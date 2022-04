Portofoliul total de credite nete acordate clienţilor de Banca Comercială Română (BCR) a crescut cu 13,9% an pe an la 31 martie 2022, conform unui comunicat remis redacţiei.

"În vremuri incerte, oamenii au nevoie de sprijin real, în timp real. Sunt mândru de modul în care colegii mei din BCR s-au mobilizat în această perioadă şi au arătat că împreună, prin implicare, ne dovedim umanitatea. O facem prin contribuţia pe care o avem la educaţia şi sănătatea financiară a românilor, chiar şi în momentele în care se simt constrânşi de incertitudini, prin facilitarea informaţiilor necesare alegerilor financiare inteligente. Vom continua să avem un rol activ împreună cu clienţii noştri, să-i ascultăm şi să îi susţinem, iar împreună să învăţăm să clădim rezilienţa.

Vorbim de Educaţie Financiară şi important e să înţelegem nevoile concrete, să fim alături de oameni, să le oferim instrumentele de acţiune pentru decizii responsabile. Rămânem dedicaţi misiunii noastre, de a accelera un nou mod de a ne dezvolta, prin care aducem valoare pe termen lung şi construim prosperitate pentru România.

Vorbim despre relevanţă, rezilienţă şi reciprocitate. Pentru că banking-ul este despre clienţii care cred în ei şi în investiţii pentru viitor, este despre oameni", a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Potrivit sursei citate, s-au luat măsuri în contextul războiului din Ucraina

• Peste 10.000 de cetăţeni ucraineni au beneficiat până acum de schimbul valutar cash UAH-RON (hrivne - lei), la cursul BNR, oferit de bancă. Acesta este valabil în limita a 1.000 de lei de persoană/paşaport ucrainean doar pentru persoanele cu paşapoarte ucrainene, ca ajutor umanitar.

• Dezvoltarea biroului mobil BCR de la punctul de frontieră Isaccea şi suport oferit asistenţei umanitare a refugiaţilor din Ucraina cu ajutorul caravanei #StandwithUkraine. Caravana, susţinută cu voluntari BCR şi parteneri logistici, a oferit refugiaţilor o parte dintre cele mai importante servicii de primă necesitate. Peste 100 de voluntari BCR au participat prin rotaţie la activităţile de la Isaccea.

• Zero costuri pentru cetăţenii ucraineni - 0 lei costuri BCR la tranzacţiile efectuate la POS şi ATM cu cardurile emise în Ucraina, 0 lei comision de deschidere şi administrare cont curent, 0 lei comisioane pentru plăţi inter şi intra bancare. Peste 1.500 de conturi au fost deschise pentru cetăţenii ucrainieni.

• Start-up-ul românesc de tehnologie Jobful şi acceleratorul de inovaţie InnovX-BCR au dezvoltat în timp record platforma de recrutare Jobs for Ukraine - www.jobs4ukr.com, dedicată cetăţenilor ucrainieni refugiaţi pe teritoriul României, care sunt în căutarea unui loc de muncă. Peste 3.000 de candidaţi şi-au creat cont şi 1.500 de angajatori au oferit aproximativ 2.000 de locuri de muncă cetăţenilor ucrainieni.

• Implementarea mai multor măsuri de asistenţă, atât la nivel operaţional, cât şi prin donaţii şi sprijin pentru ONG-urile care au demarat acţiuni umanitare pentru refugiaţi: Salvaţi Copiii, Crucea Roşie Română şi Asociaţia Tinerilor Ucraineni din România.

• Secţiune specială de donaţii online în George pentru sprijinul copiilor şi tinerilor din Ucraina.

Grijă pentru oameni

• 22 de familii afectate de incendiul blocului din Constanţa din decembrie 2021, clienţi ai băncii, au fost sprijinite de BCR, în colaborare cu CSALB, prin acoperirea ratelor la credit timp de trei luni.

