Creştere puternică, leadership consolidat

Performanţa T4 şi a întregului an fiscal 23/24:

IDG a înregistrat şi în acest trimestru un rezultat solid, consolidându-şi poziţia de lider pe piaţa globală a PC-urilor cu o cotă de piaţă de 22,9%, o valoare semnificativă faţă de piaţă şi o profitabilitate de top în industrie. Veniturile pentru acest trimestru au fost de 10,5 miliarde USD, iar pentru întregul an au fost de 44,6 miliarde USD.

Segmentul PC a fost nr. 1 în patru din cinci zone geografice, atingând o cotă de piaţă record în America de Nord.

Divizia de smartphone-uri a înregistrat o creştere remarcabilă, de două cifre de la an la an, atât în ceea ce priveşte livrările, cât şi veniturile, cu o valoare substanţială faţă de piaţă.

Profitabilitatea IDG pentru întregul an a fost solidă, în pofida unei pieţe mai slabe decât se preconiza în prima jumătate a anului fiscal. PC-urile, tabletele şi smartphone-urile şi-au reluat creşterea în a doua jumătate a anului fiscal.

Oportunităţi şi creştere sustenabilă:

Privind în viitor, se estimează că volumul pieţei de PC-uri va reveni la nivelurile de dinainte de Covid, iar smartphone-urile au revenit deja la o creştere anuală de două cifre.

PC-urile cu inteligenţă artificială vor avansa treptat de la clasa premium la mainstream în următorii trei ani, având în vedere că Lenovo a lansat primul său val de PC-uri cu inteligenţă artificială, iar altele vor fi livrate în trimestrele următoare, ceea ce va conduce la un nou ciclu de împrospătare pe piaţa PC-urilor.

Prin extinderea AI de la PC-uri la telefoane şi tablete se va crea o colaborare perfectă între dispozitive cu ajutorul soluţiei software Smart Connect.

Repere ESG

Realizările, anunţurile şi angajamentele notabile din ultimul trimestru includ:

Lenovo a primit recunoaştere pentru poziţia de lider în ceea ce priveşte schimbările climatice şi implicarea furnizorilor din partea organizaţiei non-profit de mediu CDP. Acest clasament a recunoscut eforturile depuse de Lenovo pentru implementarea celor mai bune practici de combatere a schimbărilor climatice şi pentru colaborarea proactivă cu furnizorii săi în vederea asigurării unui viitor mai sustenabil.

Grupul a primit, de asemenea, premiul pentru "Best Value Chain Initiative", "Best Green Product" şi a primit recunoaşterea "highly commended" la categoria "Circular Economy Company of the Year" în cadrul Summit-ului global CRN Sustainability Tech.

În februarie, Lenovo s-a alăturat iniţiativei UNESCO pentru o inteligenţă artificială responsabilă, care le cere companiilor să aplice în timp util măsuri de "prevenire, atenuare sau remediere" a potenţialelor efecte negative ale inteligenţei artificiale. Acest angajament vine în completarea comitetului intern Lenovo pentru o inteligenţă artificială responsabilă, un cadru de guvernanţă care acoperă aspectele etice, juridice, de siguranţă, confidenţialitate şi responsabilitate pentru orice produse, servicii şi soluţii AI, se arată în comunicat.