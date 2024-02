KIWI Finance marchează 20 de ani de activitate şi fondarea industriei de brokeraj de credite în România. Brokerajul de credite a apărut aproape în acelaşi timp cu retailul bancar cu adresabilitate medie şi mare odată cu fondarea KIWI Finance. De atunci, industria a suferit o resetare completă în criza financiară din 2009, cu o revenire relativ lentă în următorii ani şi cu o accelerare mai pronunţată după 2016, atât prin apariţia unor companii noi în piaţă, cât şi prin creşterea organică a celor existente, conform unui comunicat de presă al companiei.

Potrivit sursei citate, în cei 20 de ani s-a schimbat ponderea tipului de credite solicitat prin brokeri, de la preponderent credite de nevoi personale la credite ipotecare. Din analizele compilate în Asociaţia Română a Brokerilor de Credite, pe segmentul creditelor ipotecare standard, brokerii de credite reprezintă aproximativ 36% din totalul industriei bancare. Acest lucru arată atât o maturizare a pieţei, cât şi o validare a acestui serviciu sinergetic ofertelor bancare.

"2023 a fost un an foarte important pentru noi pentru că e anul în care KIWI Finance a marcat oferirea serviciilor noastre către a doua generaţie de clienţi. Copiii primilor noştri clienţi sunt acum maturi şi au apelat la noi pentru planurile financiare pe care le au. Pot să spun că acesta este un vis împlinit şi o viziune validată cu care am fondat această companie, ca brokerul KIWI să fie pentru clienţi prietenul şi ajutorul financiar pe care îl recomandă mai departe copiilor", a declarat Anca Bidian, CEO KIWI Finance.

KIWI Finance a încheiat 2023 cu un volum de credite intermediare de peste 1,7 miliarde lei (350 milioane euro), din care peste 90% sunt credite ipotecare sau de construcţii.

În ultimii patru ani, KIWI Finance şi-a dublat cifra de afaceri ajungând în 2023 la 40 de milioane lei. Faţă de anul anterior, rezultatele au avut o uşoară scădere de 9% datorată în special evoluţiei pieţei de creditare în 2023. În prima parte a anului 2023, creditele ipotecare au stagnat relativ brusc din cauza dobânzilor şi a apetitului de achiziţie, în timp ce în a doua parte consolidarea trendului descrescător de dobânzi, reducerea ofertelor de imobile noi, cât şi modificarea TVA la achiziţii au inversat puternic comportamentul clienţilor, cererea a crescut şi creditele ipotecare au recuperat stagnarea din primul semestru.

"2023 a fost un an cu o dinamică atipică în special pe segmentul creditelor ipotecare. Prima parte a anului a debutat cu dobânzi de aproape 3 ori mai mari decât cu un an înainte, ceea ce a condus la o efervescenţă a ofertelor de refinanţare şi o scădere a creditelor ipotecare de achiziţii de aproximativ 50%. După jumătatea anului, s-a accentuat trendul descrescător al dobânzilor fixe, în special, cererea a crescut constant, tranzacţiile au înregistrat creşteri mai mari de 10% de la o lună la alta şi per total creditele ipotecare de achiziţii au recuperat mai mult de un sfert din scăderea primei jumătăţi", a declarat Anca Bidian - CEO KIWI Finance.

Din totalul creditelor ipotecare intermediate anul trecut de KIWI Finance, 42% au fost imobile noi finalizate după 2021, 24% imobile construite în perioada 2010-2020, 10% imobile construite înainte de 1977 şi 24% imobile construite între 1977 şi 1990.

În funcţie de tipul imobilului, 72% au fost apartamente de două sau trei camere, 16% imobile cu patru camere, 5% garsoniere şi 7% imobile cu peste cinci camere.

Cu toate că avansul minim solicitat de bănci se situează între 15% şi 25%, avansul mediu în 2023 în portofoliul KIWI Finance a fost de 33% la achiziţia unui apartament şi 40% pentru case, cu cele mai mari avansuri înregistrate în Cluj, urmate de cele din Bucureşti.

2023 a fost al doilea an în care KIWI a compilat şi comunicat Indexul K Imobiliar, care este singurul indicator de preţuri imobiliare calculat pe baza tranzacţiilor şi nu a anunţurilor. Conform datelor agregate, la nivel naţional preţurile de tranzacţionare au crescut cu 5.15%, cu o creştere de peste 5% la apartamente şi mai mică de 1% la case. Pe oraşe, cea mai mare creştere de 14% am înregistrat-o în Cluj, urmată de Sibiu (+11%) şi Bucureşti (+9%).

În 2023 KIWI Finance a continuat dezvoltarea platformei proprii de brokeraj, singura platformă care precalifică clienţii în funcţie de toate datele şi care a condus la o automatizare în proporţie de aproape 70% a proceselor, de la introducere şi actualizări de date, generarea precompletată a formularelor şi tipizatelor, generarea automată a dosarelor, managementul portofoliului, managementul documentelor, reconcilieri şi automatizarea facturării. În continuarea acestui proces început în 2021 avem deja început un proiect de automatizare prin implementarea unui asistent virtual cu capabilităţi de inteligenţă artificială conversaţională şi generativă, dezvoltat prin intermediul platformei DRUID AI care facilitează accesul brokerilor la toate informaţiile necesare în mod rapid. Un alt proiect important început cu succes în 2023 a fost parteneriatul strategic cu liderul pieţei de real estate REMAX, în proiectul "Casa şi banii în acelaşi loc". Prin acest proiect, o agenţie REMAX are şi o franciză KIWI proprie prin care asigură o coerenţă şi o calitate a serviciilor foarte apreciată de clienţi. De asemenea, KIWI şi-a continuat şi anul trecut misiunea de formator şi comunicator al pieţei prin modulele şi workshopurile de educaţie financiară oferite marilor angajatori.

Dezvoltarea KIWI Finance va continua şi în 2024 pe două direcţii majore: automatizarea platformei de brokeraj ca instrument util şi necesar oricărui broker de credite şi extinderea şi consolidarea prezenţei la nivel naţional. Avem în prezent 50 de parteneri noi în curs de autorizare şi vom continua procesul de extindere cu accent pe oraşele în dezvoltare.

"Suntem deja de două trimestre pe un trend descrescător al dobânzilor, ofertele bancare acoperă aproape complet nevoile şi specificul pieţei din acest moment, iar cererea solvabilă continuă să crească. În acelaşi timp, accesibilitatea locuinţelor este în continuare cea mai bună din Europa, drept urmare şi dorinţa de achiziţie se păstrează la un nivel foarte înalt. Ne confruntăm, însă, cu contracţia ofertelor, numărul de unităţi noi finalizate este în scădere şi criteriile clienţilor sunt mult mai selective. În opinia mea, în următorii 2-3 ani vom vedea o creştere a tranzacţiilor pe piaţa secundară a imobilelor, preponderent cele mai vechi de 1990. Cred că va fi un an cu multe schimbări şi oportunităţi, dominat de 4-5 rânduri de alegeri şi provocări economice, cu o premieră de trei fuziuni de bănci într-un an şi cu accelerarea creşterii gradului de intermediere financiară. Ca lider de piaţă şi formator al acestei industrii, suntem pregătiţi să începem următoarea etapă în brokerajul de credite cu noi instrumente, parteneriate şi integrări de procese şi servicii", a conchis Anca Bidian - CEO KIWI Finance.