Digitalizare accelerată şi transformarea interacţiunilor cu clienţii

• 71% din creditele noi de nevoi personale în T1 2022 au fost acordate pe flux 100% digital

• Lansate în ecosistemul George în 2020 ca produse unice pe piaţa bancară, 71% din totalul cardurilor de credit şi 78% din totalul produselor de tipul descoperit de cont sunt acordate acum prin George.

• Vânzări digitale record prin George: 97% din conturile de economii şi peste 50% din depozite sunt deschise prin George, iar peste 55% din sumele de credit rambursate anticipat (total sau parţial) sunt operate prin intermediul aplicaţiei.

• Peste 120.000 de companii înrolate în George pentru afaceri, la 6 luni de la lansare, platformă ce include un pachet complet: Digital Onboarding, Digital Overdraft şi autentificare unică pentru operaţiuni de business şi personale

• Peste 53 milioane de tranzacţii cu plăţi digitale în transportul public s-au înregistrat, în ultimii trei ani, dintre care aproximativ 8 milioane numai în T1 2022, în creştere cu 60% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. BCR a implementat soluţia de plată contactless în 16 oraşe din România.

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice şi microîntreprinderi de 2,4 miliarde de lei în T1 2022, în creştere cu 23% an pe an, pe fondul unor vânzări de credite ipotecare mai mari cu 39% şi de credite de nevoi personale mai ridicate cu 35% an pe an. Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 17,5% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum (inclusiv carduri de credit şi descoperit de cont) a crescut cu 11,1% an pe an la data de 31 martie 2022.

Acordarea creditelor ipotecare Casa Mea a crescut numeric cu 60% în T1 2022 faţă de T1 2021, cu o creştere în volum de 97% în T1 2022 faţă de T1 2021, subliniază sursa citată.

În activitatea de creditare corporate, BCR (doar banca) a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 2.8 miliarde de lei în T1 2022, în creştere cu 166% an pe an, dintre care un sfert sunt destinate investiţiilor. A fost înregistrat un avans record de 20.9% an pe an al stocului de finanţări corporate, datorită creşterilor semnificative pe segmentele companii mari, IMM şi sector public. În ultimii doi ani, în cadrul programului IMM Invest, au fost aprobate peste 4.500 de credite în valoare totală de peste 3 miliarde de lei.

Portofoliul total de finanţări acordate clienţilor BCR Leasing a crescut cu 15% in T1 2022, comparativ cu T1 2021, până la 2,9 miliarde de lei.

Şcoala de Bani a organizat în prima parte a anului 2022 sesiuni online şi offline de educaţie financiară pentru aproape 30.000 de adulţi şi copii. Platforma de educaţie antreprenorială BCR Şcoala de Business a atins nivelul de 18.000 de utilizatori (antreprenori, manageri, liberi profesionişti, profesori şi studenţi) care au cont pe platformă.. Platforma cuprinde în prezent 8 cursuri, ce au în total 73 de module, peste 100 de materiale video şi 95 de teste, şi a lansat un curs pentru antreprenorii aflaţi la început de drum: 10 sfaturi pentru startup-uri de succes, realizat împreună cu Iancu Guda. INNOVX-BCR, programul dedicat afacerilor din tehnologie, a ajuns la 120 start-up-uri accelerate, odată cu companiile care au devenit alumni în prima grupă Startups din 2022.

BCR a înregistrat un profit net de 477,5 milioane de lei (96,5 milioane de euro) în T1 2022, în creştere cu 12,5% faţă de 424,6 milioane de lei (87,0 milioane de euro) în T1 2021, datorită unei performanţe operative îmbunătăţite susţinute de continuarea creşterii puternice a creditării, subliniază sursa citată.

Rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 20,8% până la 588,5 milioane de lei (119,0 milioane de euro) în T1 2022, de la 487,1 milioane de lei (99,8 milioane de euro) în T1 2021, pe fondul unor venituri operaţionale mai mari, parţial compensate de cheltuieli operaţionale mai ridicate.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 11,0% până la 659,2 milioane de lei (133,3 milioane de euro) în T1 2022, de la 593,8 milioane de lei (121,7 milioane de euro) în T1 2021, determinat de un volum mai mare de business atât pe segmentul de clienţi retail, cât şi pe cel de corporate, împreună cu dobânzi mai mari pe piaţa monetară.

Venitul net din comisioane a crescut cu 23,9% până la 226,2 milioane de lei (45,7 milioane de euro) în T1 2022, de la 182,6 milioane de lei (37,4 milioane de euro) în T1 2021, determinat de un venit din comisioane mai mare pe toate categoriile de comisioane.

Rezultatul net din tranzacţionare a crescut cu 86,5% până la 149,0 milioane de lei (30,1 milioane de euro) în T1 2022, de la 79,9 milioane de lei (16,4 milioane de euro) în T1 2021, datorită unei activităţi de tranzacţionare mai crescute şi, de asemenea, amplificat de un număr mai mare de tranzacţii de schimb valutar determinate de contextul geopolitic actual.

Venitul operaţional a crescut cu 20,1% până la 1.060,3 milioane de lei (214,4 milioane de euro) în T1 2022, de la 882,9 milioane de lei (180,9 milioane de euro) în T1 2021, determinat de toate componentele principale de venituri.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 471,8 milioane de lei (95,4 milioane de euro) în T1 2022, în creştere cu 19,2% în comparaţie cu 395,8 milioane de lei (81,1 milioane de euro) în T1 2021, determinat în principal de contribuţia anuală mai mare la fondul de garantare a depozitelor în 2022, de costurile legate de IT, utilităţi, cât şi de costurile sezoniere de marketing mai mari.

Astfel, raportul cost-venituri a rămas stabil la 44,5% în T1 2022, faţă de 44,8% în T1 2021.

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o alocare de provizion de 47,3 milioane lei (9,6 milioane euro) în T1 2022, comparativ cu o eliberare de provizion de 34,7 milioane de lei (7,1 milioane de euro) în T1 2021. Acest rezultat a constat în principal din provizioane colective înregistrate pentru portofoliul de credite performante, în timp ce eliberările de provizioane determinate de recuperări pe ambele segmente, retail şi corporate, au compensat în totalitate alocările pentru noi credite neperformante.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 3,7% în martie 2022, în scădere faţă de 3,9% în decembrie 2021. Această evoluţie reflectă o acumulare scăzută de noi credite neperformante, un trend pozitiv al recuperărilor şi al creditelor redevenite performante pe ambele segmente retail şi corporate, precum şi creşterea soldului de credite acordate clienţilor. În acelaşi timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 143,0% în martie 2022.

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerinţele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 19,8% în februarie 2022, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 19,93% (Grup BCR) în decembrie 2021 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele şi avansurile nete acordate clienţilor au crescut cu 4,8% până la 50.168,0 milioane de lei (10.142,5 milioane de euro) la data de 31 martie 2022 de la 47.868,5 milioane de lei (9.672,4 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2021, susţinute de creşteri atât în creditarea retail (+2.2% faţă de decembrie 2021, până la 27.548,2 milioane lei), cât şi în cea corporate (+7,5% faţă de decembrie 2021, până la 22.307,6 milioane lei).

Depozitele de la clienţi au scăzut uşor cu 2,4% până la 70.714,5 milioane de lei (14.296,4 milioane de euro) la data de 31 martie 2022 de la 72.458,4 milioane de lei (14.641,0 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2021, determinat de uşoare reduceri atât pe depozitele retail (-2,5% faţă de 31 decembrie 2021, până la 45.019,8 milioane lei), pe fondul unor retrageri de numerar determinate de contextul geopolitic actual, cât şi pe depozitele corporate (-1,2% faţă de 31 decembrie 2021, până la 23.720,5 milioane lei), se mai arată în comunicat.