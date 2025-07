Hornbach: Cererea pentru montaj şi livrare door-to-door a crescut semnificativ

Tot mai mulţi clienţi din România preferă să-şi externalizeze proiectele de amenajare, trecând de la tradiţionalul Do It Yourself la o abordare mai practică din categoria Do It For Me, potrivit unui comunicat emis redacţiei. În acest context, Hornbach România - unul dintre principalii retaileri de bricolaj din România - accelerează oferta serviciilor sale integrate, care completează experienţa de cumpărare cu montaj, debitare, transport, personalizare şi livrare door-to-door.

„Încă de la intrarea pe piaţa din România, un accent important a fost pus şi pe serviciile oferite, acestea fiind o componentă puternică în personalizarea experienţei de cumpărare. În ultima perioadă s-a simţit nevoia unui refresh strategic dat de schimbarea modului în care românii fac cumpărături în segmentul de bricolaj. Produsul în sine nu mai este un argument suficient pentru client. Din lipsă de timp şi din dorinţa eficientizării întregului proces de amenajare/construire, tot mai mulţi români caută soluţii rapide, bine făcute, care să le economisească energie şi să-i degreveze de stres. Practic, observăm o trecere uşoară de la Do it Yourself la Do It For Me”, declară Radu Oniga, Director General Hornbach România.

Potrivit sursei, portofoliul Hornbach include o gamă extinsă de servicii: transport marfă, debitare PAL, înrămare tablouri, confecţionare perdele şi draperii, surfilare, mixare vopsele, închiriere remorci, finanţare şi montaj pentru o varietate de produse. Hornbach testează în prezent un serviciu de livrare door-to-door dedicat comenzilor din magazinele fizice.

Aceste servicii sunt integrate în toate magazinele Hornbach, iar o parte dintre ele sunt deja disponibile online, într-o strategie omnichannel care vizează accesibilitate maximă indiferent de canalul de cumpărare.

În ultimele 12 luni, Hornbach România a înregistrat creşteri majore în cererea pentru servicii în toate cele 9 magazine din România, cele mai solicitate fiind cele de montaj.

„Tot mai mulţi clienţi ne spun că este din ce în ce mai greu să găseşti meşteri buni. Noi am construit în 18 ani o reţea solidă de echipe verificate, oferim preţuri competitive şi garanţie de 2 ani pentru toate serviciile de montaj. Numărul echipelor a fost aproape dublat în ultimii doi ani, ceea ce ne-a permis să reducem semnificativ timpii de execuţie”, a adăugat Radu Oniga.

Procesul este gândit să fie cât mai uşor pentru client. De exemplu, pentru montarea unei uşi, clientul este asistat de consultanţi încă din faza de selecţie. După achiziţionarea produselor, clientul poate solicita o vizită de evaluare la domiciliu, efectuată de echipele Hornbach. Taxa pentru evaluare este returnată integral dacă se încheie contractul pentru montaj.

„Clienţii economisesc timp şi energie datorită pachetului complet oferit de Hornbach: produsul, consultanţa, livrarea, montajul şi chiar opţiunile de finanţare. Acest pachet integrat înseamnă mai puţin stres, mai puţine drumuri, mai mult timp petrecut cu familia”, a explicat reprezentantul companiei.

Conform comunicatului, strategia Hornbach merge şi în direcţia digitalizării. Compania a lansat deja configuratoare online pentru debitarea PAL-ului, dar şi pentru ferestre şi uşi PVC. Opţiunea este una simplă şi eficientă pentru clienţi. Spre exemplu, în cadrul debitării PAL-ului, clienţii au posibilitatea să aleagă dintr-o gamă variată de culori şi canturi, plata fiind efectuată doar pentru cantitatea de material dorită, fără obligativitatea achiziţionării întregii plăci.

Un alt exemplu este configuratorul de amenajare interioară: utilizatorii încarcă o fotografie a camerei pe care vor s-o renoveze şi pot testa virtual pardoseli, culori de vopseluri sau alte finisaje, înainte de a cumpăra.

Serviciile Hornbach sunt utilizate preponderent de persoane fizice, dar şi de meşteri, arhitecţi şi mici antreprenori. Indiferent dacă este vorba despre un client aflat la primul proiect de renovare sau despre un profesionist în amenajări interioare, nevoile sunt aceleaşi: competenţă, eficienţă, consultanţă şi execuţie de încredere.