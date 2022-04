MEIDAN BUTNARU, ANTREPRENOR ÎN TURISM:"Există o cerere turistică foarte mare pentru România, dinspre Israel"

• Amir Sagron, vice-ambasadorul Israelului în România: "Culturile noastre sunt similare, mâncarea este similară, iar ambele ţări au multe locuri frumoase de vizitat" • Dumitru Luca, preşedintele ANAT: "În 2020, România a avut cea mai mare scădere a turismului de incoming din UE, de 94%"

Israelul şi-a păstrat interesul pentru ţara noastră şi israelinii vor veni într-un număr destul de mare în vacanţă, în România, în acest an, a declarat, ieri, Meidan Butnaru, antreprenor în turism şi directorul general al companiei TLV Booking, în cadrul unei conferinţe de presă. Potrivit acestuia, 5.000 de turişti vor veni doar prin intermediul agenţiei sale. Butnaru a mai spus că autorităţile din România continuă să nu înţeleagă importanţa incomingului turistic şi a deplâns lipsa de la conferinţă a reprezentanţilor Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului.

Butnaru are o experienţă de peste 15 ani în domeniile turismului şi aviaţiei, omul de afaceri româno-israelian remarcându-se în ultimii 10 ani drept cel mai important lider de incoming pentru piaţa românească pe curse charter. Pe parcursul ultimilor 15 ani Meidan Butnaru a atras peste 200.000 de turişti israelieni în România. La eveniment au mai participat Amir Sagron, vice-ambasador al statului Israel, Dumitru Luca, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) şi un reprezentant al companiei HiSky, care operează zborurile Bucureşti-Tel Aviv şi Tel Aviv- Bucureşti. La eveniment au fost invitaţi şi reprezentanţi ai Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, însă nu s-a prezentat nimeni.

De notat că HiSky este o companie recent intrată pe piaţa din România, care încearcă să se poziţioneze drept o alternativă atractivă la nivel local şi regional atât din perspectiva rutelor şi condiţiilor de călătorie oferite, cât şi a preţurilor practicate. În acest moment, compania operează, cu aeronave Airbus A319 şi A320, zboruri din Cluj, Iaşi şi Chişinău către destinaţii importante din Europa.

Butnaru a afirmat, ieri, în cadrul conferinţei de presă: "De 2 ani, tot ce înseamnă incoming s-a oprit, forţat. Înainte de pandemie, Israelul era, dacă nu pe primul loc, pe al doilea cu privire la numărul turiştilor. Dar se pare că Israelul şi-a păstrat interesul pentru România şi israelienii o să vină din nou, în număr destul de mare. Chiar dacă poate alte ţări mai sunt sceptice în ceea ce înseamnă venirea în România, Israelul nu este aşa şi clienţii noştri care erau predominant sindicatele (din Israel vor continua să vină). Ele au nişte bugete de cheltuit pe partea de «leisure» şi odată ce un sindicat hotărăşte că destinaţia este România, angajaţii beneficiază atunci de o subvenţie - uneori 100%, uneori 50%, alteori 30%. Mă bucur că mai multe sindicate ne-au dat ca destinaţia să fie România şi bineînţeles că pe lângă ei există şi traficul de city-break sau circuitele care erau pe munte, clasice. Deci din luna mai o să începem cu pasageri care vin din Israel, există confirmări, pe circuite prima dată, primul zbor este în 12 mai. (...) Începe puţin târziu sezonul, nu în forţă maximă, dar între jumătatea lunii iulie şi lui sfârşitul septembrie, începutul lui octombrie o să fie o cerere foarte mare, deja este pentru că avem confirmări. Ce se doreşte anul acesta este partea de munte, care este foarte solicitată. Pe munte am avut un turism intern foarte intens care a ridicat puţin tarifele, dar cu toate acestea am găsit hotelieri care să fie deschişi. Ne vom întoarce şi pe litoral, nu încă cu zboruri directe".

