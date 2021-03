LUCIAN BODE:"Dreptul la liberă exprimare a fost înţeles greşit de o minoritate care a ales să se exprime violent"

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat că dreptul la libera exprimare a fost înţeles greşit de către o minoritate care a ales să se exprime violent la protestele din ultimele zile. El a precizat că marţi seară au fost 78 de manifestări în 39 de judeţe, la care au participat 14.000 de protestatari, fiind date 1.300 de amenzi în valoare de 670.000 de lei, transmite news.ro.

Lucian Bode a declarat miercuri, că forţele de ordine au acţionat cu calm, cu profesionalism şi cu fermitate.

"Dreptul la liberă exprimare este un drept garantat prin Constituţie. Din păcate, acest drept a fost înţeles greşit de către o minoritate, o minoritate care din păcate a ales să se exprime violent. Am văzut ce s-a întâmplat cu această minoritate, au instigat în permanenţă, au provocat forţele de ordine, au provocat statul într-un cuvânt. Cu toate acestea aţi putut observa că forţele de ordine au reacţionat aşa cum trebuie să reacţioneze, cu calm, cu profesionalism, dar în acelaşi timp cu fermitate atunci când s-a constatat încălcarea legii. Forţele de ordine sunt în linia întâi de mai bine de un an de zile în lupta cu această pandemie şi cu toate acestea au asigurat protecţia celor care au ales să protesteze în aceste zile. Le mulţumesc pe această cale tuturor jandarmilor, poliţiştilor, poliţiştilor locali care au fost în dispozitiv în aceste zile şi au acţionat cu profesionalism", a afirmat Lucian Bode.

El a precizat că la protestele de marţi au fost prezente 14.000 de persoane şi s-au dat amenzi în valoare de 670.000 de lei.

"Duminică au fost puţin peste 4.000 de protestatari. În seara zilei de luni am avut 76 de manifestări în 38 de judeţe, respectiv municipiul Bucureşti, au fost aproximativ 31.000 de protestatari, am aplicat 1.200 de sancţiuni în valoare de 800.000 de lei. Totodată, am întocmit opt dosare penale pentru că manifestările de luni din Bucureşti s-au soldat din păcate cu violenţă şi am întocmit dosare penale pentru ultraj, pentru nerespectarea regimului armelor, pentru furt, pentru distrugere. În seara zilei de marţi am avut 78 de manifestări în 39 de judeţe plus municipiul Bucureşti. Au fost aproximativ 14.000 de protestatari, am aplicat 1.300 de sancţiuni în valoare de 670.000 de lei. S-au comis 11 infracţiuni la nivel naţional care vizează legea 55/2020, furt, nerespectarea regimului armelor, de asemenea, la nivelul municipiului Bucureşti s-au întocmit două dosare penale şi s-au aplicat 131 de sancţiuni, cele două dosare fiind pentru furt, respectiv pentru distrugere",a explicat ministrul de Interne.

El s-a referit şi la situaţia de la Brăila acolo unde mai multe persoane au atacat forţele de ordine.

"În jurul orei 23.30, un grup de tineri minori parte dintre ei au atacat forţele de ordine, au aruncat spre forţele de ordine cu diverse obiecte, au rănit un jandarm şi au provocat distrugeri la câteva autospeciale ale Jandarmeriei. S-a deschis un dosar de urmărire penală, sunt cercetări în curs şi în funcţie de ceea ce va rezulta în urma acestor cercetări se vor aplica prevederile legale", a mai afirmat Bode.

Întrebat dacă situaţia a scăpat de sub control, având în vedere distrugerile care s-au înregistrat în Bucureşti, Lucian Bode a răspuns: "Între protestatari sunt din păcate foarte mulţi instigatori care instigă şi provoacă statul. Situaţia nu a scăpat de sub control, în permanenţă protestatarii au fost conduşi pe direcţia de mers, nu au fost agresiuni sub nicio formă, au explicat colegii mei ce s-a întâmplat acolo, trei protestatari s-au desprins din grup, au început să arunce cu diverse obiecte către forţele de ordine, în momentul în care cei trei au fost rugaţi să intre în grup, s-au comportat violent, parte din ceilalţi protestatari au intevenit şi ei, s-au comportat violent, au aruncat cu pietre, cu bucăţi din carosabil şi Jandarmeria a fost obligată să intervină".