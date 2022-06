Kids in Business a lansat primul hub de educaţie antreprenorială pentru copii din ţara noastră

Organizaţia Kids in Bussiness a lansat primul hub de educaţie antreprenorială din ţara noastră adresat copiilor cu vârste cuprinse între 8 şi 14 ani, conform unui comunicat remis redacţiei. Conceput ca un centru educaţional de excelenţă, hubul Kids in Business este un spaţiu fizic şi virtual în care elevii îşi pot dezvolta abilităţile antreprenoriale prin cursuri interactive, susţinute de mentori din antreprenoriatul autohton.

Potrivit sursei citate, situat în sectorul 2 al capitalei (Str. Erou Ion Călin nr. 33), cu o suprafaţă de aproximativ 80 mp, hubul Kids in Business este amenajat sub forma unui spaţiu flexibil şi distractiv pentru activităţi non - formale, în care urbanul se îmbină cu natura. Astfel, configuraţia clasică de sală de clasă este înlocuită cu cea a unei săli de teatru, care oferă copiilor un sentiment de libertate şi le permite să se manifeste neîngrădiţi. Punctul principal de atracţie este creat de copacul amplasat în mijlocul hubului, care îi conectează pe cei mici la energia naturii.

Hubul educaţional este dotat cu cele mai noi tool-uri digitale (ecran interactiv, roboţi, VR etc.), menite să transforme procesul de învăţare într-o experienţă cât mai atractivă şi eficientă pentru copii. Spre exemplu, aceştia pot învăţa noţiuni despre bani şi afaceri în timp ce sunt transpuşi virtual în lumea fascinantă a Wall Street-ului.

Totodată, din dorinţa de a facilita accesul cât mai multor copii la educaţia antreprenorială, pe lângă hubul fizic a fost dezvoltat hubul virtual Kids in Business. Acesta oferă un mediu de învăţare virtual, în care elevii pot colabora în mod direct cu mentorii şi colegii de curs, ceea ce le îmbogăţeşte experienţa de învăţare şi schimbul de cunoştinţe, subliniază sursa citată.

"Hubul educaţional Kids in Business este un centru de cunoaştere şi inovare, înfiinţat ca răspuns la nevoia în creştere de a dezvolta cultura antreprenorială în rândul copiilor şi tinerilor. Este un spaţiu în care abordarea educaţională este centrată pe copii, iar învăţarea are loc prin joacă şi activităţi practice, care sunt incitante şi plăcute pentru aceştia. Ne dorim să construim aici o comunitate de mici antreprenori, cu spirit de iniţiativă, dornici să îşi descopere şi să îşi valorifice talentele şi pasiunile. Totodată, prin proiectele de educaţie antreprenorială Kids in Business urmărim să contribuim la realizarea obiectivelor strategice de dezvoltare economică şi socială, precum crearea unei forţe de muncă pregătite, creşterea competitivităţii economice şi tranziţia către o economie bazată pe cunoaştere", afirmă Nicoleta Munteanu, fondatoarea Kids in Business.

Programul de educaţie antreprenorială cuprinde în total 15 module, a câte două cursuri fiecare. La cursurile fizice poate participa şi însoţitorul copilului, astfel având ocazia să vadă cum decurge o sesiune sau să înveţe chiar el noţiuni de antreprenoriat. Preţurile variază de la 100 de lei pentru un curs online la 145 de lei pentru un curs fizic. Primul modul va începe pe 20 iunie cu prima lecţie, cea de-a doua desfăşurându-se pe 2 iulie. Mai multe informaţii şi înscrieri pot fi accesate aici: https://kib.ro/produs/despre-antreprenori-si-antreprenoriat/?date=2022-06-20.

Profesorii Kids in Business sunt antreprenori reali, modele de succes şi surse de inspiraţie pentru copii, care îi vor învăţa într-o manieră interactivă despre concepte de afaceri precum: bani, buget, cum se înfiinţează o mini-companie virtuală, care sunt tipurile de afaceri, ce este şi cum se realizează un plan de afaceri, comunicarea în afaceri, marketing, leadership şi echipă, dar şi importanţa echilibrului, filantropiei şi a networking-ului.

Participanţii la cursuri devin membri activi ai comunităţii KIB, având astfel posibilitatea de a participa la diverse evenimente şi târguri dedicate copiilor antreprenori şi de a crea legături cu ceilalţi copii din comunitate şi cu mentori din antreprenoriatul autohton, se menţionează în comunicat.