"Industria berii nu şi-a revenit, dar estimez o uşoară creştere pentru 2024"

Reporter: Suntem la jumătatea sezonului berii, cum a evoluat până acum şi cum stă piaţa versus anul trecut?

Mihai Voicu: La nivel de piaţă, venim după doi ani consecutivi de scădere, în 2023 am avut un volum de 15 milioane de hectolitri, cu 5% mai puţin decât anul anterior. Cauzele au fost multiple, de la hiperinflaţie, până la costurile ridicate, coroborate cu puterea de cumpărare scăzută. Industria încă nu şi-a revenit, dar totuşi estimez că anul acesta vom înregistra o uşoară creştere, nu suficient de mare pentru a compensa cele 24 de luni de scădere pe care le-am avut.

Pentru Bergenbier S.A., sezonul a început pe un trend pozitiv şi, până acum, putem spune că suntem în linie cu obiectivele comerciale pe care ni le-am propus. Unul dintre atuurile noastre este, de altfel, portofoliul de produse pe care l-am diversificat şi optimizat pe nevoile actuale din piaţă. Am beneficiat de temperaturi prielnice consumului de bere, în special în trimestrul al doilea şi am avut un plus versus anul anterior din multiplele competiţii sportive din această vară. De asemenea, din datele pe care le avem, oamenii caută branduri curajoase, care vin cu experienţe de consum diferite, indiferent că vorbim despre segmentul Core sau Premium, de consumul on-trade sau off-trade.

Aşadar, pot spune că ne uităm cu uşor optimism la 2024 în comparaţie cu anul trecut, dar trebuie să vedem şi cum va evolua a doua jumătate de an.

Reporter: Aţi menţionat experienţele de consum pe care le caută oamenii atunci când consumă bere, ce oferă portofoliul Bergenbier S.A. în această direcţie consumatorilor?

Mihai Voicu: Vorbeam anterior de competiţiile sportive din vara aceasta, iar una dintre cele mai importante a fost Euro 2024. Bergenbier este berea suporterilor, prin parteneriatul pe care îl avem cu Echipa Naţională de Fotbal, iar acţiunile brandului au fost construite ţinând cont de contextul actual: calificarea României la Euro, prezenţa echipei în optimi şi susţinerea pentru această generaţie nouă de fotbalişti. În acest sens, avem o promoţie naţională pentru consumatori, cu premiile şi ambalajele Bergenbier în această direcţie, am fost parteneri ai fan zone-ului dedicat campionatului european, am construit activări şi teatralizări in-store dedicate fotbalului. Apoi, în zona premium avem promisiunea Beck's - muzica nu se opreşte niciodată - şi suntem prezenţi la cele mai importante festivaluri ale verii. Cu Stella Artois, Staropramen, Corona venim să completăm experienţele premium şi superpremium de la petreceri şi evenimente exclusive. Apoi, pentru cei care nu consumă alcool, gama noastră de produse non-alcoolice se extinde an de an, am ajuns la nouă sortimente fără alcool pentru branduri ca Fresh 0.0, Bergenbier, Staropramen, Stella Artois.

Iar pentru consumatorii care pur şi simplu vor să îşi tragă sufletul după o zi plină, la o terasă sau acasă, noutatea pe care noi o avem anul acesta este Caraiman.

Reporter: Nu putem să nu discutăm puţin şi despre noutatea anului din categoria de bere: Caraiman. Au trecut deja câteva luni de când este pe piaţă, cum a performant brandul până acum şi care sunt planurile pentru finalul de an?

Mihai Voicu: Caraiman este o marcă foarte bine primită în piaţă, atât de clienţi, cât şi de consumatori. De la început am primit un feedback pozitiv şi acest lucru ne-a dat încrederea că suntem pe drumul cel bun. Am avut o lansare de succes, comunicarea 360 funcţionează bine şi în acest moment putem spune că suntem în linie cu obiectivele pe care ni le-am propus pentru Caraiman. Desigur, au trecut câteva luni de la lansare, brandul este la început de drum, este primul an pe piaţă, aşa că ne concentrăm ca gustul echilibrat, numai bun de tras sufletul să fie încercat de cât mai mulţi consumatori. Cifrele arată bine deocamdată, la fel şi volumele şi avem surprize pe care le vom dezvălui curând.

Reporter: Cum arată piaţa berii din România versus cea din ţările din vest, care sunt particularităţile consumatorilor de la noi?

Mihai Voicu: Mare parte din consumul de bere din România se face acasă şi, de exemplu, canalul HoReCa este mult mai mic decât în ţările din vestul Europei. În România, consumatorii caută să încerce branduri noi, dar în continuare diferenţiatorul principal rămâne preţul sau promoţia. Vedem că tendinţa de premiumizare s-a mai temperat în ultimii doi ani, promoţia de preţ fiind deseori cea care dictează dacă un produs ajunge sau nu în coşul de cumpărături. Acest trend de a primi o calitate bună la un preţ accesibil este probabil unul care va rămâne mult timp, iar aceste cerinţe din piaţă ne provoacă să avem un echilibru sustenabil între nevoile consumatorilor şi cele ale clienţilor, fără a face compromis de la calitate.

Reporter: Care sunt planurile Bergenbier S.A. pentru a doua jumătate de an?

Mihai Voicu: Ne vom concentra pe execuţia planurilor comerciale, pe investiţiile în fabrica din Ploieşti, în echipele noastre şi, mai ales, în promovarea portofoliului. Avem toate ingredientele succesului: o echipă fantastică în spate, mai motivată ca oricând, consumatori şi parteneri de excepţie. Vom continua consolidarea din piaţă şi ne vom axa pe o expansiune sustenabilă. La final de 2024, sunt convins că vom deschide o bere rece, cu sau fără alcool, şi ne vom bucura de tot ce-am realizat ca echipă! Prietenii ştiu de ce!

Reporter: Vă mulţumesc!