Grupul TeraPlast raportează o creştere robustă a cifrei de afaceri în trimestrul 1, în linie cu evoluţiile recente. Marjele operaţionale, deşi în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, sunt într-o îmbunătăţire semnificativă faţă de ultimul trimestru încheiat (T4/2021), conform unui comunicat remis redacţiei. Acest lucru dovedeşte rezilienţa operaţiunilor grupului având în vedere schimbarea radicală a contextului economic în T1/2022 faţă de anul precedent. Evoluţia lunară arată o accelerare a marjelor operaţionale în martie faţă de ianuarie şi februarie cu o perspectivă bună pentru trimestrele viitoare.

Potrivit sursei citate, cifra de afaceri a crescut în primele trei luni ale anului cu 58%, la 170,5 milioane de lei, inclusiv ca urmare a demarării producţiei în noi unităţi în urma investiţiilor realizate. Rezultatele bune obţinute reconfirmă aşteptările Grupului cu privire la realizarea bugetului ambiţios aprobat pentru întreg anul 2022, ţinând cont de faptul că prognoza trimestrială a fost construită pe o altă sezonalitate decât în anii precedenţi, luând în calcul şi începerea producţiei în noua unitate de ţevi de apă şi gaz în trimestrul al doilea.

Profitul net a fost de 6,8 milioane de lei, în regresie faţă de trimestrul 1 al anului trecut, un rezultat bun în condiţii economice total schimbate faţă de anul 2021. Scăderea faţă de profitul record din T1/2021 a fost generată de o reducere relativă a marjei la segmentul Instalaţii şi de un rezultat negativ al diviziei de ambalaje flexibile. Cu toate acestea, scăderea a fost compensată parţial de creşterea accelerată a vânzărilor, aproape de recordul absolut trimestrial din T3/2021 (cu doar 4% mai puţin) şi îmbunătăţirea marjelor faţă de T4/2021. Divizia de ambalaje flexibile, care include şi ambalajele biodegradabile, reprezintă unul dintre segmentele noi în cadrul Grupului, care încă suportă costurile de operaţionalizare a liniilor de producţie şi de eficientizare a unor active provenite din fuziuni şi achiziţii.

EBITDA s-a situat la 15,6 milioane de lei, ceea ce reprezintă o marjă de 9,2%. Nivelul este în scădere cu 11% faţă de trimestrul I al anului precedent. Cu toate acestea, EBITDA a crescut cu 54% faţă de trimestrul 4 al anului trecut, iar rata EBITDA s-a îmbunătăţit faţă de aceeaşi perioadă cu 3 puncte procentuale. Evoluţia a fost marcată de doi factori majori. Pe de o parte, s-a manifestat un efect de bază, prin raportarea la un rezultat excepţional înregistrat în perioada similară a anului precedent în care Grupul era format doar din business-urile mature. Pe de altă parte, s-au resimţit accentuat constrângerile generate de volatilitatea preţurilor pe piaţa materiilor prime. TeraPlast a reuşit o îmbunătăţire a marjelor faţă de ultimul trimestru chiar dacă trendul de creştere a preţului la materii prime s-a menţinut şi în 2022. Deşi s-au făcut progrese semnificative, încă sunt vizibile întârzieri în privinţa transferului costurilor adiţionale pe lanţul valoric, generate de decalajul de adaptare la noile preţuri din piaţă a contractelor finanţate prin fonduri publice, unde mecanismele de reindexare a preţurilor s-au dovedit insuficiente, subliniază sursa citată.

TeraPlast s-a concentrat pe creşterea volumelor vândute, chiar dacă asta a presupus o reducere a marjei unitare, prin internalizarea unor costuri, cu impact asupra rezultatului consolidat.