Omul de afaceri consideră că autorităţile nu au înţeles încă importanţa incomingului turistic.

"Vorbim practic despre nişte bani de afară care intră în economie, pentru că turistul nu stă doar la hotel. Au început să vină străinii să viziteze România, a început să vină incomingul. În ultimii ani, domnul Dumitru Luca, prin ANAT, a încercat să explice autorităţilor cât de important este incomingul pentru România. Întotdeauna Israelul şi Germania au fost pe primele locuri şi eu zic că ambele pieţe sunt ţinte. Sperăm să se dea un interes mai mare din partea autorităţilor pentru incoming şi să fie anunţate târguri, nu cu două săptămâni înainte ca să ne putem organiza şi noi. (...) Dar anul acesta o să avem o colaborare cu compania HiSky care o să zboare de 4 ori pe săptămână la Tel Aviv (...) şi care are o deschidere faţă de nevoile noastre şi o flotă destul de tânără", a spus Meidan Butnaru.

• Amir Sagron, vice-ambasadorul Israelului în România: "Românii sunt pe locul 10 în topul turiştilor care vin în Israel"

Amir Sagron, vice-ambasadorul Israelului în România, a punctat la rândul său relaţiile bune dintre cele două ţări în materie de turism.

"Faptul că ambele părţi încearcă să aducă mai mulţi israelieni în România şi mai mulţi români în Israel este important. Nu merge mereu aşa, dar există această cooperare. Şi este important: un avion care este gol în drum spre România de la Tel Aviv va fi mai scump pentru români când se vor duce apoi la Tel Aviv. Deci trebuie ca din ambele direcţii să fie (cursele) pline şi este un interes şi un proiect comun. Bucureşti şi România în general este una dintre cele mai bune destinaţii pentru isralieni, post-Covid, pre-Covid, în general. Cursa este ieftină, este foarte aproape, uşor de ajuns, şi ce am simţit eu când am ajuns în iulie 2020 a fost că este familiar. Mâncarea este similară, cultura este similară, şofatul este nebunesc în ambele ţări şi ambele oraşe. Iar în ambele ţări sunt multe locuri frumoase de vizitat, inclusiv cu o călătorie scurtă de 2 ore cu maşina. (...) Pandemia ne-a prins cu ambele ţări la cea mai bună relaţie pe zona turistică. Când vine vorba de Israel, fix înainte de pandemie am sărbătorit un record de 4,5 milioane de turişti. Din aceştia, mai mult de 115.000 erau români, pe locul 10. Asta spune multe. Şi fără pandemie sunt sigur că vom vedea mulţi alţi români care vor veni să descopere Israel. Dar este la fel şi invers: înainte de pandemie (...) am avut un record în 2017 cu 292.000 de israelieni care au venit în România. Pandemia a oprit acest proces foarte pozitiv pentru ambele ţări şi sunt sigur că vom vedea de acum la fel de mulţi israelieni care vor veni în România şi la fel de mulţi români care vor veni în Israel", a spus Sagron.

Butnaru a mai spus că, împreună cu asociaţii săi, printre care şi HiSky, încearcă să creeze un brand pe care va încerca să-l promoveze nu doar în Israel, respectiv «flyro.eu».

"Ideea este simplă: flyro pentru veniţi în România. Nu doar din Israel, dar la început va fi predominant din Israel pentru că asta este piaţa pe care o ştiu cel mai bine, dar încet-încet vom dezvolta şi alte pieţe", a subliniat Meidan Butnaru.

Totodată, Dumitru Luca, preşedintele Agenţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), a spus că relaţia bilaterală pe turism este una dintre cele mai echilibrate din domeniu.

