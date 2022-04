JACEK OLCZAK, CEO PHILIP MORRIS INTERNATIONAL:"Reducem semnificativ operaţiunile noastre în Rusia şi pregătim ieşirea ordonată de pe piaţă"

Philip Morris International pregăteşte în prezent un "exit ordonat" din Rusia, ca urmare a războiului din Ucraina, a afirmat, astăzi, Jacek Olczak, directorul general al companiei, în cadrul Delphi Economic Forum VII organizat în Delphi, Grecia. Potrivit acestuia, închiderea bruscă a operaţiunile din Rusia ar crea riscuri pentru siguranţa angajaţilor săi. Acesta a mai afirmat că, în prezent, conceptul de globalizare se confruntă cu provocări semnificative, iar perspectiva asupra stabilităţii geopolitice în lume s-a schimbat dramatic.

Olczak a declarat: "Ca multe alte companii, suntem în centrul acestei situaţii teribile. Mulţi oameni şi multe voci spun că soluţia este zero sau unu sau în alb şi negru. Singurul lucru clar în toată această situaţie este că războiul acesta nu ar trebui să aibă loc. Nu contează dacă este vorba despre Rusia, Ucraina sau orice alt loc din lume. Cred că trăim într-o perioadă în care orice dispute ar exista nu ar trebui să se ajungă la nivelul în care oamenii îşi pierd vieţile, familiile suferă şi se pierd speranţele pentru o viaţă mai bună. Aceasta este singura chestiune în alb şi negru. Acum, noi am investit destul de mulţi bani (în Rusia), aproape de la începutul perestroika (politica de deschidere economică a URSS din perioada lui Gorbaciov - n.r.), la fel şi în Ucraina. Avem o fabrică în Harkov, cu toţii care urmăresc evoluţia situaţiei ştiu că este fix în partea de est a Ucrainei unde sunt multe bombardamente şi aşa mai departe. Fabrica este evident închisă. Noi ne concentrăm în această situaţie de criză... Dar să fie clar că nu cred că a fost vreo companie care s-a pregătit pentru acest război, dacă te gândeşti la clasicele scenarii de riscuri de business. Acum trei ani ne-am dovedit că nu am tratat cu seriozitate virusul până nu a venit şi la fel nimeni nu a fost pregătit pentru război. Dar ne concentrăm pe oameni, avem 1.300 de angajaţi în Ucraina, ajutăm peste 1.000 de familii cu trecerea graniţelor. A fost un efort să-i ajutăm să traverseze toată Ucraina, din est, spre Moldova, Polonia şi alte ţări şi să-i ajutăm măcar la început, am discutat despre plata în continuare a salariilor şi aşa mai departe, relocare, am oferit sprijin celor mici. Deci asta facem pentru angajaţi. În Rusia... Să fie clar: lumea de mâine nu poate arăta la fel ca cea de ieri. S-au întâmplat prea multe lucruri rele, iar lumea nu se poate trezi mâine şi toate aceste lucruri rele să fi dispărut. Cred că aceste lucruri vor avea consecinţe foarte serioase. Am anunţat că am început să reducem semnificativ operaţiunile noastre în Rusia şi pregătim ieşirea ordonată de pe piaţă. Dar foarte puţini înţeleg ce se întâmplă de partea rusă: Rusia a schimbat câteva legi care ne pune toţi angajaţii, adică 3.500 de oameni, sub o posibilă acuzaţie criminală dacă ceva se întâmplă cu operaţiunile noastre manufacturiere din Rusia. Deci dacă ei văd că oprim într-un mod abrupt operaţiunile manufacturiere... Vă puteţi imagina care sunt riscurile pentru acele persoane".

Directorul PMI a mai spus că "în ultimii trei ani am avut numai lebede negre".

"Ca orice CEO care intră într-un asemenea rol, m-am gândit că sunt pregătit şi aşa mai departe, dar cred că sunt câteva lucruri pe care îmi doresc să le fi ştiut înainte. Dar când mă verific cu colegii mei mai în vârstă din alte industrii, la rândul lor directori generali, văd că nici ei nu au fost pregătiţi pentru ce se întâmplă astăzi aşa că suntem cu toţii egali. Dar sigur, lumea se schimbă, tot conceptul de globalizare este provocat în mod serios şi semnificativ, perspectiva asupra stabilităţii geopolitice în lume s-a schimbat, iar unele lucruri care sunt luate pe de-a-gata nu cred că ar trebui să mai fie. Una din lecţiile importante pe care le-am învăţat în anul ce urmează să se împlinească de la preluarea funcţiei de CEO al Philip Morris International este că atunci când oamenii îmi spun să nu-mi fac griji în legătură cu ceva pentru că nu se poate întâmpla... Este un semnal de alarmă. Am auzit de atâtea ori că ceva nu se poate întâmpla şi cumva se întâmplă exact acel ceva. În ultimii trei ani am avut numai lebede negre", a spus Jacek Olczak.

Potrivit acestuia, Europa de Est îmbrăţişează mult mai bine conceptul de "harm reduction" decât Europa de Vest. În cazul produselor PMI, "harm reduction" înseamnă renunţarea la fumat şi trecerea la alternative care nu provoacă probleme de sănătate la fel de grave ca fumatul clasic.

"În puţine ţări din lume există o simbioză perfectă între toţi stakeholderii care au un cuvânt de spus în rezolvarea problemei fumatului. Evident, există industrii, tehnologii şi ştiinţă şi comunitatea ştiinţifică, pe de o parte, iar pe de altă parte ai nevoie de reglementatori, guvern, de liderii de opinie şi de ONG-uri care toţi trebuie să-şi dea seama că nu mai este o luptă între noi şi ei, o luptă cu industria tutunului, cu Big Tobacco, ci că obiectivul major este să-i ajutăm pe fumători", conchis Olczak.