"Creşterea accelerată a cifrei de afaceri a grupului cu 58% ne-a apropiat foarte mult de maximul istoric trimestrial al cifrei de afaceri din trimestrul III din 2021 (cu doar 4% sub acest nivel record) şi peste nivelul din trimestrul II din 2021, în ciuda sezonalităţii specifice la început de an. Comparaţia inevitabilă cu aceeaşi perioadă a anului trecut necesită unele clarificări de natură să ofere imaginea corectă. Grupul are o altă structură în prezent, cu noi linii de business aflate în curs de operaţionalizare. Rezultatul consolidat a avut de suferit inclusiv din cauza unor întârzieri la noile linii, dar din luna martie am observat o evoluţie mult îmbunătăţită a marjelor operaţionale. Această îmbunătăţire ne pune pe drumul corect de atingere a obiectivelor ambiţioase bugetate pentru 2022." a declarat Ioana Birta, directorul financiar al Grupului TeraPlast. Ea a mai adăugat: "În ultimii doi ani am învăţat să navigăm într-un mediu dificil, dominat de crize. Suntem mulţumiţi de performanţa businessurilor mature din grup şi avem încredere că investiţiile realizate în noile linii de activitate vor începe să recupereze în timp startul mai lent într-un context economic dificil. Am învăţat să atenuăm cât mai mult impactul asupra Grupului, să menţinem un control bun asupra capitalului de lucru şi asupra investiţiilor pentru a ne asigura dezvoltarea pe termen lung. Climatul de piaţă actual este mai dificil decât anul trecut, dar avem abordarea corectă, bazată pe investiţiile realizate pentru a ne îndeplini obiectivele ambiţioase în 2022".

Business-urilor mature, a căror amprentă în cadrul Grupului a fost extinsă, li s-au adăugat noi linii, aflate în plin proces de accelerare şi atingere a potenţialului. Diviziile Instalaţii şi Granule (inclusiv reciclate) au avut în primul trimestru marje EBITDA în procente de două cifre (11,4%, respectiv 15,2%).

Tot în trimestrul I, TeraPlast a pus în funcţiune noi facilităţi de producţie. Un nou produs a intrat în portofoliul Grupului sub brand-ul TeraDuct (tubulatură pentru infrastructură de telecomunicaţii şi fibră optică). De asemenea, o parte din utilajele pentru noua fabrică de polietilenă au fost instalate. Linia NeoTer (sisteme de încălzire şi răcire prin pardoseală) urmează să fie pusă în funcţiune în T2/2022. Pentru aceasta din urmă au existat unele întârzieri în privinţa disponibilităţii unora dintre materiile prime, rezolvate doar la finalul lunii aprilie.

Impactul noilor facilităţi de producţie, menţionate mai sus, asupra rezultatelor financiare urmează să fie evidenţiat în trimestrele următoare.

Linia de business Instalaţii şi Reciclare (TeraPlast şi TeraPlast Recycling)

• Cifră de afaceri în creştere cu 49% faţă de trimestrul I/2021 (113,7 milioane lei);

• A asigurat 66% din cifra de afaceri consolidată la nivel de Grup;

• EBITDA: 12 milioane lei;

• EBITDA în scădere cu 3% din cauza voltatilităţii ridicate pe piaţa materiilor prime, dar rata EBITDA în creştere cu 3,4 puncte procentuale faţă de ultimul trimestru din 2021.

Linia de business Granule (TeraPlast şi TeraPlast Recycling)

• Include Granulele rigide şi plastifiate din PVC, granulele HFFR (fără halogen, rezistente la foc), dar şi granulele reciclate;

• Cea mai bună performanţă la nivel de grup din perspectiva marjelor operaţionale, au avansat cu 55% comparativ cu T1/2021. Cifra de afaceri a avut acelaşi ritm de creştere, la 35 de milioane lei.

Linia de business Ferestre şi uşi (TeraGlass)

• Cifră de afaceri în creştere (12 milioane de lei, + 36%), dar impact negativ asupra rezultatului consolidat: EBITDA -0,11 milioane de lei;

• Rezultatul a fost afectat de un decalaj mare de implementare a creşterilor de preţ, care a generat o scădere pe termen scurt a marjei brute. Noile preţuri (renegociate în T1/2022) vor intra în vigoare în a doua parte a trimestrului 2, ceea ce va duce la o îmbunătăţire a rezultatelor din a doua parte a anului.

Linia de business Ambalaje flexibile (TeraBio Pack)

• Divizie nouă în cadrul Grupului;

• Cifră de afaceri de 9,6 milioane de lei;

• Pierderi operaţionale inerente începutului de activitate de 2,57 milioane de lei;

• TeraBio Pack a demarat producţia de ambalaje biodegradabile la finalul anului trecut, volumele sunt în creştere constantă, dar o majorare semnificativă a producţiei este aşteptată după finalizarea licitaţiilor de achiziţii ale marilor lanţuri de magazine;