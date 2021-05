Alukonigstahl România, subsidiara locală a liderului european pe piaţa sistemelor din aluminiu, PVC şi oţel a înregistrat o cifră de afaceri de 21.5 milioane EUR în perioada ianuarie - decembrie 2020 şi ţinteşte în continuare consolidarea business-ului pe segmentele tradiţionale de birouri şi comercial, dar şi extinderea pe segmentul rezidenţial premium, în contextul în care pandemia a readus în atenţie nevoia de locuire la un standard calitativ mai bun pentru români, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Alukonigstahl este furnizor exclusiv în România pentru Schuco (lider mondial în sisteme din aluminiu şi PVC) şi Jansen (furnizor de profile din oţel), iar peste 85 % din cifra de afaceri realizată în 2020 a fost generată de vânzarea sistemelor de profile premium Schuco din aluminiu. In 2020, Alukonigstahl a livrat sisteme din aluminiu Schuco pentru peste 75.000 mp de perete cortină în cadrul proiectelor imobiliare noi, iar în 2021 are deja contractat un numar de peste 20.000 mp. Între proiectele pentru care Alukonigstahl a furnizat sau furnizează sisteme de tamplarie şi pereţi cortină se numără atât investiţii în proiecte de birouri cunoscute (U Center, Offices Jiului, Isho Timisoara, Millo Office, Dacia One, Sediul Continental din Timişoara, Skanska Equilibrum 2, AFI Tech Inox 2), cât şi proiecte rezidenţiale premium (Win Residences / PSC Group sau Nusco City, Neo Timpuri Noi, Neo Mamaia).

"Prin proiectele şi parteneriatele noastre, am fost deschizători de drum şi am dezvoltat până în prezent câteva mari "cartiere Schuco" în România. Alukonigstahl ţinteşte anul acesta o accelerare a business-ului, având în vedere numeroasele investiţii pe care le-am făcut în eficientizare şi adaptarea la noul context al pieţei. Vizăm să ne consolidăm portofoliile existente prin digitalizare şi prin eficientizarea lanţului logistic, dar şi să ne extindem pe pieţe noi, precum cea rezidenţială, care are un potenţial ridicat de creştere în România" declară Atilla Beer, Country Manager Alukonigstahl România şi Moldova.

Potrivit sursei citate, preţurile metalelor industriale tranzacţionate au înregistrat o creştere semnificativă în ultimele luni, la London Metal Exchange (Bursa de Metale de la Londra). De exemplu, preţul cuprului, considerat pe scară largă ca un indicator economic, este mai ridicat decât în ultimii 9 ani şi aproape s-a dublat în decurs de 12 luni. Comparativ cu primăvara anului 2020, preţul aluminiului a crescut cu cca 50%, iar preţul benzilor laminate din oţel a crescut cu peste 75%.

Alukonigstahl a derulat recent o serie de procese de digitalizare şi reorganizare a lanţului logistic şi a depozitului propriu din Jilava. În 2020, compania a lansat platforma digitală proprie AKS Connect, în care clienţii pot plasa comenzi şi pot urmări online, în timp real, stadiul livrarilor, iar în a doua jumătate a anului 2021 Alukonigstahl va continua procesul de digitalizare, prin implementarea unei noi platforme.

Integrarea tehnologiei şi soluţiilor hi-tech şi de eficienţă energetică în sistemele de ferestre şi uşi ale noilor proiecte imobiliare este o tendinţă majoră a ultimilor 3 ani. "Acum fereastra nu mai este doar o fereastră, cu rol de aerisire şi estetic. Prin partenerii noştri Schuco şi Jansen, care au investit substanţial în tehnologie în ultimii ani, acum putem adăuga un sistem de ventilaţie descentralizată, care aduce aer proaspăt în cameră, filtrat şi încălzit, fără să fie nevoie de deschiderea ferestrei, lucru care poate lăsa în interior, zgomot, praf sau alergeni," declară Atilla Beer.

Alte tendinţe majore ale pieţei sunt sistemele pentru ferestre, uşi de balcon şi uşi glisante folosite preponderent în cazul ansamblurilor rezidentiale (proiecte precum Cloud 9 Residence, Luxuria Residence, Sea One, Nordis Mamaia, Tomis City, Wings Residence) sau tâmplăria PVC Schuco care a câştigat teren în ultimul an (de exemplu, în cadrul proiectelor Buenavista International sau Win Herastrau), se menţionează în comunicat.

Noi soluţii de nişă au fost dezvoltate de asemenea, odată cu tendinţa de restaurare a clădirilor istorice - la mânăstirea Dragomirna şi biserica Domniţa Bălaşa, de exemplu, s-a înlocuit tâmplăria degradată cu ferestre moderne, izolate, din oţel Jansen.