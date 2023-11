IRI Travel lansează târgul online de turism: Campanie Early Booking la preţuri reduse şi oferte Black Friday

IRI Travel anunţă organizarea Târgului Online de Turism, care se suprapune cu campania de reduceri Black Friday, oferind astfel o oportunitate unică pentru călători să beneficieze de oferte speciale cu perioade de valabilitate prelungite, se arată într-un comunicat al IRI Travel, remis redacţiei. În intervalul 9 noiembrie - 12 noiembrie, turiştii pot profita de reduceri considerabile, iar multe dintre aceste oferte se prelungesc până la data de 19 noiembrie şi unele chiar până la 30 noiembrie, informează sursa menţionată.

Potrivit sursei citate, "Ofertele noastre speciale pentru târgul online de turism dar şi de Black Friday includ reduceri de Early Booking/Înscrieri Timpurii, care pot ajunge până la 40% faţă de tarifele standard. Această combinaţie de oferte exclusive este menită să transforme orice călătorie într-o experienţă de neuitat. Ţinând cont că avem o rată a inflaţiei încă destul de mare, la nivel global, şi scumpiri de la an la an, am observat tendinţa firească a turiştilor de a-şi securiza destinaţia preferată de vacanţă din timp. Ofertele Early Booking acoperă eventualele majorări de tarife care pot interveni între timp, dar oferă, în acelaşi timp, şi o reducere substanţială de preţ. Cu cât rezervi mai devreme, cu atât beneficiezi de un tarif mai accesibil. Constat că turismul are din nou predictibilitate şi din ce în ce mai mulţi români prefer să rezerve din timp", declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Conform comunicatului, Cele mai solicitate destinaţii în această perioadă şi reducerile valabile pe perioada Târgului Online de Turism IRI Travel sunt:

"Bulgaria: Reduceri de până la 40%

Cele mai solicitate staţiuni: Munte - Bansko şi Borovets, Litoral 2024 - Albena, Nisipurile de Aur şi Sunny Beach.

România: Reduceri de până la 38%

Cele mai solicitate staţiuni: Munte şi balneo - Călimăneşti, Băile Felix, Băile Herculane, Sinaia, Poiana Braşov, Litoral 2024 - Eforie Nord, Mamaia, Olimp, Jupiter.

Grecia: Reduceri de până la 40%

Cele mai solicitate zone: Thassos, Halikidiki, Corfu, Riviera Olimpului.

Turcia: Reduceri de până la 40%

Cele mai solicitate staţiuni: Kuşadasi, Bodrum şi zona Antalya."