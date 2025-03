Ilie Bolojan va participa, la Paris, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern privind securitatea în Ucraina

Preşedintele interimar Ilie Bolojan va participa, joi, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai 'Coalition of the willing' privind securitatea în Ucraina, care va avea loc la Paris, scrie Agerpres.

Potrivit agendei, şeful statului va lua parte la această reuniune începând cu ora 10:25 (ora României).

Săptămâna trecută, după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, preşedintele interimar Ilie Bolojan a fost întrebat care este principalul scop al Summitului de la Paris şi ce progrese s-ar putea înregistra.

'Cel puţin în perioada următoare, vor continua discuţiile legate de acest plan pe care Europa îl susţine pentru a-şi consolida apărarea, inclusiv pentru a susţine ca, după încetarea focului în Ucraina, la care sperăm să se ajungă cât mai repede, să existe nişte condiţii asiguratorii, pentru a avea o securitate care să fie asigurată pentru Ucraina. Şi, deci, România, chiar dacă, aşa cum am mai spus, nu vom trimite sub nicio formă trupe în Ucraina, va participa la aceste discuţii, atât cele tehnice, care ţin de zona militară, pentru că aceste aspecte care ţin de planificări, de strategii, şi care tranzitează, de exemplu, în România, au nevoie de datele respective, pentru ca Statul Major să fie informat cu ceea ce se are în vedere. Şi vom participa la aceste discuţii, aşa am convenit şi asta este poziţia noastră', a declarat Bolojan pe 20 martie.

Ilie Bolojan a participat pe 15 martie la reuniunea în format de videoconferinţă convocată de premierul britanic, Keir Starmer, unde a subliniat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina şi pentru eforturile de asigurare a unei păci durabile şi corecte.

''Coordonarea noastră strânsă în acest proces rămâne esenţială. Am subliniat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina şi pentru eforturile de asigurare a unei păci durabile şi corecte. O încetare necondiţionată a focului este un prim pas către acest obiectiv, iar Ucraina trebuie să fie de acord cu aceasta'', scria Ilie Bolojan, pe platforma X, după reuniune, potrivit Agerpres.