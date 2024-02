Lenovo România lansează o nouă ediţie a programului de internship RISE UP

Lenovo România dă startul celei de-a 12-a ediţii a programului de internship RISE UP (Romania Internship Smarter Experience) în cadrul platformei Stagii pe Bune şi anunţă cele 12 poziţii disponibile în acest an, partea de programare şi dezvoltare software. Programul de internship al Lenovo România este plătit şi se desfăşoară pe o perioadă de 3 luni (1 iulie - 30 septembrie 2024), iar în acest an sunt disponibile 12 poziţii, printre care: Intern Python Developer, Intern Linux Product Engineering, Intern Software Engineer PaaS, Intern Front-End Java Developer, conform unui comunicat de presă al companiei.

"Credem că RISE UP este un program de internship unic, care le oferă tinerilor experienţe de lucru şi de dezvoltare personală pe care nu le întâlnesc înainte de viaţă şi care îi provoacă să gândească creativ, să aibă încredere în propriile idei şi să aibă încredere în propriile idei. -şi îmbunătăţească atât abilităţi tehnice, cât şi pe cele interpersonale. Tinerii care vor fi selectaţi în programul de internship al Lenovo România vor avea şansa să participe la proiecte end-to-end, care să simuleze experienţe reale de muncă şi în acest caz, aşa cum sa întâmplat în anii trecuţi, pot apărea brevete, unele dintre ele. implementate în produsele vândute de Lenovo la nivel global. Acesta este unul dintre diferenţiatorii importante ai programului nostru, validat de tineri studenţi şi absolvenţi care ne-au votat în top 5 Cele Mai Bune Programe de Internship din România în 2023. EMEA, cu 101 rac-uri şi peste 3.000 de servere, echipamente care vor putea fi folosite ca parte din proiectele la care vor lucra internii noştri", a declarat Ileana Petrişor, Software Development Director în cadrul Lenovo România.

Candidaţii care vor aplica pentru cele 12 poziţii disponibile vor fi evaluaţi la sediul Lenovo pe durata a 3 zile, în luna martie, în cadrul Assessment Center Days, un amplu eveniment de recrutare, care include mai multe activităţi: o prezentare a companiilor şi proiectelor ce se vor desfăşura în timpul internship-ului, turul laboratorului din sediul Lenovo România etc.

"Pe lângă multitudinea de abilităţi tehnice dobândite, am învăţat să lucrez eficient, să muncesc în echipă, să ştiu când să cer ajutorul şi cum să ofer ajutorul coechipierilor. Lenovo este o companie orientată către oameni, iar acest lucru mi-a permis o dezvoltare personală uriaşă", spune Claudia Ciocan, fost intern în programul de internship RISE UP şi, în prezent, angajată Lenovo România.

Programul de internship al Lenovo România a fost lansat în anul 2012, prin platformei Stagii pe Bune, iar în cei peste 10 ani de existenţă a crescut şi a evoluat constant, fiind în top 5 Cele Mai Bune Programe de Internship din România în 2023, votate de tinerii studenţi şi absolvenţi din România, conform studiului Piaţa Forţei de Muncă Hipo.ro în 2023.