Acesta a afirmat: "Este cred singura piaţă echilibrată. Vin foarte mulţi şi sunt foarte mulţi turişti israelieni care sunt interesanţi de România. Mulţi au rădăcini aici, s-au născut aici sau au studiat aici, poate mai au rude, sunt foarte multe familii mixte. În acelaşi timp românii sunt interesaţi de programele religioase din Israel. Deci este o piaţă cu un potenţial fantastic care poate fi dezvoltată bilateral şi repet, cred că este singura relaţie unde numărul turiştilor a fost de-a lungul timpului şi este echilibrat. Cam câţi români se duc spre Israel, cam atâţi turişti israelieni vin şi la noi. Cererea este fantastic de ambele părţi şi chiar dacă Israelul este înconjurat de zone de conflict cum este România acum, chestia asta nu i-a speriat şi românii abia aşteptau să plece. Au fost perioadele acestea succesive de lockdown şi acum este o explozie de cerere în ambele părţi. Este bine-venită o rută în plus, a HiSky, pe lângă cele deja existente. Va fi mai multă ofertă de transport în piaţă, va fi mai multă mobilitate, automat nici tarifele nu vor exploda, deci sunt premise uimitoare pentru a dezvolta turismul bilateral către aceste pieţe".

• Dumitru Luca, preşedinte ANAT: "Statul ne face concurenţă neloială de câţiva ani de zile"

Dumitru Luca a vorbit şi despre problemele pieţei de turism din ţara noastră. Acesta a spus că turismul de incoming va fi "în sfârşit" recunoscut ca export de servicii printr-o modificare a legii 346 de promovare a exportului. Potrivit preşedintelui ANAT, următorul pas firesc ar fi trecerea la cota de 0% la TVA pentru turismul de incoming, unde încă se practică cota standard de TVA de 19%.

"Despre incoming se vorbeşte mult prea puţin, cel puţin raportat la cât ar trebui. În cifre sunt cam 2.200 de agenţii de turism licenţiate în România, aproape 40% au licenţă de organizator, deci pot să facă pachete turistice. Cam 300 din cele 2.200 de agenţii licenţiate sunt membre ale asociaţiei noastre, dar sunt cele mai reprezentative, care cumulează cam 85% din piaţa agenţiilor de turism. Dar din toate acestea, sunt doar puţin peste 20 la care activitatea preponderentă este incomingul. Cifrele sunt exact pe dos faţă de toate ţările din jurul nostru. Cândva erau mai multe, dar numărul lor a scăzut dramatic, inclusiv pe seama birocraţiei cu care se confruntă, dar şi pe fondul restricţiilor din ultimii doi ani şi sabotării realmente a economiei şi a turismului prin nişte măsuri pripite. Aşa se face că, după ce că cifrele de incoming au fost modeste, România a avut cea mai mare scădere a turismului de incoming din UE, la nivelul anului 2020: scăderea a fost de 94%. Adică am avut turism de incoming aproape 0. Poate cea mai nefericită măsură luată în perioada asta a fost blocarea activităţii bazelor de tratament din staţiunile balneo. Este cea mai importantă resursă pe care ne-a dat-o Dumnezeu, iar noi în loc să o folosim când am avut nevoie de ea, pentru refacerea capacităţii de muncă chiar şi post-covid, noi am considerat că este mai bine să le ţinem încuiate şi să trimitem oamenii în şomaj. Cei mai mulţi au plecat în alte domenii şi cum am anticipat atunci, pe măsură ce începe să se reia activitatea constatăm că nu mai avem cu cine să o reluăm. Este o penurie acută de forţă de muncă în turism, în industria ospitalităţii, penurie pe care nu prea avem de unde să o acoperim. Cei care au plecat (din sector) ori au plecat peste hotare în acelaşi domeniu, ori au plecat în alte domenii unde au mai multă siguranţă şi acum singura posibilitate ar fi forţa de muncă din import. Dar şi aici ne lovim de procedura foarte greoaie de acordare a vizelor de muncă pentru străini. Durează undeva între 6 şi 8 luni, de regulă, ceea ce este inadmisibil în condiţiile în care noi, iarna, pregătim sezonul de vară, cu 3-4 luni anticipaţie. Asta este o mare problemă cu care ne confruntăm", a explicat preşedintele ANAT.

