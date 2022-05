Leonard Leca şi Călin Nechifor lansează prima companie independentă de consultanţă în wealth management din ţară

Leonard Leca, investitor activ şi fost CFO al Grupului Ţiriac Holdings, alături de Călin Nechifor, consultant cu 20 de ani de experienţă în sectorul financiar bancar (piaţa de capital) din Londra şi Bucureşti, lansează OPES Family Office, prima companie independentă de consultanţă în wealth management din România şi vizează extinderea la nivel internaţional, conform unui comunicat remis redacţiei. Leonard Leca are rolul de Co-Fondator/Business Angel, mizând pe dezvoltarea conceptului de "wealth preservation", un serviciu din ce în ce mai solicitat în România.

Potrivit sursei citate, wealth managementul este un serviciu de consultanţă financiară şi de investiţii, care răspunde nevoii în creştere a clienţilor individuali şi familiilor cu potenţial financiar ridicat (high - net - worth) de a-şi administra şi creşte averile prin metode financiare corecte şi rentabile. Serviciul se concentrează pe consultanţă în managementul portofoliului deţinut de client, cu expunere pe diferite clase de active (investiţii financiare, artă, real estate, start-ups, etc.) având un nivel de risc scăzut sau mediu.

Consultanţii OPES Family Office au abilitatea de a livra clienţilor o gamă complexă de produse şi servicii, de la instrumente de investiţii financiare (acţiuni, obligaţiuni, titluri de stat, etc.), la deschideri de conturi bancare la partenerii din străinatate, servicii de contabilitate şi fiscalitate. Compania este specializată şi pe consultanţă în investiţii strategice (start-ups, obiecte de artă, etc.), dar nu numai. Totodată, firma oferă sprijin investitorilor în vederea obţinerii cetăţeniei în diferite ţări de pe glob.

Compania targhetează clienţi cu lichidităţi de minim 250.000 de euro. Până la finalul anului, biroul şi-a propus să atingă pragul de aproximativ 100 de clienţi, însemnând o valoare totală a portofoliilor administrate de circa 20 de milioane de euro, subliniază sursa citată.

"Conceptul de wealth management se referă, în esenţă, la protejarea activelor familiale de efectele inflaţiei, schimbări fiscale majore sau de scăderile abrupte de pe pieţele internaţionale. Există din ce în ce mai multe persoane educate financiar, care doresc să îşi valorifice pe termen mediu sau lung economiile, spre beneficiul lor, dar şi al generaţiilor viitoare. Prin Opes Family Office, aceştia au acces nu doar la o gamă exclusivistă de servicii, ci şi la partea de consultanţă personalizată, care este mai puţin prezentă pe piaţa din România. Astfel, în modelul nostru de business, interesele clientului sunt cele care primează. Noi reprezentăm clientul în faţa partenerilor - bănci, brokeri, consultanţi, fonduri, etc. - şi ne asigurăm că primeşte cele mai bune produse şi servicii financiare pentru prezervarea averii şi creşterea activelor, conform profilului său de risc. Succesul acestui proiect are la bază echipa de profesionişti pe care ne dorim să o integrăm în companie, în viitorul apropiat. Primul care s-a alăturat echipei este Andrei Pană, după o lungă experienţă la Ţiriac Holdings, unde a ocupat funcţia de Head of Treasury", declară Calin Nechifor, Managing Partner al OPES Family Office.

Călin Nechifor este consultant cu 20 de ani de experienţă în domeniul bancar (piaţa de capital) autorizat şi acreditat de Autoritatatea de Supraveghere Financiară (A.S.F) din Bucureşti. Acesta a revenit în România după un deceniu petrecut în UK, unde a activat ca wealth manager pentru milionari din întreaga lume, inclusiv pentru clienţi români. Anterior înfiinţării propriei firme de consultanţă, acesta a ocupat poziţia de Senior Partner în cadrul companiei Clear Capital Markets, U.K.

"Ca investitor şi co-fondator, am în vedere companii care au potenţialul de a inova. Cred că OPES Family Office va avea un rol central în dezvoltarea pieţei locale de wealth management, deoarece clienţii români sunt interesaţi să acceseze alternative mai rentabile şi mai variate de plasare a capitalului faţă de clasicele depozite bancare. Un profesionist precum Călin, care deţine o expertiză solidă în domeniu, împreună cu echipa OPES îi poate îndruma şi educa în această direcţie, totodată oferindu-le instrumente financiare potrivite", adaugă Leonard Leca, Co-Founder al OPES Family Office.

Leonard Leca este investitor activ şi un executiv cu peste 25 de ani de experienţă financiară. Acesta deţine un palmares impresionant în calitate de CEO şi director financiar al Ţiriac Holding, A&D Pharma şi La Fântâna şi, de asemenea, ca membru al Consiliilor de Supraveghere pentru Unicredit Ţiriac Bank, Allianz Ţiriac Asigurări. Ca business angel, are la activ investiţii în afaceri precum One United Properties, Holde Agri Invest, Early Game Ventures, Homing Properties, Druid, Mobilo Finance, SeedBlink, easySales Romania, Finqware etc.

Procesul de deschidere a contului implică două etape. În prima fază, consultantul identifică nevoile, economiile şi obiectivele financiare ale clientului, precum şi profilul de risc al acestuia. Pe baza acestei analize, wealth manager-ul conturează partea de investment & estate planing - o strategie personalizată de investiţie şi administrare a activelor pe termen mediu sau lung, precum şi de transferare a averii generaţiilor următoare, într-un mod responsabil şi eficient din punct de vedere fiscal, se menţionează în comunicat.