Mediu: fenomenele naturale extreme provoacă tot mai multe pagube

Furtuni de nisip, inundaţii, incendii, sunt doar câteva din dezastrele naturale cu care oamenii se confruntă în această perioadă. Problemele de mediu se agravează, fenomenele extreme sunt tot mai des întâlnite. În ultima săptămână mai multe persoane şi-au pierdut viaţa şi au fost înregistrate pagube materiale importante din cauza naturii dezlănţuite.

Peste 1.000 de persoane s-au prezentat la spital în Irak în mai puţin de 24 de ore din cauza unor probleme respiratorii provocate de o furtună de nisip, cea de-a şaptea care afectează ţara în mai puţin de o lună. Locuitorii din şase provincii irakiene, printre care capitala Bagdad şi vasta regiune semi-deşertică Al-Anbar, din vestul ţării, au descoperit din nou la primele ore ale dimineţii un nor portocaliu dens. Autorităţile sanitare din provinciile Al-Anbar şi Kirkuk, la nord de Bagdad, le-au recomandat rezidenţilor "'să nu-şi părăsească domiciliile''. Spitalele din provincia Al-Anbar au înregistrat săptămâna trecută peste 700 de pacienţi acuzând dificultăţi respiratorii, potrivit unui bilanţ furnizat de purtătorul de cuvânt al autorităţilor sanitare locale, Anas Qais, intervievat de agenţia de presă INA. Provincia Salaheddine (centru) a raportat peste 300 de cazuri similare. La fel şi provincia centrală Diwaniya şi Najaf, în sudul Bagdadului, fiecare înregistrând circa 100 de cazuri, potrivit agenţiei de presă. Furtunile de nisip s-au agravat în ultimele săptămâni în Irak, una dintre cele cinci ţări la nivel global cele mai vulnerabile la schimbările climatice şi la deşertificare. Doar în aprilie cel puţin cinci furtuni de praf s-au abătut asupra Irakului forţând aeroporturile din Bagdad, Najaf şi Arbil, în Kurdistan, să-şi suspende temporar zborurile şi ducând la spitalizări cu probleme respiratorii.

Serviciile meteorologice estimează că astfel de furtuni de nisip se vor produce pe întreg parcursul lunii mai. În următoarele două decenii, Irakul se va confrunta cu "'272 de zile de furtuni'' pe an, iar în 2050, va fi atins pragul de 300 de zile pe an, a spus la începutul lui aprilie un înalt responsabil din cadrul ministerului Mediului, Issa al-Fayyad. Printre măsurile preconizate pentru combaterea fenomenului, ministerul a menţionat îndeosebi "'crearea unor păduri cu rol de paravânt''. În noiembrie anul trecut, Banca Mondială a avertizat că Irakul s-ar putea confrunta cu o scădere cu 20 la sută a resurselor de apă disponibile până în anul 2050, ca urmare a schimbărilor climatice.

În schimb, nu foarte departe geografic, ploile abundente şi inundaţiile au provocat moartea a 22 de persoane, au distrus sute de case şi au produs pagube culturilor în Afganistan, ţară care se confruntă deja cu o criză umanitară, a anunţat un oficial din cadrul departamentului pentru gestionarea dezastrelor. Guvernul taliban, care se luptă să facă faţă dezastrului ce a afectat peste o treime dintre provinciile ţării, va apela la organizaţiile internaţionale pentru asistenţă, au indicat autorităţile. "Din cauza inundaţiilor şi furtunilor din 12 provincii, 22 de persoane au murit şi 40 au fost rănite", a declarat Hassibullah Shekhani, directorul biroului de comunicaţii şi informaţii în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Managementul Dezastrelor.

Ploaia şi inundaţiile au fost deosebit de severe în provinciile vestice Badghis şi Faryab şi provincia nordică Baghlan. Ţara a fost afectată de secetă în ultimii ani, agravată de schimbările climatice, producţia agricolă scăzută stârnind temeri cu privire la o gravă penurie de alimente. Condiţiile meteorologice au exacerbat problemele pe fondul sărăciei cauzate de decenii de conflicte armate, urmate de sistarea ajutoarelor externe şi de sancţiunile aplicate ţării după ce talibanii au preluat controlul. Shekhani a declarat că 500 de locuinţe au fost distruse, 2.000 de structuri au fost avariate, 300 de animale domestice au murit, iar aproximativ 3.000 de acri de recolte au suferit pagube. Potrivit oficialului, Comitetul Internaţional al Crucii Roşii şi-a oferit ajutorul, iar autorităţile vor apela şi la alte organisme internaţionale pentru asistenţă. Comunitatea internaţională încearcă să găsească o modalitate de a ajuta ţara cu o populaţie de aproximativ 40 de milioane de persoane, fără ca talibanii să beneficieze de această asistenţă. Un număr mare de persoane mor anual în Afganistan în urma ploilor torenţiale, în special în zonele rurale sărace, unde casele construite necorespunzător riscă să se prăbuşească.

Probleme sunt şi cu focul. Aproximativ 6.000 de locuitori au fost evacuaţi în timp ce incendiile de vegetaţie active pe suprafeţe extinse din statul montan New Mexico din sud-vestul Statelor Unite continuă să se răspândească, a anunţat guvernatorul regiunii, Michelle Lujan Grisham. "Am 6.000 de persoane evacuate, am familii care nu ştiu cum va arăta ziua următoare", a declarat Lujan Grisham în cadrul unui briefing, solicitând preşedintelui american Joe Biden să declare stare de dezastru pentru a elibera ajutoare financiare federale. Sute de case au fost distruse de la izbucnirea incendiilor de proporţii, la jumătatea lunii aprilie, care au fuzionat ulterior în nord-estul statului, iar numărul structurilor mistuite de flăcări va creşte probabil mult mai mult, a subliniat guvernatorul. Sezonul incendiilor din regiune debutează în mod normal în mai sau iunie, însă anul acesta a început periculos de devreme, după cum a declarat săptămâna trecută meteorologul CNN Monica Garrett. În luna aprilie, New Mexico a înregistrat o activitate a incendiilor echivalentă cu cea dintr-un an întreg, a spus ea, evidenţiind condiţiile favorabile izbucnirii incendiilor şi mega-seceta în curs, care privează solul de umiditate. Peste zece incendii mari necontrolate au mistuit aproximativ 1.000 de kilometri pătraţi în cinci state din SUA, inclusiv în New Mexico, potrivit datelor publicate de National Interagency Fire Center. Incendiile de vegetaţie au devenit o ameninţare pe tot parcursul anului în vestul SUA, afectat de secetă, acestea răspândindu-se mai rapid şi cu o intensitate mai mare ca niciodată pe fondul schimbărilor climatice.