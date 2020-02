MARCEL VELA: "Poliţistul român acum este ruda săracă a autorităţii locale din comună"

Ministrul desemnat al Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune că poliţistul din mediul rural este "ruda săracă a autorităţii locale din comună, după primar, după preot, după dascăl, după poliţistul local", are o maşină mai puţin performantă şi dotări mai slabe decât poliţistul local.

El afirmă că este nevoie ca în mediul rural să se conştientizeze faptul că poliţistul "are în spate Inspectorat Judeţean de Poliţie, are Minister de Interne şi el reprezintă naţiunea română acolo şi luptă împotriva infracţionalităţii şi are o autoritate mai mare decât poliţistul local".

"Am moştenit 2.800 de posturi de poliţie, sumă rotundă, dintre care 1.700 au toaletă în curte. (...) Aprecierea procentuală în rândul populaţiei este de 30 la sută. De la 55% odată cu pensionarea a scăzut la 40% şi după cazul Caracal a scăzut la 30% şi Ministrul Afacerilor Interne este un minister necesar, vital pentru România. (...) Să fim transparenţi şi să comunicăm oamenilor că suntem în slujba lor, ei bine, nu poţi să fii în slujba lor, sau mă rog, ca imagine, că suntem în slujba lor, cu posturi de poliţie, 1.700 cu toaleta în curte", a afirmat ministrul desemnat al Afacerilor Interne, la audierile din comisiile reunite de Apărare din Parlament.

El a spus că a discutat cu primari şi că doreşte să elaboreze un proiect de lege care să dea posibilitatea autorităţilor locale sediile acestor secţii de poliţie acolo unde acestea se pot implica.

Vela a spus că doreşte creşterea numărului poliţiştilor din mediul rural prin reîncadrarea unor poliţişti pensionari, prin recrutarea din sursă externă sau prin recrutarea de absolvenţi tineri, în condiţiile în care "agenţii de poliţie să-i facem ofiţeri".

"Trebuie să creştem atitudinea, prestanţa şi imaginea poliţistului din comună. Pentru că acum, un poliţist din comună (...) poliţistul român acum este ruda săracă a autorităţii locale din comună, după primar, după preot, după dascăl, după poliţistul local. Este şi mai slab dotat şi este şi ruda săracă în sensul că el nu are autoritatea pe care o are poliţistul local, care este de-al locului şi este bine dotat, înarmat şi cu o maşină mai bună decât Loganul de la postul de poliţie. Asta este realitatea pe care am moştenit-o. Şi atunci trebuie să avem grijă să-i motivăm financiar. În loc de Poliţia română să-i spunem Poliţie naţională, adică băiatul ăla de la postul de poliţie să ştie că în spatele lui ceilalţi din comună, mă refer poliţistul local, primarul şi toate autorităţile, el în spate are Inspectorat Judeţean de Poliţie, are Minister de Interne şi el reprezintă naţiunea română acolo şi luptă împotriva infracţionalităţii şi are o autoritate mai mare decât poliţistul local, pentru că acuma el este poliţist şi celălalt este poliţist local, au uniforme la fel, doar că el e mai rău îmbrăcat şi are dotări mai puţine", a spus Vela în faţa parlamentarilor.

El a spus că nu poate propune desfiinţarea Poliţiei locale, dar că ştie, ca fost primar, că Poliţia locală trebuie regândită şi clarificate atribuţiile acestei structuri.