Mic îndreptar de propuneri modeste pentru lupta împotriva inflaţiei

Linte în loc de carne sau autobuz în locul maşinii personale sunt doar două dintre recomandările oferite într-un articol recent de la Bloomberg pentru a face faţă inflaţiei.

Autorul, Teresa Ghilarducci, este profesor de economie la New School for Social Research din New York, iar sfaturile sale se adresează familiilor cu venituri sub 300 de mii de dolari pe an din Statele Unite. În articol nu se precizează, din păcate, dacă aceste sfaturi ar trebui urmate şi de familiile care câştigă sub 300 de mii de dolari pe an şi în Ghana, Germania, Zimbabwe, Tunisia, Africa de Sud sau România.

"Cei mai afectaţi se vor adapta iniţial la inflaţie în modul clasic, respectiv prin substituirea produselor mai scumpe cu produse relativ similare mult mai ieftine", scrie în deschidere Ghilarducci, care apoi avertizează că "ajustarea va fi dificilă pentru oamenii fără bani economisiţi sau alte opţiuni".

În faţa creşterii accelerate a preţului combustibililor auto, profesorul de la NSSR recomandă "reconsiderarea transportului public" şi susţine că "poate a venit chiar momentul să îţi vinzi maşina".

Dar ce poţi face fără maşină în America, mai ales dacă nu îţi poţi plăti nici ipoteca şi banca îţi ia casa? Nu ai nevoie de o maşină în jurul căreia să te "gospodăreşti"?

Odată rezolvată problema transportului, Teresa Ghilarducci oferă sfaturi în ceea ce priveşte alimentaţia. În acest caz, "nu trebuie să ne fie teamă să explorăm", deoarece preţurile produselor din carne vor creşte sigur, pe fondul conflictului din Ucraina, în condiţiile în care Rusia şi Ucraina sunt printre cei mai importanţi furnizori de porumb şi orz la nivel mondial.

Carnea poate fi înlocuită cu produse vegetale, cum ar fi lintea sau fasolea. "Planificaţi să eliminaţi creatura din mijloc şi consumaţi direct plantele", se arată în articolul de la Bloomberg, deoarece "este un mod mult mai eficient, mai sănătos şi mai ieftin de a obţine caloriile necesare".

Autoarea mai recomandă şi evitarea achiziţiilor en-gros, mai ales că, de obicei, nu se realizează economii semnificative.

Lista propunerilor concrete de luptă împotriva inflaţiei se încheie cu sfaturi pentru familiile care au animale de companie, în special celor care le-au cumpărat în timpul pandemiei. "Poate că ar fi bine să reconsideraţi tratamente costisitoare, chiar dacă sună dur", scrie Ghilarducci, în condiţiile în care "cercetătorii nu recomandă chimioterapia pentru animale din motive etice".

"Încercaţi să fiţi cât mai flexibili şi mai creativi", este îndemnul din finalul articolului, mai ales că "oamenii de ştiinţă ne spun că plasticitatea creierului nostru se va îmbunătăţi prin încercarea lucrurilor noi".

Nu trebuie uitat nici avantajul oferit de diversificarea consumului pe fondul creşterii preţurilor, respectiv "creşterea rezilienţei pe măsură ce îţi creezi un centru de control şi îţi pui sub semnul întrebării obiceiurile".

Pe marginea recomandărilor profesorului de la NSSR, un cititor scrie că "articolul este impresionant prin modul în care este rupt de realitate" şi o acuză pe autoare că manifestă "un dispreţ pur nealterat, nefiltrat şi triplu distilat pentru americanul obişnuit". Apoi şi-a amintit că trebuie să-şi anuleze abonamentul la Bloomberg pentru a economisi bani.

Un alt cititor spune că autoarea ar fi trebui să includă şi alte recomandări utile, cum ar fi "consumarea animalelor de companie, deoarece sunt surse valoroase de proteine" sau închirierea copiilor pentru diverse munci fizice. Din banii astfel obţinuţi se pot cumpăra acţiuni la bursă.

Reacţiile ironice s-au revărsat şi pe reţelele de socializare, unde s-au solicitat reţete pentru prepararea animalelor de companie.

Publicaţia de satiră Babylon Bee a mers mai departe pornind de la sfaturile publicate de Bloomberg. Pe lângă o serie de propuneri evidente, cum ar fi renunţarea la plata serviciilor medicale pentru soţ/soţie sau renunţarea la alimente, deoarece "un post de 365 de zile face minuni pentru problemele de greutate", ni se aminteşte că nu avem nevoie decât de un rinichi.

De asemenea, trebuie tăiate toate cheltuielile neesenţiale, cum ar fi abonamentul la Netflix sau cheltuielile pentru locuinţă, îmbrăcăminte şi benzină.

Una dintre propuneri, "dacă nu poţi plăti 7 dolari pe galonul de benzină, cumpără o maşină Tesla de 60.000 de dolari", a fost inspirată de declaraţii ale oficialilor din administraţia Biden.

Însuşi preşedintele american a declarat recent că "şoferul tipic va economisi circa 80 de dolari pe lună dacă nu plăteşte benzina la pompă", în cadrul unui discurs în care promova planul de introducere a automobilelor electrice din noua generaţie.

Penultima propunere a celor de la Babylon Bee, un site care trebuie admirat pentru modul în care ştie să facă faţă concurenţei neloiale a realităţii, este "jefuirea succesivă a trei cazinouri din Las Vegas într-o singură noapte", deoarece "este suficient de nebunească şi ar putea să meargă".

Dacă niciuna dintre aceste propuneri nu funcţionează mai rămâne "muriţi, pur şi simplu", deoarece "oricum sunteţi prea săraci pentru a trăi".

Poate că Babylon Bee s-a grăbit cu această recomandare finală. Mai există şi alte opţiuni care nu au fost luate în considerare de liderii luminaţi de astăzi sau de slugile lor preaplecate, cum ar fi "propunerea modestă" a lui Jonathan Swift.

Dar niciodată nu este prea târziu.