Acesta a mai spus că o altă problemă pentru turismul de incoming din ţări emergente este faptul că viza turistică se acordă foarte greu.

"Viza turistică, pentru România, poate ştiţi sau nu, se ia mult mai greu decât viza Schengen. Există birocraţie şi deplasări şi ba nu avem consul, ba nu are program, ba nu are cine să scrie. Durează foarte mult, pune oamenii pe drumuri şi îi descurajează. Aşa că cei care aveau planuri să vină în România, dar nu erau hotărâţi, aleg alte destinaţii. Eventual, dacă ţin neapărat să vină în România aplică pentru viza Schengen care din fericire le permite să vină şi în România. Sunt doar câteva din problemele cu care ne-am confruntat şi ne confruntăm din păcate şi am toată admiraţia pentru puţinii colegi care mai au curajul să facă incoming în România", a spus Luca.

Potrivit preşedintelui ANAT, au existat discuţii cu ministrul Antreprenoriatului şi Turismului care a înţeles că turismul de incoming trebuie stimulat.

"Ce dorim să se întâmple, pentru că sperăm să mişcăm lucrurile în perioada următoare: după doi ani în care am discutat mai mult cu pereţii, pot să spun că avem deja un dialog substanţial mai bun cu actualul ministru al Antreprenoriatului şi Turismului, dar ştiţi cum este, cu o floare nu se face primăvară. Avem nevoie şi de oameni în spatele dumnealui cu care să purtăm discuţiile tehnice ca să ne înţeleagă. Unul din proiectele mele de suflet la care lupt de câţiva ani şi care este pe cale să se realizeze acum este recunoaşterea turismului de incoming ca export de servicii. (...) Consumatorul vine el aici şi nu ne ducem noi cu marfa după el acolo unde se află. Chestia aceasta nu a fost înţeleasă de-a lungul timpului dar în sfârşit se vede o luminiţă într-o modificare recentă a legii 346 de promovare a exportului: în sfârşit a fost recunoscut turismul de incoming ca export de servicii. Sperăm de aici să vină în continuare şi celelalte măsuri absolute fireşti care ar trebui să stimuleze incomingul: este deja pe fază finală de dezbatere un proiect de act normativ care va acorda nişte subvenţii pentru agenţiile care aduc turişti străini în România, este vorba despre o schemă de minimis care implică minim patru nopţi de cazare în România şi la fiecare noapte suplimentară se mai adaugă ceva - nu sunt bani mulţi dar este un stimulent. Există cadru legal şi avem şi aprobarea Comisiei Europene din câte ştiu şi există şi alte ţări care fac asta. Un alt proiect la care ţin foarte mult şi sper să îl realizăm în următoarea perioadă se referă la modificarea codului fiscal pentru că ştim că toate exporturile beneficiază de cota 0% de TVA. Incomingul este practic singurul export unde nu avem nici măcar cotă redusă, avem cota standard de 19%. Discutăm de ceva timp şi cu Ministerul Finanţelor şi cu decidenţii politici, dar deja primul pas a fost făcut prin acea modificare a legii 346 (de promovare a exportului)", a spus Dumitru Luca.

Acesta a adăugat: "Interesul românilor pentru turism este foarte scăzut, din păcate. Principala problemă pe care o avem este concurenţa neloială pe care ne-o fac instituţiile statului. Este sport naţional, cel puţin în ultimii doi ani, să te angajezi la stat. Pe bani mulţi, pe muncă puţină, şi atunci de ce să fii fraier să vii să lucrezi într-un hotel pe 3.000 de lei pe lună când poţi să te faci bugetar pe 6.000 de lei pe lună".