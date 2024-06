Litoralul românesc - Făt Frumos vrea să revină în poveste

English Version

Litoralul românesc a fost ani de zile Făt Frumosul din povestea vacanţelor de vară. După anii 90, Făt Frumos a ieşit pas cu pas din poveste, cauzele fiind multiple, iar la un moment dat părea condamnat la uitare. Lucrurile încep să revină la normal şi firul poveştii se reînoadă în mijlocul unui şantier care se întinde de la Mangalia până la Mamaia. La capitolul planuri se stă bine şi dacă măcar jumătate dintre acestea vor fi puse în operă, atunci Riviera Românească are viitor. Lucrurile bune sunt evidente, la fel şi cele care au nevoie de corecţii. Există locuri de top, dar încă sunt prezente şi ruinele fostului turism comunist. Luat la pas, litoralul autohton este surprinzător în toate direcţiile.

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), în parteneriat cu patronatele din industrie, reunite sub umbrela Organizaţiei de Management al Destinaţiei - (OMD) Judeţul Constanţa au organizat un Mega Infotrip pe Riviera Românească. Peste 300 de agenţi de turism şi jurnalişti din întreaga ţară au vizitat hotelurile care s-au bucurat de investiţii şi modernizări.

Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT, a declarat, cu această ocazie: "De la 1 iunie sunt deschise pe litoral peste 2000 de unităţi de cazare şi 304 hoteluri. Hotelurile sunt cele mai importante. Avem o diversitate de servicii pentru că oamenii şi-au diversificat dorinţele. În sudul litoralului parcarea este gratuită. Turismul pe litoralul românesc este pentru familii şi sunt sute de hoteluri deschise cu family room. Avem 19 unităţi deschise cu SPA. Litoralul este şi va fi o nucă tare a turismului românesc. Nu se poate fără litoralul românesc, chiar dacă sunt români care vor să meargă şi în alte părţi, foarte bine, e frumos, dar noi am crescut cu gândul la vacanţa mare în care ne duceam pe litoralul românesc şi atât cât vom fi vom susţine litoralul românesc din toată inima. Acum avem alături de noi Ministerul Turismului şi ştim cât de mult a contat în pandemie faptul că am avut vouchere de vacanţă - noi le-am păstrat cu greu, pentru că au fost tot felul de negocieri politice. Aţii le-au introdus ca măsură de revenire după pandemie şi ne-au felicitat că avem o astfel de măsură în România. Deci trebuie să promovăm turismul românesc pentru că sunt alţii care promovează destinaţiile lor şi ne fură clienţii. Toată lumea vrea să profite de banii făcuţi în alte economii. Hai să profităm şi noi! România are 1% din nopţile de cazare europene. Avem 30 de milioane de nopţi de cazare din trei miliarde. Este uşor să aducem turişti, pentru că au buget, au bani, consumă bani pe vacanţe, putem să îi aducem aici, dar ne batem cu marketingul profesionist. Toată lumea vrea să îşi aducă turiştii la el acasă".

George Măndilă, preşedintele OMD Mamaia Constanţa, a punctat câteva aspecte legate de dezvoltare: "Intenţionăm ca, în colaborare cu OMD judeţean şi ANAT, să organizăm în fiecare an acest infotrip, care să devină din ce în ce mai mare şi să devină o tradiţie pe litoralul românesc. Aşteptăm şi celelalte staţiuni turistice să ni se alăture, încât să facem, de la Vama Veche şi până la ieşirea din Năvodari, tot litoralul o singură destinaţie, dacă se poate spune aşa. Trebuie să lămurim problema apartamente versus hoteluri. Trebuie să încurajăm dezvoltarea staţiunii şi pe timp de iarnă. Trebuie să regândim domeniul public pe porţiuni mari. Ne interesează ce se va întâmpla cu bulevardul Mamaia. OMD trebuie să propună tipul de mobilier urban şi modul de iluminare, cartea de vizită a staţiunii".

Vicepreşedintele OMD Mamaia Constanţa, Sebastian Puznava, a afirmat, la rândul său: "Staţiunea Mamaia este o staţiune care se dezvoltă în continuare, cu toate că uneori se crede că nu. Pe această cale vă spun că urmează să se deschidă în Mamaia trei hoteluri de patru stele, un hotel de lanţ internaţional, Crown Plaza. Vă pot spune că în ultimii doi ani s-au renovat hoteluri de trei şi de patru stele aici, la Mamaia, şi în continuare sunt investiţii noi pregătite pentru a acorda facilităţi şi o bunăstare turiştilor care vin în destinaţia Mamaia, Constanţa. Cu toţii am fost parteneri la acest mare eveniment şi sperăm să îl avem an de an prezent pe litoral în această perioadă de început a sezonului estival şi ne-am dori să avem un astfel de eveniment şi la sfârşitul sezonului estival, când cred că ar trebui cu toţii să tragem linie, să vedem ce am făcut bine, ce nu am făcut bine, ce putem îmbunătăţi şi unde vrem să ajungem cu toţii în următorul an. În staţiunea Mamaia, pe lângă investiţiile care se desfăşoară în momentul de faţă, trebuie precizat faptul că ne dezvoltăm şi pe zona de wellness şi wellbeing, deoarece hotelul Siret din staţiunea Mamaia este primul în care o astfel de bază şi-a deschis porţile, în completarea celorlalte hoteluri în care se oferă facilităţi de acest tip prin spa-uri şi piscine interioare, locuri în care inclusiv în perioada iernii am avut turişti".

Riviera Românească păstrează trendul ascendant din ultimii ani, rezervările pentru primele două luni, faţă de perioada similară a anului trecut, fiind în medie cu 25% mai mari. Programele "Înscrieri Timpurii" s-au bucurat de un interes major, rezervările pornind încă din toamna anului trecut, cu reduceri de până la 60% din tariful pachetelor de bază. La acest lucru au contribuit şi voucherele de vacanţă, a căror valoare în 2023 a fost de aproape două miliarde de lei, 95% dintre acestea fiind deja decontate. Tarifele pe Riviera Românească au crescut în medie cu 10-15%, dar unele hoteluri le-au păstrat pe cele din 2023. Astfel, preţul mediu al unui sejur pe litoral este de 2.250 de lei, faţă de 1.750 de lei, cât a fost anul trecut, cu o durată medie a sejurului de 4,5 nopţi. Potrivit ANAT, staţiunile preferate de turiştii români sunt, în ordine: Mamaia şi Mamaia Nord, Eforie Nord, Venus, Neptun-Olimp, Jupiter, Saturn, Cap Aurora, Costineşti, Vama Veche, Eforie Sud, Techirghiol, Mangalia.