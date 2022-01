MARCEL CIOLACU:"Nu cred în certificatul verde ca un singur instrument"

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a afirmat că nu crede că certificatul verde este singurul instrument care poate stopa pandemia, precizând că nu consideră că trebuie pusă presiune pe români să se vaccineze. El a mai declarat că nu este adeptul vaccinării obligatorii, informează news.ro.

"Este evident că va trebui să ne învăţăm să trăim cu acest virus. Nu ştiu cât timp va dura, nu sunt specialist şi am venit cu o propunere legislativă Stop COVID, fundamentată ştiinţific, în momentul în care se măreşte rata, totul ca să încercăm să stopăm presiunea pe zona sanitară. Mai ales pe zona ATI. Nu s-a ajuns la forma cea mai bună, au existat şi discuţii cât este de constituţional sau neconstituţional, cât mai este eficient sau neeficient. Anumite măsuri trebuiesc luate. Vorbeam şi cu un lider de sindicat, în zona de transport în comun. S-au luat în toată Europa. E clar că în transportul în comun cel mai uşor se transmite...." ,a declarat Marcel Ciolacu, marţi, la Antena 3, explicând că s-ar putea limita numărul persoanele care se afla într-un mijloc de transport în comun pentru a fi evitată înghesuiala.

Liderul PSD a afirmat că nu crede că trebuie pusă presiune pe români să se vaccineze.

"Nu cred în certificatul verde ca un singur instrument. Nu cred că neapărat trebuie să punem presiune pe români să se vaccineze sau nu. Legea care este Parlament, legea propusă de PNL prevedea un singur articol, obligativitatea vaccinării medicilor ceea ce noi nu am fost de acord. Sunt multe alte măsuri pe care le putem lua şi preveni de a nu ajunge din nou în situaţia din valul 4", a transmis Marcel Ciolacu.

De asemenea, el a menţionat că nu s-a ajuns la un consens în coaliţie în privinţa certificatului verde.

"În coaliţie nu am ajuns la un consens în ceea ce priveşte certificatul verde cu alte măsuri decât sunt cele prinse în OUG. Categoric, nici cu varianta PNL-ului de a obliga medicii să se vaccineze nu am fost de acord. Nu e singura măsură pe care trebuie să o abordăm. Sunt antiviralele, atât inovative, acum există două. Mi se pare un randament de 50%, cele de la Pfizer de 90%. (...) Sunt şi medicamentele generice mai toxice, care nu au fost pe piaţă şi am văzut pentru prima oară un ministru care explica şi ce lucruri adverse se pot întâmpla dacă iei astfel de medicamete. E cu totul altă abordare. Nu e depăşita pandemia. Sper ca presiunea pe sistemul sanitar să nu fie la fel de mare cum a fost în valul 4. (...) Nu sunt adeptul vaccinării obligatorii şi nu am toate minciunile pe care au escaladat anumite partide mai mici s-a dovedit că nu au niciun fundament la nicinul dintre ele. Nu sunt adeptul vaccinării obligatorii. Am trăit în comunism şi am o reticenţă să mai fiu obligat de către cineva", a mai afirmat preşedintele PSD.