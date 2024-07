Huawei a găzduit evenimentul european "Seeds for the Future 2024" la Roma, pentru susţinerea liderilor digitali ai viitorului

Huawei anunţă rezultatele finale şi premiile proiectului european "Seeds for the Future 2024", după o săptămână de activităţi desfăşurate în perioada 1-5 iulie în oraşul istoric Roma. Prestigiosul eveniment a reunit 145 de studenţi de top din 23 de ţări europene. Acestora li s-au alăturat zece studenţi chinezi de schimb de la Universitatea Tsinghua, pentru a sărbători lunga istorie a relaţiilor dintre Italia şi China.

"Seeds for the Future" are loc în anul în care se comemorează 700 de ani de la moartea lui Marco Polo, faimosul explorator italian în China. Din România şi Republica Moldova au fost selectaţi opt studenţi, care provin din universităţi de renume la nivel naţional, precum Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj, Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Universitatea de Medicină şi Farmacie ,"Grigore T. Popa" din Iaşi şi Universitatea Tehnică a Moldovei.

"Seeds for the Future este un eveniment unic la care orice pasionat de tehnologie trebuie să participe. Consider că această experienţă a pus o piatră de temelie la viitoarea carieră în domeniul TIC la care aspir, întrucât am avut ocazia unică de a pune în practică cunoştinţele dobândite. Mai mult decât atât, am primit inspiraţie şi know-how de la experţi şi lideri din domeniu şi am avut şansa de a interacţiona şi a împărtăşi cunoştinţe cu 23 de studenţi din alte state ale Europei, lucruri pe care le consider un câştig enorm", a declarat Daniel Boica, participant la Seeds for the future 2024.

Ediţia din acest an a programului european ,"Seeds for the Future" a inclus ateliere, paneluri şi perspective din partea experţilor din industrie şi a reprezentanţilor din mediul academic. Studenţii au avut oportunitatea de a explora aspectele practice ale diferitelor cariere din domeniul TIC, de a-şi aprofunda înţelegerea în domeniile inovării, digitalizării, sustenabilităţii şi antreprenoriatului, de a-şi perfecţiona abilităţile digitale şi de a contribui la construirea unei comunităţi puternice şi solidare, angajate într-o Europă digitală şi inteligentă.

În discursul său, Vicepreşedintele Senior al Huawei Europa, Radoslaw Kedzia, a urat bun venit tuturor invitaţilor şi a subliniat: "Cultivarea talentelor în domeniul TIC este mai crucială ca niciodată, pe măsură ce navigăm complexităţile erei digitale. Europa se află în fruntea avansului tehnologic şi este imperativ să investim în educaţia şi dezvoltarea tinerilor noştri profesionişti. Prin cultivarea abilităţilor lor şi oferindu-le instrumentele şi oportunităţile potrivite, ne asigurăm că Europa rămâne un lider în peisajul digital global".

"Într-o lume în care tehnologia a devenit o componentă esenţială a fiecărui aspect al vieţii noastre zilnice şi profesionale, este necesar ca studenţii noştri să aibă acces la oportunităţi care să-i pregătească adecvat pentru provocările viitorului", a declarat subsecretarul de stat al Ministerului Educaţiei şi Meritului, onorabila Paola Frassinetti, în discursul său de la ceremonia de închidere. "Acest program, prin faptul că pune accent pe aplicarea concretă a cunoştinţelor în lumea industrială şi pe necesitatea de a dezvolta tehnologii capabile să îmbunătăţească vieţile noastre, respectând în acelaşi timp planeta, oferă studenţilor caracteristicile care vor defini clasa conducătoare de mâine".

În cadrul evenimentului, Huawei a anunţat şi un parteneriat special cu InnovUp, o asociaţie non-profit care reprezintă şi reuneşte întregul ecosistem de inovare italian. Cei 24 de studenţi italieni care au participat la programul "Seeds for the Future" vor avea acces la Academia Fondatorilor creată de InnovUp. Cursul, compus din 16 lecţii, va permite participanţilor să înveţe noţiuni fundamentale pentru orice aspirant la statutul de start-upper: de la instrumente de finanţare la protecţia proprietăţii intelectuale, de la design thinking la go-to-market, până la cele mai eficiente strategii de comunicare şi marketing pentru a-şi promova afacerea.

"Academia noastră de fondatori a fost creată pentru a inspira şi sprijini inovatorii şi antreprenorii în crearea afacerilor. Din acest motiv, suntem foarte mândri de această colaborare cu Huawei, care va permite studenţilor «Seeds for the Future» şi multor altor tineri antreprenori inovatori de mâine să se antreneze cu lecţii digitale practice, susţinute de experţi, profesionişti şi lideri în domeniul inovării italiene", a declarat Giorgio Ciron, directorul InnovUp.

La ceremonia de închidere, Mustafa Ermis, şeful Departamentului de Resurse Umane şi Formare de la Academia BTK din Turcia, a declarat: "Acest eveniment nu este doar o competiţie, ci şi o mare oportunitate pentru tinerii noştri dezvoltatori de a-şi prezenta şi îmbunătăţi abilităţile. Mai mult decât atât, acesta permite crearea de idei şi proiecte noi care vor contribui la procesul de transformare digitală a ţării noastre".

Cele mai remarcabile realizări ale absolvenţilor "Seeds for the Future", de-a lungul întregului program, au fost recunoscute la gala de premiere, constituind punctul culminant al ceremoniei de închidere. Două dintre cele mai bune echipe, echipa Anaphero din Irlanda şi echipa BioBuddy din Olanda, au fost premiate cu oportunitatea de a participa la competiţia globală Tech4Good din China anul viitor. Premiul publicului a fost acordat echipei Nordic Shine din Finlanda. Echipa formată din studenţii din România şi Republica Moldova a câştigat premiul Social Media Takeover Competition Award pentru cea mai votată postare de pe reţelele de social media.